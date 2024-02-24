沙地阿拉伯Neom再推出新度假村　隱沒在沙丘中渾然天成的世外桃源

沙地阿拉伯大型開發計畫Neom陸續推出新項目，正在開發的幾個大型項目針對著各種環境和功能，山地與雪山，海洋和城市，一個個都好像是科幻小說中才會幻想得到的未來城。近日Neom再公佈最新開發項目，是一個水療中心和酒店計劃Elanan，將會建在亞喀巴灣的天然綠洲上，是驚世的一個世外桃源。

圖片來源：Neom

Elanan度假村由美國的建築設計事務所Mark Foster Gage Architects設計，預計會擁有80間客房和一系列的康體設施。水療中心用到的水源是來自天然綠洲上的泉水，周圍眼下的是美麗的自然環境，包覆著設施和遊人，讓身心煥發好像可以吸收天地靈氣。度假村的色調與該地的土壤岩石很貼近，泉水從石中流出形成水池，渾然天成很不像是人為造物。建築從樹頂突出，令人難以想像後面是甚麼地方，一旦踏入，將會進入另一個世界。

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度假村將建在沙地阿拉伯東北部亞喀巴灣沿岸，將擁有飯店大樓、別墅和呈現金色的觀景塔，由許多游泳池包圍著，度假村的中心有2個瀑布，連接著最大的游泳池，在外面看來度假村是一座隱沒在沙丘後面閃閃發光的金塔，一路由外部進入，金色的外觀開始顯現出來，經歷一段探索的旅程才發現到內裡的各種體驗，在遊歷的過程進行一次身心洗淨，再體驗水療中心和酒店的奢華服務。

圖片來源：Neom

Neom的開發項目背後有很多保護地球的想法，在Elanan之前上個月才公開Neom第11個區域Zardun的計劃，這是一個從山脈延伸到大海的野生動物公園，旨在將遊客、自然和野生動物和諧地結合在一起。這次Elanan的計劃都是旨在連接人類與大自然，心靈的啟發比起一般奢華的物質服務來得更為重要，Mark Foster Gage Architects覺得將建築和自然結合在一起，形成了比它們單獨存在更美麗的東西。