勞力士Air-King改款刻度更和諧勻稱　價格稍微回升未來行情不確定

ROLEX勞力士排行第一（系列名稱）的Air-King在2022年時剛改款過一次，所以型號從116900變為126900，單從外觀上不仔細看可能不容易發現它已經改朝換代，因為手錶的錶徑（40mm）、三板帶式的不鏽鋼鍊帶、富有Bloodhound SSC汽車儀表風格的面盤設計，連同100米防水性能等都和前作幾乎一致，不說或許還不一定認得出新舊款，然而126900其實在許多細節層面都調整過了，一一細數下來會發現改得還不少。

勞力士Air-King（rolex）

勞力士替126900加裝了錶冠護肩，這點是現役Air-King與上代明顯不同的亮點，另外面盤的5分鐘刻度原本開頭只有一個個位數的阿拉伯數字「5」，但是改款後勞力士換用阿拉伯數字「05」，使得面盤的所有刻度看起來更和諧勻稱。此外126900面盤3、6、9點時標也比照探一的設計都嶄新填上Chromalight夜光塗料強化夜視效果，再來最重要的就是機芯從3131升級為3230，這些裡裡外外的變革都使得Air-King變得更理想、耐用、實用與精準。不過每逢升級總是會需要付出相應的代價⋯⋯

經過2022年的改款後，Air-King內外呈現許多細節差異，如多了錶冠護肩、機芯升級3230等，都讓手錶的耐用性與精準度獲得優化。（rolex）

Air-King 116900末代定價是HK$55,800（NT$ 212,500），再早個5、6年前，手錶定價還曾經「只」要港幣4萬8千而已，然而自從更新到新型號後，手錶的價格也立刻提升一個檔次，2022年126900剛推出時與116900的定價就已經相差14.5%，到了2024年調價後差距進一步拉開到24%，目前這款錶的最新定價如下：

★126900——HK$60,700

126900定價是HK$60,700，目前的二級市場價格平均約落在6萬6左右。（rolex）

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126900發表問世後，它的二級市場價格呈現開高走低的趨勢，手錶推出前後，舊款116900受到停產效應影響而拉抬了一波身價，隨後等到126900陸續到貨、二級市場開始有少量的錶可賣之後，一開始126900的行情也被喊得相對高，根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，126900在2022年第3季一開始時身價一度達到12,500美金（約合港幣9萬7）的高點，從那之後手錶的二級市場價格就一路往下降，大概到2023年第4季尾聲時，126900的行情已經下降到8,367美金（約合港幣6萬5）左右，可見當時在一年多來的時間內它的價格跌幅不小。

Air-King 126900目前國外最新報價與價格走勢。（Source：WatchCharts）

到了2024年6月，WatchCharts觀察到126900的行情在過去半年來呈現起伏不定的狀況，例如2024年3月曾經衝高一段時間，到了2024年4月～5月中連續一個半月又開始明顯滑落，可是5月中迄今為止手錶又漲回近兩個月來的高點，目前126900價格又稍微回升到8,479美金（約合港幣6萬6）的水準，在日內瓦鐘錶與奇蹟錶展登場前後呈現先升後跌又升的「V」字型曲線。

整體而言當126900剛推出的熱潮一過，加上前三年高級手錶市場的熱度也降溫了，導致126900的身價連帶受到影響。話說回來，目前126900的行情以國外定價而言還是屬於超定價，以WatchCharts提供的資料而言，手錶的溢價率還有13.8%左右。如果2024年你有打算算要入手Air-King，現在的價位跟2022年價格巔峰期比一比還真的是甜很多，然而是否要繼續等下去看手錶的行情會不會再跌更多，這個答案就沒人能說得準了，有時早買早享受的道理比起面對未來的不確定性還是很有說服力的。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Air-King「過去半個多月價格又開始爬升」最新價格與行情整理】