Omega海馬海洋宇宙600米配氮化硅陶瓷新技術　輕量與耐用完美結合

相比勞力士水鬼，歐米茄海馬顯然擁有更豐富、強大的產品陣容。除了防水級別和水鬼對等的海馬300米潛水錶，還有為了在防水上壓過水鬼一頭，在2005年問世的海馬海洋宇宙600米潛水錶。而今天，我想和各位分享的，就是海馬600米中的最新成員，海馬海洋宇宙「沙色」款。

在新配色之外，更重要的是，歐米茄將最新的「氮化硅」陶瓷，率先使用在了這隻鋼錶上，讓它獲得了新的技術優勢。

歐米茄海馬海洋宇宙600米「沙色款」（腕表之家提供）

歐米茄「氮化硅」陶瓷，超越一般陶瓷。

我們知道，常規的陶瓷錶，包括歐米茄自己的超霸「月之暗面」、海馬「深海之黑」等，都是「氧化鋯」陶瓷。歐米茄最新研發的「氮化硅」陶瓷，最大優勢在於，大幅降低了陶瓷的重量。

歐米茄海馬海洋宇宙600米「沙色款」（腕表之家提供）

一般的陶瓷錶其實重量不輕，而歐米茄的「氮化硅」陶瓷，一下就把重量降下來一半。在去年年底（2023年12月），歐米茄首次推出了一隻使用全新「氮化硅」陶瓷的海馬海洋宇宙「深海之灰」陶瓷錶，重量只有107克（用鈦機芯），和碳纖維錶的重量基本一致，非常非常輕。但去年的海洋宇宙「深海之灰」，有一定試水性質，公價直接18萬。

而經過半年的時間，歐米茄就迅速將「氮化硅」陶瓷普及到了海馬海洋宇宙的鋼錶上，就是這隻海馬海洋宇宙「沙色」款了。歐米茄將「氮化硅」陶瓷用在這隻「沙色」海馬海洋宇宙的錶圈上，而61000的公價，和常規陶瓷圈的鋼殼海馬海洋宇宙是一個價位（價格略高3000）。並且「沙色款」已經上市，正常買，沒毛病。

新款海馬海洋宇宙「沙色」款，使用「氮化硅」陶瓷錶圈。

雖然「氮化硅」陶瓷作為錶圈，用在鋼錶上，因為比重少，起不到減重作用，但歐米茄用「氮化硅」陶瓷，做出了最新的陶瓷圈顏色，青銅色。「氮化硅」陶瓷錶圈做了拉絲裝飾，錶圈刻度，填充了斯沃琪集團專利的液態金屬，液態金屬目前主要使用在歐米茄、寶珀上。液態金屬刻度，耐磨耐刮，光滑平整，常年使用，始終如新。歐米茄在液態金屬刻度上，也增加了夜光塗層，錶圈也帶夜光。歐米茄「氮化硅」陶瓷圈，加液態金屬的組合，可以說是目前潛水錶陶瓷圈的最高配置了。

和青銅色「氮化硅」陶瓷圈搭配的，是沙色的盤面。盤面做了噴砂處理，有顆粒質感。盤面外觀，和常規款海馬海洋宇宙一樣，使用歐米茄標誌性的闊劍指針，以及6、9、12和立體條形時標的組合。同時，指針和時標，都做了鍍灰。

海馬海洋宇宙「沙色」款，鋼殼，尺寸43.5毫米。現在，在售的海馬海洋宇宙三針款，有大小兩個尺寸，43.5毫米和39.5毫米（沙色款大三針只有43.5）。之前老款的海洋宇宙，是45.5和37.5的組合，大的偏大，小的又偏小了。現在43.5和39.5的組合，很科學，各種錶格手腕，都戴的上。至於手錶16毫米的厚度，畢竟海馬海洋宇宙600米的防水級別擺在這裏，厚一些可以理解。

錶殼10點位，有排氦閥。（腕表之家提供）

海馬海洋宇宙「沙色款」，同樣使用歐米茄8900自動機芯（39.5毫米的海洋宇宙，用8800機芯）。歐米茄8900機芯，各位非常熟悉了，雙發條，動力60小時，擺頻25200次/時，使用硅遊絲，無卡度砝碼微調擺輪，至臻天文台認證，15000高斯防磁，每天誤差0/+5秒，有時區快調功能。從機芯中央，向四周發散的阿拉伯風格日內瓦條紋，是歐米茄標誌性的機芯裝飾。

海馬海洋宇宙「沙色款」，使用歐米茄8900自動機芯。（腕表之家提供）

歐米茄底蓋的NAIAD LOCK技術，說實話，真心好，它能保證底蓋上的圖案，永遠是正的。而其他大多數名錶品牌，旋入式底蓋，圖案就是隨機的，底蓋轉到什麼位置，就是什麼樣，所以經常是歪的。看着就不如歐米茄舒服。

歐米茄8900機芯，細節。（腕表之家提供）

海馬海洋宇宙「沙色款」，目前只配沙色膠帶（外層沙色帆布），摺疊扣。整隻手錶的沙色外觀，加上青銅色「氮化硅」陶瓷圈，非常醒目、時尚。

海馬海洋宇宙「沙色款」，配沙色膠帶（外層沙色帆布），摺疊扣。（腕表之家提供）

海馬海洋宇宙600米，是歐米茄海馬系列中，最「年輕」分支。

歐米茄海馬系列，於1948年誕生。而海馬海洋宇宙，是歐米茄海馬中，最年輕的一個分支，在2005年問世。歐米茄在售的海馬系列，絕大多數，都能從歷史上，找到古董錶原型。唯獨海洋宇宙，是歐米茄在2000年之後，全新設計的一款海馬，沒有歷史原型。海馬海洋宇宙，至今也只有三代。具體為：

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第一代，2005年到2011年，使用歐米茄2500自動機芯。 第二代，2011年到2016年，使用歐米茄8500自動機芯。 第三代，2016年至今，使用歐米茄8900自動機芯/8800自動機芯。

毫無疑問，海洋宇宙600米，是海馬中顏值、配置最現代化的一款。除了這隻「沙色」款外，今年的新款還包括了啞光黑色、綠色款，57300到61000的價錢，很值。

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