倫敦舊邦德街江詩丹頓Club 1755　收藏家和鑑賞家奢華交流天地

江詩丹頓宣佈，在倫敦舊邦德街45號開設會員俱樂部——Club 1755。該俱樂部位於戴比爾斯展廳上方，距離舊邦德街37號的品牌精品店僅有數步之遙。Club 1755佔地2,150平方英尺（約200平方米），是收藏家和鑑賞家會晤和體驗的完美場合。

江詩丹頓Club 1755（腕錶之家提供）

除了為賓客提供聚會和交流的溫馨空間外，Club 1755還針對超級富豪的其他愛好，舉辦臨時展覽。

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例如，Club 1755將於7月開幕，展出英國藝術家Nick Hornby的一件裝置作品，通過七座雕塑探索藝術與鐘錶的交匯。

江詩丹頓Club 1755（腕錶之家提供）

江詩丹頓英國品牌總監Charlotte Tanneur Teissier表示：「Club 1755是專為江詩丹頓收藏家和志同道合者打造的避風港。在這裏時間靜止，激情燃燒。Nick Hornby作品展覽只是這段非凡旅程的開始，我們期待為社區成員量身定製專屬活動日曆，包括季節性藝術展覽和定製節目。」

江詩丹頓Club 1755（腕錶之家提供）

大多數用於私人諮詢、活動和非正式會談的空間都位於零售展廳的上方。但現在，更加具有專屬感和私密感的獨立空間正成為一種新興趨勢。製表品牌們聘請跨行業設計師，營造出精品酒店的質感，不遺餘力地為賓客們提供最佳體驗。

例如，在江詩丹頓Club 1755，賓客們可以啜飲Berry Bros & Rudd葡萄酒，品味Eddie Sahakian雪茄，亦或在Alexandra Llewellyn定製的棋盤山玩一局雙陸棋，消磨時光。

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