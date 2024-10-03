PIAGET伯爵150周年　Polo系列再創巔峰全新鏤空陶瓷腕錶隆重登場

這個八月，上海這座城市正在為「鐘錶與奇蹟」上海鐘錶展全力以赴。對於腕錶從業者、藏家和腕錶愛好者來說，「鐘錶與奇蹟」上海鐘錶展也是他們在這個八月尾最關心的事情。

自2021年起，上海成為繼日內瓦之後，全球第二個「鐘錶與奇蹟」高級鐘錶展的舉辦地。上海鐘錶展絕不僅僅是一次「遷徙」，大多數品牌都會利用這一契機再展身手，其新品帶給行業的驚喜程度，不亞於在日內瓦亮相的作品。

2024「鐘錶與奇蹟」上海鐘錶展 伯爵展廳（腕表之家提供）

其中讓我印象頗深的品牌之一，是PIAGET伯爵。還記得2023年伯爵選擇在上海站首發Altiplano至臻超薄Ultimate Concept腕錶，成為當年錶展上獨一無二的、超薄超輕的重量級作品。

2024年，是伯爵品牌成立150周年。在今年的上海鐘錶展上，伯爵展廳的四大區域圍繞着品牌150周年主題「過往與當下交融碰撞，讓華彩綻放」展開，單是這樣看150周年主題或許有點隱晦？不如有請伯爵的新作來親自為我們解讀。

01-開創先河：全新伯爵Polo系列鏤空陶瓷腕錶

首先隆重登場的是，伯爵全新Polo系列鏤空陶瓷腕錶。作為伯爵在今年上海錶展全球首發的新作，全新伯爵Polo系列鏤空陶瓷腕錶的問世意義重大。為什麼這麼說？對伯爵而言，這是品牌的首枚陶瓷腕錶，同時也是伯爵Polo系列的第一枚陶瓷腕錶。對腕錶行業來說，將陶瓷材質與超薄腕錶融為一體，乃是業內首創。

全新伯爵Polo系列鏤空陶瓷腕錶（腕表之家提供）

在全新伯爵Polo系列鏤空陶瓷腕錶之前，沒有陶瓷+鏤空+超薄的腕錶嗎？答案有，但伯爵將這一組合的標準又拉到了一個全新高度。

縱觀市面上流行的陶瓷腕錶，能將錶殼厚度做到10毫米以內的腕錶品牌，一隻手就能數得過來，而陶瓷錶殼加鏤空錶盤的超薄腕錶更是鳳毛麟角。

那麼再來看看全新伯爵Polo系列鏤空陶瓷腕錶，錶殼直徑42毫米，厚度只有7.5毫米。這對於搭載自動上鍊機芯的陶瓷鏤空腕錶而言，如此纖薄的設計非常罕見。

伯爵對現有的Polo系列鏤空腕錶的結構進行重新組裝。全新Polo系列鏤空陶瓷錶的錶殼使用兩件式結構，以鈦金屬為框架，搭配陶瓷錶殼、錶冠和錶圈。我們觀察到，伯爵特意將鈦金屬框架內嵌在陶瓷錶殼中，這樣一來，可以進一步控制整錶的厚度。

鏤空腕錶的一大優勢是，可以完整地看到機芯結構、裝飾以及運行狀態。但這也意味着，對機芯素質的要求更高。這枚Polo系列鏤空陶瓷腕錶使用伯爵自制1200S1超薄自動上鍊機芯，由伯爵著名的12P超薄機芯發展而來，厚度只有2.4毫米。除了超薄，1200S1還進行了鏤空設計，難度更上一層。1200S1機芯具備小時和分鐘顯示，動力儲存約44小時。

透過錶盤，可以清晰地看到機芯夾板、錶橋和齒輪經過霧面打磨，並以太陽放射狀紋理裝飾。夾板與錶橋進行了倒角處理，螺孔進行拋光。整枚機芯的打磨非常細膩、非常豪華。

目前在售的伯爵Polo系列鏤空腕錶中，使用的都是1200S1超薄自動機芯。伯爵為這枚機芯配備了多種配色，例如以伯爵藍色或綠色機芯夾板等搭配灰色擺陀，或是以全灰色裝飾。

腕錶的夜光效果（腕表之家提供）

全新Polo系列鏤空陶瓷腕錶對這枚機芯進行了全新的顏色調整，以灰色裝飾機芯夾板和錶橋，以伯爵藍色裝飾擺陀，並搭配白色的伯爵Logo。而且，伯爵第一次將擺陀上的「PIAGET」標誌覆上Superluminova熒光塗層，與腕錶的夜光時標和指針相呼應，同時增加裝飾性。

