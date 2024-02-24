一年一度火人節神廟設計　將黎巴嫩編織技術融入哥德式巨型建築

火人節（Burning Man）是國外一個藝術文化活動，每年一度在內華達州的黑石沙漠舉辦，在活動中可以參與社群活動、進行藝術或荒誕行為，鼓勵社區意識、藝術、表達自我，參與者會因為活動而義務設立一座臨時城市黑石城／火人節神廟，由於活動有很多藝術和設計背景的參與者，所以黑石城的設計都有別緻的外型，很值得欣賞。

圖片來源：Burning Man

火人節起源於80年代數位年輕人在海灘開始的夏至營火儀式，習俗上會豎起數米高的木製人像和木狗點燃起來，持續了數年之後因為被政府阻止，便移師到內華達州的黑石沙漠舉辦，現在由非營利組織Burning Man Project主辦，每年參與人數越來越多，參加者都需要遵從大會指定的10項原則：極致包容、無私餽贈、去商品化、自力更生、展現自我、社區精神、公民責任、不留痕跡、積極參與和活在當下，在節日期間會舉行的活動包括音樂、表演和流動街頭戲劇等。

圖片來源：Burning Man

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今年火人節會在8月25日至9月2日舉行，由藝術家Caroline Ghosn領導團隊設計火人節神廟，一如既往地都有教堂建築元素，今年加入了黎巴嫩編織技術，使神廟神聖莊嚴又很有手工藝的傳統味道，融合了哥德式建築特徵比如尖拱和扶壁，結構將包括一個外部圍欄和一個大門，覆蓋著雙手形狀的巨大雕塑，內部聖殿有一個圓頂和一個巨大的中央柱，可在夜間向天空投射光柱。另有一些帶有燈光的小柱子分佈在整個結構中，旨在為遊客帶來照明。

圖片來源：Burning Man

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建築的設計將傳統的小型工藝和大型建築的特性結合起來，家庭式工藝與建築的宏偉有強烈對比，這種實驗性的做法會帶來一種緊張狀態，藉此為遊客創造一個集驚訝、愉快和有趣的安靜反思空間。結構的正面是由傳統的圖案編織木材組成，在表面形成一層皮膚，建築所用到的木材是回收得來的，包括已死的樹木和過去的裝置中回收的木材。整個項目有超過1,000名義工執行規劃、預製和安裝工作，在神廟之外還將會有11件裝置作品。

圖片來源：Burning Man