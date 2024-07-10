帝舵TUDOR十載革新前進不止步　憑4大秘籍讓品牌地位顯著躍升

以往提起帝舵錶TUDOR，「老氣橫秋」是不少玩家的刻板印象。而近年來，帝舵憑藉種種努力，逐漸擺脱了這個標籤。甚至勞力士不曾擁有的新工藝和新技術，也能在帝舵錶中率先找尋到。這一切轉變，就發生在十年間（2014-2024）。

搭載MT5612原廠機芯的領潛型（腕表之家提供）

從2015年起，帝舵錶對於性能的追求躍升了一個新台階。這一轉變的標誌性事件，便是MT原廠機芯的問世。以基礎款為例，以往搭載T600機芯（基於ETA 2824-2）的腕錶，動儲僅有38小時。帝舵雖然對這枚外購機芯進行了深度打磨，但使用感知最明顯的動儲卻未進行任何提升。

首批原廠機芯之MT5621型（腕表之家提供）

帝舵MT原廠機芯，採用無卡度微調砝碼擺輪。不僅擁有70小時長動儲（MT52系除外），更獲瑞士官方天文台（COSC）認證。此外，得益於硅遊絲的加入，使機芯具備一定的抗磁性能，綜合表現遠勝此前的外購機芯。

首款獲METAS「大師天文台精密時計」認證的帝舵錶：碧灣陶瓷型（腕表之家提供）

第二項性能躍升的關鍵標誌，為引入瑞士聯邦計量研究院（METAS）「大師天文台精密時計」認證。於2021年發布的碧灣陶瓷型，是首款獲此認證的帝舵錶。METAS認證建立在COSC認證的基礎上，標準比COSC更嚴苛。包括不同的溫度區間、六方位及滿弦和1/3兩種不同動力儲備下，均保持精準走時，且日誤差不得超過5秒（0 +5）。

碧灣「小紅盾」（腕表之家提供）

目前，獲METAS認證的帝舵錶已不僅限於碧灣陶瓷型。從2023版「小紅盾」到2024版單色碧灣、1958型格林尼治款，品牌正逐步擴大METAS認證的適用範圍。而這，有望成為今後帝舵錶普遍適用的一項硬指標。

勞力士探險家型II Ref.1665 與 格林尼治型II「COKE圈」 Ref.16760（腕表之家提供）

得益於同集團品牌勞力士的巨大影響力，將勞力士熱門款中那些廣為人知的要素、或歷史款曾出現過的經典設計下放，亦是帝舵錶制勝的奧義。以復古風格為例，勞力士初代探險家型II（Ref.1665）及格林尼治型「COKE圈」（Ref.16760），這兩款曾在鐘錶史上留下濃墨重彩的產品，一直以來都有玩家渴望它們能夠被還原。如今接過此重任的，正是兄弟品牌帝舵。

碧灣專業型 與 碧灣1958型格林尼治款（腕表之家提供）

在帝舵的視角下，兩款勞力士古董錶分別以「Black Bay專業型」和「Black Bay 1958型格林尼治款」的名義得到了呈現。雖然深受影響，但帝舵Black Bay絕非勞力士古董錶的簡單復刻。移除小窗凸透鏡、錶冠護肩、加入極具品牌特色的雪花針，細微之處又與勞力士形成了差異，時刻告訴玩家這是一枚帝舵錶。

在現代風格領域，於2024年問世的新款Black Bay，憑藉單色（黑）外觀、無歷錶盤、41毫米錶徑等要素，成為現階段最接近勞力士潛航者型（水鬼）的產品，可謂官方認證的平替之作。由此可見，將經典或熱門設計「大眾化」，是一種略帶討巧但又受到市場歡迎的做法。

雖然背靠勞力士能獲取不少優勢資源，但從長遠看帝舵錶也需要自己的立身之本，技術創新正是實現這一目標的重要渠道。碳複合材質錶殼，為帝舵近年重要的創新突破。於2023年發售的領潛型FXD「阿靈基紅牛帆船隊特別版」，是帝舵首款採用碳複合材質錶殼的作品。簡單概括該材質的特點：質量輕，韌性強，耐腐蝕。

領潛型FXD計時「專業騎行版」（腕表之家提供）

不止材質領域探索，帝舵的創新更體現於開闢一條嶄新的產品形態：騎行計時錶。這是繼飛行計時錶、賽車計時後錶，又一個專業細分領域。而此前任何號稱「騎行錶」的作品，或僅簡單融入聯名元素、或未針對自行車實際使用場景進行優化。

（腕表之家提供）

今年發布的領潛型FXD「專業騎行版」採用固定60分鐘外圈，錶盤內的紅色蝸形測速圈，可測量從20km/h至240km/h（理論最大值）時速，符合專業自行車的行進速度（目前該領域的吉尼斯紀錄為296km/h，由Denise Mueller-Korenek於2018年創造）。

碧咸（David Robert Joseph Beckham）（腕表之家提供）

最後非常重要的一項，便是維持曝光度。早在2017年，帝舵就聘請碧咸作為全球代言人，隨後2018年更是簽約周杰倫。不論您關注何領域，想必都不會對兩位巨星感到陌生。得益於他們的巨大影響力，自然帶火了不少「同款」腕錶。

Black Bay計時型粉紅款（@劉一 購表作業）

要說近期受關注度最高的帝舵錶，莫過於這枚粉色盤面的Black Bay計時型了。作為周杰倫專屬應援色，「杰倫粉」Black Bay計時型達到了破圈的效果。本作並非限量型號，但目前仍處於一錶難求的局面——這也是近年少有的、充斥高昂溢價的非限量帝舵錶。

與此同時，品牌也在不斷拓寬影響力、向新生代示好。今年5月簽約成毅作為品牌代言人，着實收穫了一大波流量。

帝舵碧灣1958型18K（腕表之家提供）

從打造素質過硬的原廠機芯、到逐漸擴大「大師天文台精密時計認證」適用範圍，這十年內帝舵錶對於性能的追求有了質的飛躍。依靠勞力士的影響力、向歷史經典致敬，又讓帝舵賺足了情懷分；引入鈦金屬、碳複合等各類新型材質，勞力士不曾具備、不敢放手一試的工藝，在帝舵錶上率先得以運用。

與此同時，採用一體式固定錶杆的領潛型FXD、以及針對專業騎行打造的計時錶，均是競品不曾觸及的細分領域，充分展現了差異性。而聘請明星代言，橫跨體壇到娛樂圈、各年齡層次全方位覆蓋，極大增強了曝光度。憑藉以上「四大秘籍」，帝舵的地位可以說已得到顯著躍升。

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