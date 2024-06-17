COSC瑞士天文台認證外　OMEGA啟用「精準實驗室」認證挑戰精準度

OMEGA歐米茄前不久宣佈了一個大消息，他們要啟用一項名為「精準實驗室 （The Laboratoire de Précision）」的全新認證機制，希望能登高一呼促進錶壇整體產品品質的全面進化。

聽起來企圖心十足，不過「精準實驗室」到底有什麼特別的呢？目前錶壇上提到有關手錶走時精準度的第三方認證，大家最先想到的應該就是COSC瑞士天文台認證，這套在錶壇行之有年的檢測標準，要求每只手錶內的零件於瑞士生產的比例要在60%以上，以及手錶的組裝與測試過程要在瑞士境內完成行，先一步鞏固瑞士製造的血統，再來手錶的檢測標準還包括平均日變化率、平均變化率、最大變化率，以及最常聽人提到的：每日走時誤差範圍，COSC要求的標準設定在-4～+6秒，對於高級品牌來說，要達到這項門檻不難，但是手錶若能通過瑞士天文台認證，往往也代表它的品質更令人放心。

傳統上瑞士手錶以通過瑞士天文台認證來證明自己的走時品質精準可靠。（OMEGA）

至於歐米茄曾於2013年時與瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）合作制定出「大師天文台認證」，大致而言這種認證等於是COSC的強化版，只是它的項目更多更嚴，受測手錶必須在10天內接受多達8項測試，其中抗磁性能的檢測標準高達15,000高斯以上，光是這一項就讓不少手錶必須打包回家。而也從這時候開始，歐米茄開始全面推廣大師天文台認證至旗下手錶，所以當品牌2024年又宣佈要推出個「精準實驗室 」認證，還真的令人有點摸不著頭緒。

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「精準實驗室」認證已經獲得瑞士認證服務機構（SAS）的正式授權，歐米茄分別在瑞士的Biel以及Villeret兩地設置據點，兩地加起來擁有約303坪的專用空間可以進行手錶檢測任務。拿到授權後也就是官方允許該機構可以進行替代和獨立的測試，雖然精準實驗室是由歐米茄創立，但是它並不是一般品牌內部的檢測標準，而是採取中立，開放所有品牌和機芯製造商參與檢測。根據品牌表示，他們此舉是為了提升製錶的品質，因為目前錶壇最有名的精準度認證也已經實施了很長一段時間，中間的一些規範與條件隨著時間演進也到了該與時俱進的時候。

歐米茄過去與瑞士聯邦計量科學研究所合作制定的大師天文台認證，針對檢測內容有更嚴格的規範。（OMEGA）

「精準實驗室」通過「ISO/IEC 17025:2017 的測試實驗室」的要求才能得到SAS授權，詳情我們不用深入探究，至少拿到這樣的授權表示此機構可以對手錶、機芯進行可靠、獨立和公正的測試，而接下來通過精準實驗室認證的手錶，也會符合「天文台錶」的定義。

2024年由歐米茄設立的「精準實驗室」認證，以更全面也更嚴格的標準檢測手錶與機芯，並開放所有品牌參與。（OMEGA）

比起傳統的COSC，精準實驗室認證標榜可以「客製化」提高檢測的標準，例如把受檢作品放到更多位置與更大範圍的溫度內進行測試，原則上精準實驗室認證都是以ISO 3159標準為基礎，在15天內的檢測期間，受檢作品要通過所有的測試才能取得認證。而且精準實驗室的15天受檢期強調是連續不間斷檢驗，只有品質經得起考驗的作品才能撐過這段試煉，其測量精度會比業界普遍標準高出十倍，而且他們還會提供給受檢品牌大數據分析收集得來的數據，讓他們更科學也更具體地了解到手錶的性能。

如同十年前歐米茄開始大舉推展大師天文台認證到自家手錶中，2024年新設立的精準實驗室認證代表品牌的製錶技術與產品品質也將有更上層樓的進化，同時他們也不僅止於強化自家手錶，還歡迎其他品牌一起加入，讓手錶品質可以精益求精，消費者入手的手錶也益發可靠好用。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：COSC瑞士天文台認證之外的新選擇 歐米茄啟用「精準實驗室」認證開放各品牌檢測】