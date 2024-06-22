Rolex總統錶Day-Date最新價格　貴金屬材質價格強勢引領高端市場

深受層峰市場以及國內外名人喜愛的ROLEX勞力士旗艦系列「總統錶」Day-Date，以現今標準而言，手錶具備的日期與星期顯示功能不算很複雜，但是在1956年品牌剛研發出這款產品時，它可是全球首款面盤能同時顯示日期還有星期全寫的手錶，加上勞力士堅持採用貴金屬製作，使得手錶的定價比起其他系列高出許多，而品牌也只有在這個系列才會使用「President元首型」錶帶（由三排半環形鍊節組成），更別提系列作品還會有錶圈、鍊帶或時標以及面盤鑲鑽等變化型態，這些細節都有助於突顯手錶能夠反映錶主身份地位的作用。

Rolex總統錶Day-Date（Rolex）

如今的Day-Date系列分別有36和40mm兩種尺寸，以男性而言雖然兩種尺寸都合適，但是在有得選的情況下，通常多數人還是會選擇40mm為主，而不管尺寸為何，總統錶的定價都在港幣26萬5以上，入手門檻和一般勞力士手錶的印象有段差距。

Day-Date系列現今共分成36與40mm兩種尺寸，2024年品牌新增漸變色、珠光白色珍珠母或藍綠色等面盤吸引收藏家注意。（rolex）

即使Day-Date系列原本的定價已經相對高，但近年來勞力士調整產品價格時，此系列也會跟著一起漲，以系列中定價最低的40mm款式228238為例，這款錶為黃金材質、坑紋錶圈，時標沒有鑲鑽，它在疫情爆發前的2019年定價是HK$ 279,000；五年過去、疫情也退散得差不多之後，手錶的定價在這些年間也陸續漲過幾波，同款目前的定價最新已經漲破31萬3，五年前後定價約漲了18.5%，具體金額則是5萬1，平均一年就會漲個1萬2千多港幣——回不去的物價。Day-Date系列除了尺寸區隔之外，大致可以分成黃金、永恒玫瑰金、白金與鉑金等款式，每種款式隨著鑲鑽與否、面盤材質等因素，價格也會有個別差異，以下就以Day-Date 40mm各種錶殼材質中最基本的款式為例，帶大家瞭解一下系列的定價處於何種水準。

★228238（黃金）—— HK$316,400

★228235（永恒玫瑰金）—— HK$340,900

★228239（白金）—— HK$340,900

★228236（鉑金）—— HK$509,600

228238定價是HK$316,400，目前的二級市場價格平均約落在31萬9左右。（Source：Montro）

從四種材質的Day-Date定價可知，鉑金款是其中最為珍貴的一種，定價比起其他三種貴金屬要高出一個檔次，堪稱是總統錶中的貴族。而也由於系列定價門檻高的關係，所以它們在二級市場的價格比起勞力士其他熱門錶而言相對穩定，經歷過2022年第2季以來高級手錶行情普遍往下掉的低潮後，Day-Date系列最近半年的價格大致也都還在跌，只是跌幅已經沒那麼劇烈。

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228235定價是HK$340,900，目前的二級市場價格平均約落在36萬8左右。（Source：Luxury Time NYC）

根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，四種材質的Day-Date入門款在2023年進行到第四季中段的行情分別是黃金款的40,938美金（約合港幣31萬9）、永恒玫瑰金款的46,027美金（約合港幣35萬9）、白金款的41,423美金（約合港幣32萬3），以及鉑金款的78,425美金（約合港幣61萬2），當時除了白金款以外的總統錶都是屬於超定價水準，想入手預算要抓寬鬆些才有機會。

228239定價是HK$340,900，目前的二級市場價格平均約落在30萬4左右。（Source：Icebox）

轉眼到了2024年5月，過去半年以來，Day-Date 40mm的二級市場價格還是持續往下探，其中永恒玫瑰金款的行情曲線算是四種材質中比較穩定的，最近一個月以來則是黃金款的行情有明顯成長，而一向行情較差強人意的白金款，在2024年4月跨到5月繼續往下走，滾到今年最低點的位置。同樣根據WatchCharts的資料，目前黃金、永恒玫瑰金、白金與鉑金Day-Date 40mm的行情依序是41,877美金（約合港幣32萬7）、47,318美金（約合港幣36萬9）、39,135美金（約合港幣30萬5）和77,528美金（約合港幣60萬5），白金款因為近期又有明顯跌幅，因此Day-Date 40mm四種材質中目前就只有白金並非超定價。

▲228236定價是HK$509,600，目前的二級市場價格平均約落在60萬3左右。（Source：K2 Luxury）

以最新的行情來看，超定價的三種貴金屬材質Day-Date 40mm以鉑金最搶手，溢價率來到22.4%之多，至於永恒玫瑰金款式的溢價率也有14%、黃金款的溢價率最近成長至8.7%。總之若你對Day-Date系列很有好感，而且對於錶殼材質沒有特別偏好，現在要入手白金款式的門檻還是相對最低的選擇，但如果入手後會考慮再轉手的話，手錶的保值性也還是必需考量進去，這時白金款就不一定是最理想的目標了。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士總統錶Day-Date「一材質最近強勢上漲」最新價格與行情整理】