BVLGARI新珠寶系列重現上世紀Tubogas設計　黃金材質將經典重生

【BVLGARI/ 寶格麗】可能有些朋友認為設計就是潮流趨勢，好的設計卻往往是恆久美麗，甚至沒有被時代所淘汰。始創於羅馬的國際知名珠寶品牌BVLGARI，向來以獨特設計與鮮明的品牌辨識度而深入民心，最近新推出的Tubogas珠寶系列，更將上世紀多項標誌性元素糅合為一，展現珠寶應有的永恆璀璨光芒。

BVLGARI Tubogas 系列（圖片來源：BVLGARI）

要說到BVLGARI其中一個標誌性的靈感來源定必是蛇，蛇身曼妙的姿態引人入勝，早在40年代面世以蛇為設計的Serpenti系列，多年來一直都是品牌最受歡迎的系列。在1948年，品牌首款Serpenti腕錶誕生，以當時最受喜愛的貴金屬黃金打造，錶帶更採用了Tubogas技術製作，完美演繹出柔軟彎曲的蛇身。Tubogas其實是上世紀初瓦斯輸氣管的設計，特點是不需焊接的結構，層疊包覆靈動的管狀形態，兼備了功能性與美觀，象徵了20世紀歐洲工業設計蓬勃的發展。來到70年代，品牌再度復興Tubogas風格，廣泛應用在不同的作品之上，一時成為了品牌的焦點之作。後來在2010年，品牌曾經將Tubogas及蛇的元素結合，推出Serpenti Tubogas系列，不過並未有採用黃金材質。

BVLGARI Tubogas 系列（圖片來源：BVLGARI）

BVLGARI Tubogas融合了Parentesi設計的珠寶套裝（圖片來源：BVLGARI）

直到今年，Tubogas與黃金象徵著品牌的大膽精神，終於在新系列中重生，一共16款全新珠寶從簡約設計到鑲有彩色寶石的作品皆備，致敬了黃金作為品牌DNA的地位，亦展現了Tubogas的原創、多變與功能性的特質。系列中的4款手鐲均由貴金屬無縫拼接無需焊接，18K黃金款、融合黃金、玫瑰金和白金的三金款式以及設有黃金及玫瑰金的兩款鑽石飾釘款式，無論是簡約風格還是富有現代感的設計，都將舒適感、美學與手工傳統融為一體。除手鐲之外，亦有一款中央綴以Tubogas元素的頸鏈別具匠心，短頸鏈款式備有純18K黃金、玫瑰金或綴以鑽石飾釘的款式可供選擇。

BVLGARI Tubogas融合了Parentesi設計的珠寶套裝（圖片來源：BVLGARI）

品牌在寶石工藝方面亦相當精湛，於80年代，品牌有見於當時的現代工作女性有日夜佩戴珠寶的需求，在不同的場合，工作還是休閒，都需要不同的合適珠寶，於是組合式珠寶的靈感出現，經典的Parentesi系列應運而生，Parentesi以羅馬為靈感，取其永恆之城磚路上的細節，將連接不同石磚所用的石灰華接縫融入設計概念。是次品牌將Tubogas元素與Parentesi合二為一，為兩款經典設計注入新活力。在新作中坦桑石、紅碧璽或綠色碧璽均由幾何硬寶石和精緻的密鑲鑽石包圍，鑲嵌在經過微調設計的Tubogas網格的核心，增加了立體感和精緻度，是為一次源自工匠大師的實驗和創新，重新構想出傳統工藝在現代環境之下的呈現。

BVLGARI Tubogas融合了Parentesi設計的珠寶套裝（圖片來源：BVLGARI）

最後當然不少得一枚融入Tubogas設計的腕錶，完整地向Tubogas的歷史致敬。腕錶融合了品牌兩種風格特徵，既有Tubogas錶鏈輕盈的管狀姿態，再與BVLGARI BVLGARI系列標誌性的雙雕刻融為一體，其靈感來自古羅馬錢幣上的圓形銘文，象徵了權力與威望，其圓柱形錶殼則源自羅馬神殿的圓柱，是次以黃金打造更見奢華。原來最初BVLGARI BVLGARI系列是品牌送贈予100位客戶的聖誕禮物，在1975年面世錶圈鐫刻「Bvlgari Roma」字樣的限量版數字腕錶，當時並未作任何宣傳僅口耳相傳，後來大獲好評成為了其中一個重要的品牌風格。是次新作的錶鏈採用了黃金、白金和玫瑰金製成，來自貴金屬的迷人光澤與黑色漆面錶盤相映成趣，更與閃亮的鑽石時標形成優雅的對比。整體而言是次的珠寶系列以Tubogas為核心，集品牌所長之大成，是為一次經典的永恆重生。