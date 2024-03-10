拉斯維加斯建新型棒球場　可控氣候和先進設施成為世界級球迷勝地

拉斯維加斯是世界級的著名度假勝地，是美國內華達州有著最多的人口的城市，雖然這裡以賭博業為主發展出龐大的旅遊、購物、度假產業，然而內華達州亦是一個荒涼的沙漠，冬夏溫差大，降雨少，夏季極之酷熱氣溫可以高達50度。用來遊玩非常合適，然而長期定居卻要認真考慮。建築工作室BIG正在拉斯維加斯興建一座棒球場，酷熱的氣候對運動員影響大，所以建築都需要解決這方面的問題，又要將該地的優點突出。

圖片來源：Bjarke Ingels Group

Bjarke Ingels Group（BIG）為奧克蘭運動家隊興建的棒球場在落成之後會成為未來的新主場，設計概念從拉斯維加斯充滿活力的氛圍中汲取靈感，球場雖為室內體育場亦將會化身為一個露天空間，讓人在內到欣賞沙漠城市天際線的全景。球場佔地9英畝，設有33,000個座位，預計在2028年開幕。球場最引人注目的地方是有如雕塑般的屋頂，五個重疊的外殼帶有棒球三角旗的感覺，外殼提供的基本功能是遮擋南方猛烈的陽光，同時間接地引入北方柔和的自然光，這個圓頂結構設有世界上最大的索網玻璃牆，容許將拉斯維加斯的景色一覽無遺。

圖片來源：Bjarke Ingels Group

圖片來源：Bjarke Ingels Group

拉斯維加斯是賭城有著華麗的感覺，建築物的外部被金屬板包圍，在陽光下閃閃發光，在夜間反射城市燈光，與這座城市的華麗本質很是貼切。球場內設有分層座位讓觀眾比傳統體育場更接近比賽，每個座位的設計都旨在提供暢通無阻的視線。在人多氣溫又高的情況之下，需要到創新的空調系統幫助，將冷空氣直接分配到座椅而不是天花板，使冷氣不會容易散失，確保高效且環保的冷卻作用。球場落成之後，望成為世界各地球迷的目的地，氣候控制、最先進的設施，空間容許舉辦各種活動和體驗將會為城市創造獨特的協同作用。