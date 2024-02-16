阿聯酋最新國際機場設計　以沙丘為靈感打造多元高效的城市地標

機場是一個對外的重要門戶，許多遊客到來的第一印象，很取決於當地的機場。KPF建築事務所為阿聯酋扎耶德國際機場設計一座客運大樓，新大樓前身為阿布達比國際機場，由起伏的屋頂和幾何圖案組成，希望成為該地區一個新的城市地標。

圖片來源：KPF

玻璃幕牆代表現代化，起伏的屋頂猶如沙丘，形態參考了該地的文化和自然環境。在接下這個項目時，事務所為項目建立了一種設計語言，確保建築內的每個元素，由服務到照明，都得到一個統一連貫的感覺。新航廈的落成，可以使機場的年旅客吞吐量加多一倍達到4,500萬人次，波浪形的屋頂並不只是為了營造出沙丘的形狀，因為該市的沙漠氣候，所以為了盡量減少陽光的影響，波浪形的屋頂形式有助消除對外部遮陽裝置的需求，減少了所用到的玻璃數量。

圖片來源：KPF

在內裡主要由拱門支撐，形成基本上無柱的內部空間。為了最大化運營效率，採用X形設計規劃，排列成四個從中心擴散開去的客運大樓，減少了出發、到達或轉機的乘客之間的平均步行距離，並以沙漠、海洋、城市和綠洲主題組織起來，讓遊客在通勤時探索發現這個城市的特質。世界各地的城市，在經濟、社會和文化方面的聯繫越來越緊密，機場設施與週邊社區和商業活動的關係相連，機場的設計專注於遊客體驗和舒適度，同時創造最高效的建築形式。

設計師在項目中引起共鳴的主題是模糊機場與其環境之間的邊界，使得機場成為通往環境的完整門戶，成為鄰近城市結構的自然延伸。整體來說，設計目的是將機場視為城市系統、城市的一部分，反倒避免設計成為一個典型的機場，在空間處理和乘客體驗之間取得了平衡。