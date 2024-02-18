中國雲台山冰菊花田書館　建築與環境互為背景構成迷人花田景觀

中國雲台山是一個國家重點風景名勝區，在雲台山下有一塊廣闊的冰菊種植園，中國建築事務所Atelier Xi受邀為此設計了一座多功能建築，建築與花田互相配合，提供品茶、讀書、教育等功能。

圖片來源：Atelier Xi

冰菊花田書館由五個相互連接的棱角分明的建築組成，設計師仿照了微型村莊的設計，借鑒了當地村屋的輪廓和菊花花瓣的構圖而成，這個設計的原意，是為了避免在花田景觀上強加一些單一的大型建築，導致景觀視野受阻，亦避免不同功能之間的干擾。五座建築之間可以連通，帶有私密性，可以同時提供給不同類型活動使用。

圖片來源：Atelier Xi

圖片來源：Atelier Xi

每座建築的外形繼承了本土村莊民居常見的斜山牆形態，反映出雲台山獨特的地貌，雲台山的峰叢和石林起伏多變，有很多險峻懸崖峭壁和幽靜的峽谷，具有很高的美學觀賞價值和科學研究價值。書館座落於美麗的花田，有著很大的可塑性，讓設計師打造一個繁花似錦的建築空間，其中每個部分都向各個方向提供開放的花田景觀。

圖片來源：Atelier Xi

五座建築面向東西南北不同方位，可以無間斷地達到良好的採光效果，呈現一天之中的天氣動態，讓空間內的人感知到時間的變化。再者，建築周圍的農業作物生長的周期亦隨著四季而變化，提供多變的景象，建築的斜山牆形態升高了屋頂，朝向不同方位，讓建築與環境既是主角亦是背景，構成了一系列觀賞花田景觀之容器，透過建築窗洞可以欣賞出面的風景，如同雕塑般的建築也構成花田景觀中的不可或缺的部分。