深圳雲海驛站坐擁極佳視野景觀　專為打卡而建的地標性建築

香港人喜歡北上消費成為熱潮，在飲飲食食、娛樂和購物之外，深圳還有許多值得一探的地方，不妨試試走出城市親親大自然，有一些新建設的配套讓人感受設計與自然的美學。位於三洲田森林公園核心區內的深圳雲海驛站，由中國建築事務所Line+ Studio設計，擁有巨大的階梯和露天露台，最大限度地提高透明度以提供廣闊的景觀，在上面可以看到附近海港和深圳城市的視野。

圖片來源：Line+ Studio

雲海驛站由超高性能混凝土建造，佔地 1,390 平方米，多層平台提供Z字形的路徑繞著建築物緩步上升，外觀和內裡設計均旨在讓遊客打卡，建築提供便利設施如衛生間、咖啡廳、接待室以及書店，落地玻璃方便由室內和室外空間之間切換，每層都通往水磨石瓷磚打造而成的露台，設計師希望突顯出一種自然與城市景觀之間的張力，將建築空間轉變為體驗之旅。

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驛站是半山公園的地標性建築，是政府為落實「山海連城，綠美深圳」生態建設而建造的基建，高海拔380米的馬巒山可以俯瞰深圳，一邊是日常運作的海港碼頭，另一邊是原始森林，因為雲海驛站地理位置特殊性，站在這裡可以感受到深圳的多元性和變化萬千，建築空間的主要功能性是打造出體驗路徑，讓遊客以身體來感受獨特的戶外景觀。

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馬巒山是最佳的瞭望觀景地，將公園景區和整個城市收入眼內，驛站設計強調功能性和個性，空間平台化和路徑立體化將有限的空間創造盡可能多的視角。建築的外部由白色混凝土、玻璃和鋼材組成，這些材質延伸至內部，二樓上面有一條有著對比色調的中央樓梯，可以直通上頂層書店，書架位於空間的中心。地面層設有開放綠地，可以舉辦公共或私人活動和提供額外的戶外空間，驛站的多元功能吸引遊人前來進行多方面的體驗，激發社區活力。