勞力士Day-Date在2024推出重大改款　新羅馬字時標一瞥即識別

勞力士幾乎每年都會推出一些Day-Date星期日曆的新款。更換新款盤面或使用新的寶石鑲嵌。而今年（2024），勞力士在推出新款星期日曆40、星期日曆36的同時，對36毫米星期日曆，進行了一次重要改款，各位要高度注意。

勞力士新款星期日曆40，漸變盤面。（腕表之家提供）

勞力士新款星期日曆36：換裝新的羅馬字時標 公價：305300起步

今年，勞力士新款星期日曆36，以黃金殼128238為代表，換裝了新的立體羅馬字時標，新時標造型，和星期日曆40一致。並且，勞力士官網，所有36毫米星期日曆羅馬字款，已經全部使用新時標，這意味着，新款羅馬字款，已經完全替代了老款的36毫米羅馬字星期日曆。

勞力士新款羅馬字，是在2015年第一次使用在40毫米的星期日曆上。新款羅馬字，採用了和星期日曆手錶指針相同的設計風格。立體感非常強，立體時標有多個切面，平面拋光和倒角拋光結合。像羅馬數字VI、VIII、X，不同切面相互組合、穿插，形成大量反光面。時標產生的光影效果，甚至可以和狗牙圈相媲美。

但遺憾的是，新款羅馬字，一直只使用在星期日曆40上，直到今年，終於給36毫米星期日曆配上了。熟悉勞力士的玩家都知道，36毫米的星期日曆，過去一直有羅馬字，但老款羅馬字，要麼是印刷的；要麼是平面的金屬時標，效果要差不少。

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這次換上新時標，星期日曆36的顏值一下就上了一個台階。如果您覺得40毫米的星期日曆，尺寸偏大，那麼直接買新款星期日曆36，尺寸縮小，但豪華絕對不縮水。

為什麼這次更新這麼關鍵，因為新款老款差異太大，看錶盤一眼識別。所以各位買表時，一定要注意，首選新款星期日曆36，看準時標。因為新款羅馬字版本，已經完全替代老款，但不論您在一級市場買表，還是在二級市場買表，必然會存在大量老款。想入手新款的玩家，要注意識別，別買錯了。

新款勞力士星期日曆36，新的羅馬字，顏值非常高。（腕表之家提供）

勞力士新款星期日曆40：漸變盤面 公價：335500起步

今年，勞力士新款星期日曆40，以玫瑰金殼228235為代表，換裝了新的漸變盤面。勞力士今年在星期日曆40上主打漸變色，包括玫瑰金殼漸變黑、黃金殼漸變綠、白金殼和鉑金殼都是漸變藍。

之前，勞力士的漸變盤，使用在星期日曆36上，並且是漸變盤配包鑽刻度。今年新款漸變盤星期日曆40配的是羅馬字立體時標。這隻玫瑰金228235，盤面中央偏灰，顏色向四周發散加深，到盤面邊緣就是黑色了，並且，盤面有放射紋裝飾。

勞力士新款星期日曆40：珍珠貝母盤面 公價：381100起步

今年，勞力士在星期日曆40上，增加了珍珠貝母盤面。以白金殼228239為代表的星期日曆，是第一次配珍珠貝母盤。同時在盤面上，有10個條鑽時標。除了白金殼外，黃金殼、玫瑰金殼、鉑金殼，今年也都有珍珠貝母盤。同時，除了狗牙圈，也可以選擇表圈鑲鑽。

現在，勞力士星期日曆，不論36還是40，都已經換裝勞力士新一代32自動機芯，具體為3255。32系列機芯，動力70小時，繼續使用勞力士藍鈮遊絲，新型Chronergy擒縱，無卡度砝碼微調擺輪，擺頻28800次/時，有勞力士超級天文台認證，每天誤差+2/-2秒。勞力士不透底，但機芯裝飾是非常到位的，外露寶石軸承有鍍金的沉孔，上層夾板全部拉絲，機芯下層夾板看不見的地方，也都有珍珠紋裝飾。機芯裝飾是同級別中，最好之一。達到了絕對性能和裝飾的平衡。

勞力士星期日曆，使用的3255自動機芯。（腕表之家提供）

值得注意的一個細節是，勞力士現在的機芯，包括32系列和迪通拿的4131自動計時機芯，已經升級了新的自動陀，新自動陀的滾珠軸承數量大幅增加，鋪滿了軸承軌道。而之前的老自動陀只有7個滾珠。

勞力士星期日曆，現在全部是元首鏈、隱藏表扣。這個組合，是勞力士中的最高待遇。過去日誌型116233這一代，也用隱藏表扣，後來勞力士直接把日誌型的隱藏表扣拿掉了，只給「大哥」星期日曆獨享。客觀的說，星期日曆的元首鏈，豪華美觀，三節錶鏈，中段拋光，兩側鏈節拉絲，鏈節隆起，加上隱藏表扣露出的小皇冠，識別度極高。這條金鍊子，上手非常打扮人，非常提氣。

好是真的好，貴也是真的貴。星期日曆，是勞力士中入手難度最高的系列之一。一來星期日曆，全線金錶，加上這一段時間金價上漲，幾輪漲價下來，星期日曆的公價都在30萬往上。就算考慮到二級市場、折扣等因素，星期日曆畢竟是一大塊金子，實際價格也不會低到哪裏去。唯獨白金殼，整體行情會比黃金殼、玫瑰金殼低一些。如果您也喜歡白金殼的低調外觀，那麼白金殼會讓您少花費一些。

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