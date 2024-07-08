應對金價飆漲壓力　勞力士貴金屬腕錶價格上揚4%　最新行情變動

6月1日起，勞力士貴金屬腕錶價格上調約4%，以應對金價上漲帶來的成本增加，這也是自1月1日以來勞力士在今年內第二次提價。不鏽鋼腕錶價格保持不變。

今年年初金價為2,000美元/盎司，5月份上漲17%到2,400美元/盎司高點，上周回落至2,343美元/盎司。與此同時，瑞郎兌其他主要貨幣貶值，也提升了瑞錶在歐美市場的吸引力。

（腕表之家提供）

據WatchPro統計，此次調價並未涉及空中霸王型（Air King）、日誌型（Datejust）和格林尼治型 II（GMT-MASTER II）。

據WatchPro統計，此次調價並未涉及空中霸王型（Air King）、日誌型（Datejust）和格林尼治型 II（GMT-MASTER II）（YAHOO）

遊艇名仕型（YACHTMASTER）40毫米玫瑰金腕錶的價格上漲了1,000英鎊（+4%），至26,300英鎊。星期日曆型40毫米白金腕錶的價格調高了1,400英鎊（+3.8%），至37,800英鎊。

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潛航者型（SUBMARINER）鋼錶價格保持不變，白金款價格上漲1,500英鎊（+4.1%），至38,200英鎊。宇宙計型迪通拿的情況相同，鋼錶價格維持穩定，白金款調高1,500英鎊（+4%），至38,700英鎊。

自2022年以來，勞力士腕錶價格平均上漲近15%。（腕表之家提供）

自2022年以來，勞力士腕錶價格平均上漲近15%。其中，宇宙計型迪通拿白金腕錶的漲幅最高，達到19.3%。

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