杜拜建世界上最高住宅鐘樓　Franck Muller注目鐘面置於樓頂

高層住宅可以把城市景色盡收眼底，越高越吸引，現時世界上最高的住宅大樓是位於美國紐約的中央公園塔，高472米，這個紀錄暫時未有其他大樓可以打破。杜拜一座豪華住宅大樓卻正在逼近，樓高450米的Aeternitas Tower對比中央公園塔只低22米，然而它不只是住宅大樓，同時也是一座鐘樓，僅矮於沙地阿拉伯的麥加皇家鐘樓，以住宅鐘樓的身份可是世界最高的。

圖片來源：Aeternitas Tower

大樓由杜拜房地產開發商London Gate與瑞士手錶製造商Franck Muller合作建造，會有649套單位，單位由一房至三房不等，另設有別墅和豪宅複式公寓。開發商在上個星期開始第一階段銷售，一房單位以435,600美元起價，在數日內將第一階段30層樓的30%售出，受歡迎的原因包括大樓位於杜拜碼頭，可以見到棕櫚島的全景，那裡缺乏開發項目，大樓是近幾年來第一個動工的住宅項目，吸引到人們的興趣。其次，這是開發商第一次與品牌合作的住宅，而且Franck Muller是國外一線品牌聲譽良好，增加了買家的信心和吸引到海外投資者。

圖片來源：Aeternitas Tower

Aeternitas Tower 450米的高度，身為鐘樓比起全球聞名的倫敦大笨鐘高出四倍之多，在6公里外便能看到大樓的外觀，頂樓引人注目的鐘面是與製錶師合作設計，呈現著手錶不規則的數字錶面和矩形錶殼。在杜拜不缺少豪華的房產，大樓為突圍而出從細節著手，單位內精心製作的木工和佈置的燈光家具，確保了精緻的氛圍，強調了拉絲和拋光金屬等奢華材料，反映出工藝和永恆優雅精神。

圖片來源：Aeternitas Tower

設施和服務方面，共享設施包括健身房、板球場、水療中心、瑜伽室和游泳池等，也有電影院、音樂室和圖書館製造文化氣氛空間，大樓會提供家務和禮賓服務給有需要的住戶，另由於位於碼頭，所以遊艇俱樂部也會理所當然地成賣點之一。地理優勢方面，從大樓出發來往2個國際機場可以在半小時內到達，附近的棕櫚島和大型購物中心更是近在咫尺。現時杜拜推出的品牌住宅項目越來越多，在高速發展之下未來還會有更多項目讓人揀選。