山東新建在水美術館　日本建築師石上純也操刀融合自然與人造物

建築雖然是人為造物，然而現時越來越多建築設計師會考慮建築物周遭的環境作出配合，與大自然合而為一，建築物的形態和理念均與選址的地點作出連繫。在山東日照，日本建築師石上純也完成了一座一公里長的「在水藝術館」，藝術館的開口可以讓水流過地板，融合自然環境和諧共存。

圖片來源：Junya Ishigami + Associates

在水藝術館有很多特別之處，它是一座線性博物館全長一公里，從湖的一側延伸到另一側，長度覆蓋了整個湖的直徑，給人一種從湖底浮現出來的感覺。柱子從湖底升起支撐著有如大橋一樣的屋頂，混凝土設計很有簡約風味，柱子之間裝上玻璃讓遊客可以看到水下的湖景，湖水能夠流入建築物，淹沒部分地板，在冬天的話，水面雖會結冰然而下方的湖水依然是保持液態，繼續做到流水效果。

圖片來源：Junya Ishigami + Associates

現代建築常與自然環境格格不入而且總是封閉式的，給人的感覺很有保護性然而帶來與環境隔絕和被迫封閉的感覺。建築師努力尋找自然與人造物之間的新關係，藝術館的混凝土屋頂以波浪形設計進一步與湖水結合，又有點像後面山脈的輪廓，建築部分區域的屋頂是開放的，可以引入陽光和讓觀客見到出面的自然景觀。主體兩側有兩條步道，會與海岸線連接起來，讓遊客可以漫步其中體驗周圍的美麗風光景色。

圖片來源：Junya Ishigami + Associates

藝術館整體來看像是一條橫跨湖面的白色絲帶，沒有一般建築物的宏偉感，主要想呈現優雅的姿態，與水和湖泊的幽美本質很是類近。在壯闊的湖面上開闢出一條藝術道路，讓遊客在內裡可以作深度思考，觀看藝術品同時欣賞大自然，在景物的包圍下慢慢地會感覺到人類的渺小，人類不再是大自然的征服者，而是平等共同地存在於地球上。在水藝術館可以讓人們與大自然對話，每一次到來，水面和景色都會隨著四季改變，每一次都是獨特的體驗。