腕錶搭配了一條黑色橡膠錶帶搭摺疊表扣，同時還附有一根藍色橡膠錶帶。錶帶配備了可互換式單點觸控系統，佩戴者可以根據不同的場合或是自己的心情自行更換，非常方便。

兼顧運動、超薄、鏤空、陶瓷、自動上鍊，如今市面上還沒有與全新伯爵Polo系列鏤空陶瓷腕錶匹敵的同類。

對於伯爵而言，2024年是伯爵的「大年」。自1874年創立，伯爵如今已經走過150年。作為品牌的主力腕錶系列，Polo家族在伯爵如此重要的日子裏當仁不讓，以或復古、或現代、或華麗的Polo新品腕錶，獻禮品牌150周年。

02 -經典回歸：全新伯爵Polo系列腕錶

伯爵誕生150周年，第一代Polo腕錶攜新一代出山。全新伯爵Polo 79腕錶以第一代Polo美學為靈感，回歸黃金體質、回歸圓模雕刻裝飾。

左圖為第一代Polo腕錶，右圖為Polo 79腕錶，可以看到新作的還原度極高

1979年，伯爵推出第一枚Polo腕錶，這也是伯爵的第一枚運動腕錶。全新Polo 79完全繼承了第一代Polo全金、超薄的設計特點，整錶使用18K黃金材質，直徑38毫米，厚度7.45毫米。戴在手上儼然一款能看時間的黃金鍊條。

其實2024年的腕錶新品中不乏金錶，但Polo 79的推出並非「迎合潮流」。反而，伯爵是金錶潮流的創造者之一。1957年，伯爵宣佈只使用貴金屬製作腕錶，包括第一代Polo在內的所有伯爵錶款全部都是金錶。在當時多數運動錶使用精鋼材質的年代裏，伯爵錶自成一派，迅速脱穎而出。

Polo 79採用錶殼錶鏈一體式結構 圓模雕刻裝飾貫穿其中

除了繼承了全金與超薄，全新Polo 79腕錶也將圓模雕刻裝飾復刻過來，這是第一代Polo最重要也是最顯著的設計。貫穿錶殼、錶盤與錶帶上的橫向雕刻飾紋，使得腕錶變得極具辨識度。

伯爵對此設計得也很巧妙。從外觀上看，圓模雕刻裝飾像是在一整塊黃金上進行雕刻修飾的，但實際上，錶殼和錶盤、錶帶等部分是分別組裝。錶殼為一部分，在其上做好橫紋裝飾，之後，再將手工打磨好的黃金鍊節一個一個地安裝在其他位置。

伯爵自制1200P1超薄自動上鍊機芯

全新Polo 79腕錶使用伯爵1200P1超薄自動上鍊機芯，和1200S機芯一樣，擁有12P的血脈。1200P1機芯厚度只有2.35毫米，具備時、分顯示，動力儲存約44小時。

不過話說回來，金錶到底還是挑人的，於是在2016年伯爵推出了Polo S腕錶，以面向更多的腕錶用戶群體。現在伯爵將其統稱為Polo系列。圓形表圈，枕形錶殼，經典造型，延續至今。

全新伯爵Polo Date 150周年紀念版腕錶

對於對第一代Polo美學有濾鏡，但又擔心自己駕馭不好金錶的人來說，全新伯爵Polo Date 150周年紀念版腕錶或許是一個完美選擇。新品有一代Polo的韻味、有現代Polo的設計。

左圖為36毫米款；右圖為42毫米款

伯爵Polo Date 150周年紀念版腕錶共有兩款，分別是42毫米款式和36毫米款式。米色系配色，首先為新品奠定了「復古」基調。兩枚腕錶延續了Polo Date腕錶的諸多經典設計：例如精鋼錶殼，「形中有型」的殼形、大三針佈局、6點位置的梯形日曆視窗。

150周年紀念款的意義當然不止於「延續經典」，新作最大的特點是錶盤使用的圓模雕刻裝飾，同樣是一寬一窄，還原初代Polo的設計美學。

此外，12點位品牌Logo下方增加了伯爵創立的年份1874。秒針末端以150裝飾。細節點題。

伯爵自制1110P自動上鍊機芯

42毫米款搭載1110P自動上鍊機芯，機芯厚度4毫米（整錶厚度9.4毫米），動力儲存50小時。36毫米款搭載500P1自動上鍊機芯，機芯厚度僅3.6毫米（整錶厚度8.8毫米），動力約40小時。

薄，是伯爵腕錶的靈魂。Polo系列一直以來將厚度控制在10毫米以內，已經超過大多數豪華運動錶。但伯爵要的不僅是薄，更要超薄。素質過硬的Altiplano至臻超薄系列令伯爵穩穩紮根於超薄腕錶領域。2024年，為慶祝伯爵誕生150周年，全新Altiplano至臻超薄系列Ultimate Concept陀飛輪腕錶150周年紀念版橫空出世。

03- 超薄王者 全新Altiplano至臻超薄系列Ultimate Concept陀飛輪腕錶150周年紀念版

全新Altiplano至臻超薄系列Ultimate Concept陀飛輪腕錶150周年紀念版（以下簡稱AUC超薄陀飛輪腕錶），不是一枚「更薄了」的腕錶，而是一枚「更復雜了」的超薄腕錶，是一枚讓伯爵「拼了的」超薄陀飛輪腕錶。

