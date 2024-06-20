TAG Heuer×Porsche限量963枚新品　賽車精神與時計工藝的重磅力作

【TAG Heuer聯乘Porsche】時計與賽車向來關係密切，在錶壇有不少經典錶款都因賽車而生，及後在運動與激情走進日常生活成為傳頌多年的作品。瑞士品牌TAG Heuer（泰格豪雅）的知名系列Carrera，就是因應傳奇賽事的卡萊拉泛美公路賽（Carrera Panamericana）所激發出來，甚至與保時捷種下機緣，保時捷亦有一款最強大的引擎型號命名為Carrera。

TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963計時腕錶（圖片來源：TAG Heuer）

強強聯手之下兩個品牌曾經數度合作，以Carrera Chronograph系列推出過限量聯乘錶款，於去年甚至推出過兩款特別版賽車。今年兩者再續緣份，以融合眾多強大技術的頂級賽車車型Porsche 963為概念，推出重磅大作「TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963計時腕錶」，令錶迷及車迷均引頸以待。

TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963計時腕錶（圖片來源：TAG Heuer）

新作的面世，是象徵了耐力賽車精神及技術創新的典範，向兩大品牌的契合點「Carrera」致敬。Carrera Panamericana被稱為「世界上最危險的賽事之一」，車隊需要橫跨墨西哥完成全程3,400公里的賽事，於1950年開始舉辦卻因為過於艱苦於四年後宣布停辦，後來在1988年才重現於世。保時捷早於1952年參賽，於1954年（停辦前最後一屆）贏得了冠軍，後來在1972年推出了以Carrera這個值得紀念和自豪的名字來命名911車款（911 Carrera RS 2.7）。到了1963年，TAG Heuer曾經專為賽車手特別創作出一款時計Carrera Chronograph，兩大品牌因而結緣。

另一邊廂，保時捷在勒芒24小時大賽（24 Heures du Mans）同樣是長勝將軍，以19場總勝利成為賽事史上最成功的車廠。賽事早於1923年舉辦，多年來帶動全球耐力車賽的風氣，最後串連成一系列耐力季賽（FIA World Endurance Championship），而勒芒24小時大賽本身亦於2012年成為了世界耐力錦標賽的其中一個分站，今年的賽事於早前（6月15日）完結。保時捷特別為賽事專研出一款巔峰之作「Porsche 963」，配備了能夠使用再生燃料的先進內燃機，面世之後在眾多著名賽道上屢獲殊榮。

TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963計時腕錶（圖片來源：TAG Heuer）

「Porsche 963」的開發遵循LMDh（Le Mans Daytona Hybrid）規條，為了效能平衡如果一款賽車的優勢過於明顯，大會可以對其進行技術干預及條件限制，使得在追求更高的功率提升同時，遏制無上限的成本投資。LMDh的出現使得車廠面臨的挑戰變得極大，但亦從中鼓勵更多原型車的誕生，至於「Porsche 963」的成功在於專注於平衡性及可靠性，在任何情況下都能夠保證持續快速，成為了取得佳績的關鍵。

TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963計時腕錶（圖片來源：TAG Heuer）

TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963融合了精準和性能，反映出耐力賽車的激情，並紀念保時捷的霸主地位。腕錶將汽車工程與鐘錶學融為一體，將現代經典保時捷911上的創新LED燈設計融入小錶盤的四個Super-LumiNova（SLN）夜光區塊，在所有環境下皆清晰易讀，暗喻了車手在24小時耐力賽需要日夜進行賽事的精神。

TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963計時腕錶（圖片來源：TAG Heuer）

錶盤上4點位置設置了紅色時標，象徵比賽開始倒數計時，還有奪目的鏤空錶盤的管狀形狀參照了保時捷賽車底盤，簡約而堅固的出色結構設計。在錶圈方面，以鍛造碳纖維製成，此材質亦應用於Porsche 963的輕質高性能組件。自家製TH20-00機芯彰顯工藝，配備個別訂製的紅色導柱輪，突顯了垂直離合器計時機芯的精湛技術，計時機制中的離合器垂直位置類似於汽車中連接引擎飛輪與變速箱的系統，使得腕錶在啟動停動功能時可達到平滑且「無跳動」的效果。

TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963計時腕錶（圖片來源：TAG Heuer）

TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963計時腕錶（圖片來源：TAG Heuer）

其他的大量外觀細節，例如選用的顏色是保時捷標誌性的白色、紅色和黑色。橡膠錶帶形狀則源自於NACA風格的低阻力進氣口。擺陀上融入了保時捷經典的方向盤圖案，精鋼錶殼側面飾有3D保時捷標誌，還有夜光保時捷標誌置於錶圈上，錶帶亦飾有保時捷963標誌。新作僅限量推出963枚， 每枚均刻有獨立編號，定必讓車迷及錶迷愛不釋手。