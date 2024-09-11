江詩丹頓鉑金珍藏版限量50隻　傳襲系列陀飛輪計時　頂級終極奢華

頂級計時錶，很多玩家最先想到的，肯定是百達翡麗5170/5172和朗格DATO。那麼，是不是百達翡麗、朗格已經對頂級計時錶形成了「壟斷」？並沒有，因為，江詩丹頓已經在頂級計時錶上，開闢了新賽道，江詩丹頓給頂級手動計時錶，加上了陀飛輪。

江詩丹頓今年，推出了新款鉑金殼傳襲系列陀飛輪計時，並且是鉑金殼、鉑金盤、錶帶鉑金縫線的鉑金珍藏系列。公價198萬，限量50枚。一句話，配置規格都極為頂尖。

江詩丹頓新款傳襲系列陀飛輪計時，鉑金珍藏限量版（腕表之家提供）

PS.江詩丹頓傳襲陀飛輪計時，常規款，玫瑰金殼，定價180萬。

江詩丹頓陀飛輪計時，百達翡麗沒有「對等產品」。

從上世紀40年代到今天，百達翡麗，包括江詩丹頓的頂級手動計時錶，大多數都是和萬年曆進行組合。而在2015年，江詩丹頓推出了手動上弦陀飛輪計時，將頂級手動計時錶，和陀飛輪進行組合。在百達翡麗、江詩丹頓、愛彼這三駕馬車中，唯獨百達翡麗做陀飛輪比較少，因此，在面對江詩丹頓的陀飛輪計時，百達翡麗沒有同類產品。

江詩丹頓新款傳襲系列陀飛輪計時，鉑金珍藏限量版。（腕表之家提供）

江詩丹頓手動上弦陀飛輪計時，2015年最初在枕形錶殼的和韻Harmony系列上推出，但隨着和韻Harmony系列的停產，現在，江詩丹頓陀飛輪計時，只保留在傳襲系列上。

江詩丹頓和韻Harmony陀飛輪計時（左）和傳襲系列陀飛輪計時（右）（腕表之家提供）

江詩丹頓傳襲陀飛輪計時，使用江詩丹頓3200機芯。這是一枚，手動上弦、柱狀輪、水平離合、陀飛輪、單鈕計時機芯。機芯尺寸32.8毫米，厚度6.7毫米，動力65小時。要知道，勞力士一枚普通的3135/3235機芯，厚度是6毫米，江詩丹頓這麼複雜的一枚陀飛輪計時機芯，只比勞力士機芯厚了0.7毫米，非常非常厲害了。

我們可以清晰的看到，走時秒輪、計時離合齒輪、計時秒輪、計時分輪，4個最明顯的齒輪，從右向左，在機芯中央一字排開。並在機芯中融入江詩丹頓的「馬耳他十字」作為裝飾。可見，3200機芯的柱狀輪，做成了，馬耳他十字造型。計時離合齒輪的下層也做了一個馬耳他十字。

江詩丹頓陀飛輪計時3200機芯，在保持「古典」手動計時機芯板路的同時，在盤面12點位增加了一個陀飛輪。江詩丹頓通常使用「寶璣式」陀飛輪，即陀飛輪正面有一根橫跨夾板。而陀飛輪的籠架，也是馬耳他十字造型，識別度非常高。其中馬耳他十字一角的螺絲，做了烤藍，可以作為小秒針。

由於有日內瓦印記，江詩丹頓陀飛輪計時機芯的打磨，代表瑞士名錶的最高水平。除了機芯上層夾板有日內瓦條紋、下層夾板有珍珠紋，機芯可見不可見之處都有打磨，這些常規操作外。我們可以看到，在機芯的細節，陀飛輪的橫跨夾板、馬耳他十字籠架全部進行了拋光。陀飛輪背面夾板鏤空部分，鏤空內側全部進行了倒角。

特別是鏤空的拐角處，這些地方都需要手工打磨。遊絲使用日內瓦印記要求的腎形外樁，機芯的夾板、槓桿，有意做出了尖角、弧線並倒角拋光，就算是齒輪也進行了打磨。

從這枚3200手動上弦陀飛輪計時機芯上，就可以看出，江詩丹頓和百達翡麗，有截然不同的頂級計時機芯發展路線。在歷史上很長一段時期，江詩丹頓和百達翡麗都使用Lemania 2310手動計時機芯（即江詩丹頓1142機芯、百達翡麗CH27機芯），但在之後，百達翡麗用自產CH29手動計時機芯，替代了Lemania 2310；江詩丹頓則一直使用Lemania 2310至今，但研發了更復雜的陀飛輪計時3200機芯，形成了組合拳。

錶冠和計時按鈕一體，可見底蓋錢幣紋。（腕表之家提供）

鉑金珍藏限量版，就算是一根線，都是鉑金的。

這隻鉑金殼的江詩丹頓傳襲陀飛輪計時，是鉑金珍藏限量版。在2006年，江詩丹頓建立了一個鉑金珍藏限量系列。江詩丹頓會選一些重要的手錶，給它做成鉑金殼、鉑金盤、錶帶鉑金縫線的全鉑金版本。像傳襲小三針、全歷月相、追針、傳承萬年曆、1921都出過鉑金珍藏限量版。

江詩丹頓新款傳襲系列陀飛輪計時，鉑金珍藏限量版。

這隻江詩丹頓傳襲陀飛輪計時，鉑金殼，尺寸42.5毫米，厚度11.7毫米。當然，作為一隻複雜表這麼薄的厚度，主要歸功於3200機芯是真的薄。鉑金殼，加上錶圈，全部拋光。手錶底蓋一圈，做出了錢幣紋裝飾，這是江詩丹頓的一大特點。

錶冠和計時按鈕一體，可見底蓋錢幣紋。

手錶盤面，是一整塊鉑金，灰色錶盤做了噴砂。在盤面4點位，有PT950的鉑金印記，表明了鉑金錶盤的身份。除了盤面上方的陀飛輪，在3點位有45分鐘小計時盤，小計時盤和陀飛輪略有交錯，9點位的江詩丹頓標誌保持了盤面的對稱，動力儲存在盤面下方。計時秒針、計時分針、動力顯示指針，做了烤藍，形成鉑金錶標誌性的藍灰組合。一個細節是，手錶的時分針、立體時標，不是鉑金，是白金的。

手錶配深藍色鱷魚皮錶帶，鉑金馬耳他十字造型表扣。注意，錶帶兩側的縫線，也編進去了鉑金絲。讓縫線在光線下，也會形成反光，抓人眼球。鉑金縫線，這在其他名錶上，極為罕見，可見，江詩丹頓鉑金珍藏版的「極度奢華」。

江詩丹頓「緊逼」百達翡麗。

雖然我們總說，現在朗格和百達翡麗針鋒相對，但實際上，江詩丹頓是真的在一步一步緊逼百達翡麗。在去年2023的世界名錶銷售額排名中，百達翡麗排名第5，理查米爾是第6，浪琴第7，江詩丹頓第8（朗格在第25），而江詩丹頓的年產量是35,000枚，百達翡麗一年是70,000枚。江詩丹頓以百達翡麗一半的產量，已經進入前10（2022年進入前十），逼近百達翡麗。

江詩丹頓陀飛輪計時，百達翡麗沒有同類產品。（腕表之家提供）

江詩丹頓的複雜表功能組合，和百達翡麗一向是有區別的。頂級手動計時錶，百達翡麗、江詩丹頓都有；萬年曆計時，百達翡麗、江詩丹頓也都有；而陀飛輪計時，只在江詩丹頓。

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