外型奇特有如雲朵的盧卡斯博物館　為洛杉磯注入創造力和文化活力

史詩式作品《星際大戰》深入民心，是導演喬治盧卡斯（George Lucas）的成名作，在洛杉磯正在興建一座盧卡斯博物館（Lucas Museum of Narrative Art），博物館由喬治盧卡斯和建築團隊帶領下正在慢慢成形中。

圖片來源：Lucas Museum of Narrative Art

盧卡斯博物館建成後將會以視覺敘事做主題，舉辦各種形式的展覽和活動，並不局限於喬治盧卡斯擅長的電影風格，包括繪畫、攝影、雕塑、插圖、漫畫藝術、表演和影片。博物館預計將於2025年開放，現在由MAD建築事務所主導著興建過程。2019年博物館收購了獨立電影檔案館，得到大量海報、電影劇照、劇本和其他文物，為電影學者和愛好者提供難得的研究機會。博物館外型獨特，具有雕塑感和難以想象的複雜性，與周圍傳統的建築形成鮮明對比，很有科幻感覺。

圖片來源：Lucas Museum of Narrative Art

博物館的總體規劃致力於創造一個城市綠洲，這塊地以前是用作停車場用途，現時成為一個適合步行和景觀優美的聚集地。博物館周圍種植了200多棵新樹，都是本地品種，計劃針對遊人的需要，因為南洛杉磯社區缺乏大型的綠色地帶。建築有一個大型中央拱門，橫跨著公共廣場成為地標，一個橢圓形的圓環懸停在離地四層樓高的地方，建築像是一個巨大的溜冰鞋，結構的設計為了適應地震頻繁的洛杉磯，兩側都有42英寸的空間可以靈活移動，以便在發生地震時橫向緩衝，確保了建築在災難後的壽命，也可成為地震期間人們可以安心待著的安全地帶。

圖片來源：Lucas Museum of Narrative Art

盧卡斯博物館有著生物形態，與博物館內的體驗息息相關。表面由超過1,500塊獨特的玻璃纖維面板組成，複雜的曲線與內部融為一體，建築師在設計過程沒有加入任何直角，使參觀的過程流暢自然。在4樓是一個巨大的畫廊空間，可以充分表現出建築的造型之美，內裡牆壁與外部的曲線互相呼應。有機的輪廓將建築化為一朵雲，比喻著幻想和創造力。較低樓層有兩個突出前沿技術的劇院，還有圖書館和學習區，這裡可以透過寬敞窗戶俯瞰公園。盧卡斯博物館帶領著洛杉磯的文化景觀不斷拓展，吸引畫廊搬到這裡，大量的藝術家前來為城市帶來新的活力。