沙地阿拉伯皇家歌劇院　結合當地文化遺產和建築傳統打造歷史名都

許多國家都有一個重要的歌劇院，用作做一個宣傳獨特魅力的文化交流平台。沙地阿拉伯迪里耶歷史區現在正興建一個皇家迪里耶歌劇院，項目將於2028年開業，結合當地文化遺產和納吉迪建築傳統，為下一代表演者和觀眾創造一個新的舞台。

圖片來源：Snøhetta

皇家迪里耶歌劇院由Snøhetta所設計，佔地46,000平方米的歌劇院將包括劇院、小型劇場和遮蔽屋頂圓形劇場，提供多樣化的表演場地。Snøhetta在設計皇家迪里耶歌劇院時，將當地文化和建築特色融入其中，展現了對當地傳統的尊重和致敬。首先，該地是沙地阿拉伯第一個古老發源地，受到該地的建築風格啟發，這種風格通常使用泥磚來進行建築，並以緊密聚集的方式呈現，以確保持續的陰涼條件。Snøhetta將建築從地面升起，以乾涸的瓦迪河床為靈感，創造出建築群的概念，並貫穿各處的開放通道，彷彿河床在風雨的塑造下破裂後找到了一種新的形狀。此外受到地區的幾何形狀、歷史和工藝的啟發，運用細節設計創造了獨特的建築紋理，為傳統形狀注入了新的視覺元素。

圖片來源：Snøhetta

在設計的過程中面臨了一些挑戰，包括迪里耶地區的沙漠氣候和高溫環境對建築設計帶來了影響，採用了許多可持續設計策略，通過運用自然通風、遮陽結構和適當的建築定位等方法來降低了室內溫度，選擇了適合當地氣候的建築材料，以減少能源消耗和碳排放。這樣一個重要的文化項目中，與當地社區的參與和合作至關重要，所以要與當地社區進行了廣泛的對話和合作，辦了公開會議和工作坊，邀請當地居民參與設計過程，最後得出的結果是呈現出獨特的設計風格，還展現了對當地傳統的尊重和致敬。

圖片來源：Snøhetta

歌劇院四個場館將能容納約3,500人，其中包括一個用於大型製作和頂級藝術家的2000個座位劇院、兩個用於多功能用途的小型劇院，還有戶外表演的圓形劇場有450個座位。項目被設計為一組建築群，透過貫穿各處的開放通道相互連接，為遊客開放出綠色花園遠離猛烈陽光，利用廣泛的植被和加入水霧提高舒適性，精心挑選特有植物物種，促進更大的生物多樣性，並有助於培育適合氣候的生態系統。現時該地區包括受保護的文化遺產，將在新改變之下成為全新文化和歷史名城。