日內瓦鐘錶與奇跡｜盤點各大品牌驚艷眼球新作　性能與設計大提升

錶迷們熱切期待的日內瓦「鐘錶與奇跡」鐘錶展（Watches & Wonders Geneva）已經開幕，各大品牌都紛紛釋出新作，驚艷著大家的眼球，今回來看看有哪些值得留意的新作。

Spirit of Big Bang藍色碳纖維腕錶（圖片來源：Hublot）

Hublot大中華地區限量版

瑞士高級製錶品牌Hublot宇舶表為錶迷帶來了數枚新品，包括僅限於大中華地區的限量版Spirit of Big Bang藍色碳纖維腕錶，延續標誌性Spirit of Big Bang系列的經典酒桶形錶殼，擅於運用材質的品牌今回新作採用了碳纖維材質打造，帶有獨特迷人的藍色紋理，限量推出28枚。

另外，藉著錶展品牌重點展出100%自主研發並具有革新意義的機械機芯Unico，搭載於五款全新時計之上，當中一枚Big Bang Unico橙色陶瓷腕錶奪目非常，色彩明豔的橙色陶瓷材質以獨特工藝打造而成，並且帶有極佳的抗衝擊性及耐磨性。還有一款Big Bang MP-11 14天動力儲存水藍色藍寶石腕錶亦是矚目作品，搭載具有雕塑美感且配備七個串聯發條盒的精密機芯，提供長達兩周動力儲存，不過最吸睛的還是首次採用的全新色彩，晶瑩透亮的水藍色曼能俘虜錶迷。

Cartier Privé系列Tortue單按鈕計時碼錶（圖片來源：Cartier）

卡地亞Cartier Privé系列Tortue單按鈕計時碼錶

卡地亞Cartier今年為大家呈現的典藏級腕錶，有來自創作於1912年的Tortue腕錶，當年以鮮明設計深入民心，圓潤曲線與緊湊線條互相融合。新作Cartier Privé系列Tortue單按鈕計時碼錶延續了原版設計精髓再重新演繹，錶耳線條向外延伸，使腕錶整體飽滿、輪廓卻顯得纖薄精緻，此為卡地亞以技術成就美學設計的典範。新作搭配蘋果形指針，並將分鐘軌道沿標誌性造型設置於時標外緣，錶盤佈局清晰易讀，作品僅限推出200枚，另有鉑金鑲鑽款腕錶限量50枚。

DUOMETRE CHRONOGRAPH MOON 雙翼系列計時月相腕錶（圖片來源：Jaeger Lecoultre）

積家DUOMETRE CHRONOGRAPH MOON 雙翼系列計時月相腕錶

今年積家（Jaeger Lecoultre）推出的全新DUOMETRE CHRONOGRAPH MOON 雙翼系列計時月相腕錶可謂是重磅之作。作品回顧2007年推出的開創性Duometre雙翼機械裝置計時，此複雜功能盡顯高超製錶工藝，今年將之融入全新時計，突顯出高精準度與天文複雜功能的魅力。作品搭載全新391型機芯，與月亮以29.53天為一個周期的緩慢節奏形成鮮明對比，同時配備晝夜顯示功能。

DUOMETRE CHRONOGRAPH MOON 雙翼系列計時月相腕錶（圖片來源：Jaeger Lecoultre）

腕錶分別設有鉑金錶殼款與銅色錶盤、玫瑰金錶殼款則與銀色錶盤，前者有強烈對比而後者則主打低調優雅，配備凸面錶鏡和優雅的圓形錶圈，配備手工縫製的鱷魚皮錶帶與小鱗紋鱷魚皮襯。Duometre雙翼機械裝置的設計最初是為了解決複雜功能妨礙擒縱裝置平穩運行和消耗發條盒提供的動力的問題，專利裝置擁有兩個獨立的發條盒和齒輪系，確保機芯不受任何複雜功能運行所影響。

DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON HONEYGOLD「Lumen」（圖片來源：A. Lange & Söhne）

朗格DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON HONEYGOLD「Lumen」

朗格（A. Lange & Söhne）為大家帶來了以複雜功能見稱的DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON HONEYGOLD「Lumen」，這枚限量50枚的精密腕錶結合飛返計時碼錶、精確跳分積分盤、萬年曆和專利停秒裝置的陀飛輪，並且是首次以品牌獨有的18K蜂蜜金製作的Lumen版本，半透明錶盤和夜光塗層各項顯示和功能均可發光，環境愈暗物料愈亮眼。

DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON HONEYGOLD「Lumen」（圖片來源：A. Lange & Söhne）

顧名思義，此作有三大重點：：「DATOGRAPH」指的是朗格大日曆顯示的飛返計時碼錶功能，將掣停、歸零及開始簡化成一個按鈕動作；「PERPETUAL」指瞬跳顯示的萬年曆功能，可辨識四年周期中各個月份的不同天數，包括閏年月份的天數差異，錶殼側面的三個校正器可用來分別調整月相顯示、星期、月份和閏年顯示。至於「TOURBILLON」代表具備停秒裝置的一分鐘陀飛輪，是極具美感又精密的計時裝置，能夠抵消地心引力對走時輪系的影響。

DEFY Skyline計時腕錶（圖片來源：ZENITH）

ZENITH全新DEFY Skyline計時腕錶

ZENITH今年藉著錶展盛事完整了DEFY Skyline系列，全新DEFY Skyline計時腕錶主打前衛外型，42ｍｍ精鋼錶殼帶有建築感，八邊形錶殼配搭十二邊形錶圈的外型是時標的延伸，在堅固耐用性能同時彰顯當代的美學與比例，備有金屬黑色、藍色或銀色搭配系列獨有的星空圖案錶盤，三個交疊的計時盤顯示計時秒鐘、分鐘以及持續跳動的秒數。

DEFY Skyline計時腕錶（圖片來源：ZENITH）

作品的按鈕緊隨錶殼的銳利線條，旋入式錶冠飾有星形標誌，確保防水深度達100米（10ATM），El Primero 3600型機芯高達5赫茲（每小時振動36,000次），提供1/10秒計時功能，機芯透過透明錶背清晰可見，內裡的鏤空星形擺陀可雙向上鏈提供60小時動力儲存。