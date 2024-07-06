IWC全新葡萄牙系列計時腕錶　搭配地平線藍　時尚前線奢華之選

在我接觸名錶十多年的生涯中，IWC是我最常戴的名錶之一。對於IWC，歸根結底一句話，上手真的顯年輕。拋開飛行員這類運動錶，在IWC葡萄牙、積家大師、歐米茄碟飛、寶珀villeret經典等，市面常見的正裝錶當中，IWC葡萄牙，一點兒不老氣。不論什麼年齡段，戴上都很OK。正裝錶，想做的年輕，真心不容易，IWC葡萄牙在顏值這一塊兒，拿捏的非常到位。

IWC新款「地平線藍」，葡萄牙40（腕表之家提供）

IWC新款「地平線藍」葡萄牙計時。（腕表之家提供）

今年，IWC的葡萄牙，變得更COOL（酷）了，因為「冰藍」來了。IWC今年給葡萄牙全線，包括葡萄牙40、葡萄牙7日鏈、葡萄牙計時、葡萄牙萬年曆，都配上了冰藍盤，IWC官方名稱「地平線藍」。前不久，我見到了其中的葡萄牙40和葡計。

IWC今年在葡萄牙全線，都增加了「地平線藍」，均為白金錶。（腕表之家提供）

IWC「地平線藍」，達到江詩丹頓水準，但有一定門檻。

IWC新款「地平線藍」顏值超群，讓人眼前一亮。有消息表示，這次IWC「地平線藍」的盤面工藝，已經達到了江詩丹頓的水準。冰藍盤面，先在黃銅錶盤上，做出放射紋拉絲，然後上冰藍色漆面。上色後，在冰藍盤面上，再上15層透明漆。最後，把這15層透明漆拋光，拋出高度的光澤。「地平線藍」光彩和深邃就出來了。整個盤面60多道工序，以往，這個級別的盤面，都是出現在江詩丹頓上的（江詩丹頓、IWC同屬歷峰集團）。

IWC新款「地平線藍」葡萄牙40（腕表之家提供）

各位都知道，冰藍，在名錶世界中，是最高級別的盤面配色之一。勞力士的冰藍盤都配鉑金殼，就算是百年靈的冰藍盤鋼錶，也是要配上鉑金圈的。IWC給「地平線藍」，也設了一個門檻，「地平線藍」都是金錶，配白金錶殼。因此，IWC「地平線藍」的起步公價，就來到了14萬往上。由於沒有鋼錶，對於大部分玩家來說，入手「地平線藍」的難度有所增加。

IWC新款「地平線藍」葡萄牙計時（腕表之家提供）

IWC葡萄牙40「地平線藍」 公價：143000，白金殼。

葡萄牙40，是這次「地平線藍」中，公價最低的一隻。葡萄牙40，是IWC在2020年第一次推出，是葡萄牙系列中的自動小三針款。過去，IWC的自動小三針，主要就是葡7，但葡7為了容納7日鏈機芯，手錶42.4毫米的尺寸，偏大。所以IWC就推出了40毫米的葡萄牙40，和葡7形成搭配。

葡萄牙40的設計，很大程度上，延續了上世紀40年代葡萄牙古董錶的樣式。小秒盤在6點位，純粹的小三針，無日曆，盤面平衡和諧。加上IWC標誌性的細長柳葉針、窄錶圈，以及立體的數字時標和軌道刻度，不但非常大氣還顯年輕。新的「地平線藍」，又把葡萄牙40的顏值，拉到了一個新的高度。

葡萄牙40，使用IWC82000系列自動機芯（具體為82200）。82000是IWC主力自產自動機芯之一，包括大型飛行員43也在使用。82000機芯，也裝備了IWC核心的「啄木鳥」上弦機構（比勒頓上弦）。從葡萄牙40的背透，我們可以清晰看到「啄木鳥」上弦標誌性的黑色陶瓷上弦棘爪（俗稱鳥嘴）和黑色陶瓷上弦齒輪，機芯動力60小時。82000機芯發條、自動上弦機構暴露可見，外露齒輪都進行了打磨，上層夾板有日內瓦條紋裝飾，下層夾板有珍珠紋裝飾，自動陀上還有一個IWCLOGO「小金片」，在同級別中，機芯裝飾很突出。

為了搭配「地平線藍」的盤面，這隻白金葡萄牙40同樣配了一條藍色的牛皮錶帶。

IWC葡萄牙計時「地平線藍」 公價：145000，白金殼。

葡萄牙計時的「地平線藍」，公價只比葡萄牙40小三針，稍貴了2000塊錢，同樣是這次「地平線藍」中相對容易入手的一隻。葡計，是IWC葡萄牙「經典中的經典」。葡計，從1995年誕生（95年第一個型號是追針），至今近30年，手錶外觀沒有發生過什麼變化，設計近乎完美，已經無需改動。

IWC葡計，盤面上兩個小計時盤，上邊是30分鐘計時盤，下面是小秒針。上下對稱佈局的小計時盤，有古董計時懷錶的神韻，並給葡計帶來了極高的識別度。葡萄牙一向細窄的錶圈，無形中增大了盤面，柳葉針加立體數字時標，錶盤對稱優美。而本身的計時功能，讓葡計在骨子裏就有運動屬性，因此IWC之前給葡計配上更運動的膠帶，也毫不違和。

葡萄牙計時，已經全面換裝了IWC自產69000自動計時機芯（具體為69355），69000機芯是由歷峰集團旗下ValFleurier機芯廠研發，目前IWC葡計、飛計、柏濤計時，都有使用。69000自動計時機芯，使用柱狀輪、擺動齒輪離合的技術組合，動力46小時。機芯也進行了良好的裝飾，可見上層夾板有環形日內瓦條紋，下層夾板有珍珠紋裝飾。

搭配「地平線藍」盤面，這隻葡計也配了藍色牛皮錶帶，而手錶41毫米的尺寸，大小適中，也適合咱們國內玩家的手腕。

IWC新款「地平線藍」的價格，合情合理。

白金錶，一向在18K金錶中，偏弱勢一些，因為白金的顏色和鋼差不多，猛一看，看不出是金錶。這次，IWC「地平線藍」不但又一次提升了葡萄牙的顏值，而且，「地平線藍」和白金的組合，讓人一看「地平線藍」，就知道是IWC的白金錶，這也把IWC的白金錶，往上拉了一把。「地平線藍」成為IWC正裝金錶的一大首選。而「地平線藍」葡萄牙40、葡計，14萬的公價，也是同級別正裝18K金錶的正常價位，合情合理。

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