全新AUC超薄陀飛輪腕錶直徑41.5毫米，厚度只有2毫米。這樣的數據，也讓全新AUC超薄陀飛輪腕錶當之無愧地成為「世界最薄陀飛輪」腕錶。

伯爵專門為這枚腕錶研發出了全新970P-UC陀飛輪超薄機芯。陀飛輪和超薄，原本是兩個「矛盾體」，因為傳統的陀飛輪所需零部件很多，很難做薄，就更不要說超薄了。為此，伯爵以腕錶的表底蓋為機芯夾板，取消了傳統陀飛輪上的籠架、擺輪軸等部件，改用滾珠軸承支撐整個陀飛輪。這樣一來，就大大減少了機芯厚度。

發條盒也固定在滾珠軸承上

發條盒也同樣被固定在滾珠軸承上運行，但增加了發條的厚度，以保證在陀飛輪耗能較大的情況下，機芯依然有約40小時的動力。

在增加陀飛輪功能的同時，還能保持2毫米的超薄厚度，以及較長的動力儲存。這是AUC超薄陀飛輪腕錶最厲害的地方。

1960年代末，伯爵家族第三代傳人瓦倫汀·伯爵先生開設了伯爵首間創意工坊，敏鋭地將視線投向製錶業之外——伯爵與珠寶的緣分就此開始了。

04- 優雅亦不羈 全新Essence of Extraleganza奢雅之源高級珠寶系列150周年紀念版

2024年，伯爵推出了全新Essence of Extraleganza奢雅之源高級珠寶系列150周年紀念版，近百款高級珠寶和腕錶作品從上世紀60到70年代的伯爵作品中汲取靈感。

1970年代的PIAGET伯爵廣告

時間不妨先回到那個年代：1959年，伯爵以不對稱設計和多種切割方式的巧妙組合，推出第一款高級珠寶作品。1966年，又推出第一款搭載寶石裝飾錶盤的腕錶。在此基礎上，伯爵在1969年推出了「21世紀系列」。

伯爵大膽地將彩色寶石錶盤嵌入手鐲，或搭配細密編織的黃金鍊條。這是當時高級珠寶腕錶領域中罕有的設計。在上世紀60至70年代誕生的伯爵作品，不僅是創新，更是一場革新。

2022年，伯爵開始着手設計150周年紀念系列，2024年，全新Essence of Extraleganza奢雅之源高級珠寶系列150周年紀念版正式問世，整個系列以經典原作為藍本，但新品「並非復刻，而是重現伯爵在當代風潮中所展現出的大膽風格、原創巧思和優雅格調。」

150周年紀念系列以金為主角，有大面積使用金質的作品，也有的作品將金隱匿在寶石之間，但「金」依然是連接各部分的重要骨架。

例如這隻鑽石祖母綠手鐲表，整個框架以扭索金鍊構成，手鐲全套有200多個原件，每個原件都配有餃接結構，從而使得每一個「關節」都能貼合皮膚。

在扭索黃金線條勾勒出的輪廓的基礎上，這枚手鐲腕錶通體密鑲了長階梯形切割的哥倫比亞祖母綠和鑽石，注意，是通體，連側面也是。此外，用密鑲的手法讓每一顆寶石之間最大程度上地相互匹配，更能聚集與散發光芒。整體組成的幾何形體，給人一種不受約束的酷酷的氣質。

寶石之間的距離非常近，也會隱藏掉貴金屬框架，但即便如此，伯爵依然堅持用耗時費力的品牌傳統金工工藝打造。

綠色錶盤由琺琅工藝打造，與祖母綠的顏色呼應。更厲害地是，伯爵在琺琅錶盤上使用了宮廷式圖騰裝飾。一個小小的錶盤，聚集了扭索金工工藝、宮廷式圖騰裝飾、琺琅工藝等等眾多精湛工藝。

我想，這樣的作品存在的意義之一，是哪怕人們只是偶然一瞥，或是看到作品一隅的時候，都會對百年老牌的不妥協的精神心生一種認可與敬佩。

人們常說製錶技藝，何為技藝？在我看來，是兼具技術與工藝。但這裏還隱藏了定語，在中文裏，技藝強調的是對某種技術或藝術工藝的熟練掌握和精湛表演。英文裏有一個詞叫做feat，用英文解釋是「a notable achievement」（成績顯著），這個詞，也用來描述「技藝」。

05- 珍貴工藝 Limelight Gala系列腕錶與騰龍·鳴鳳限量版系列腕錶

伯爵的金飾工藝是連接伯爵製錶和珠寶、藝術和工藝的金線。其中最著名的「一根金錢」是宮廷式圖騰裝飾（Decor Palace）。這個標誌性金工由伯爵在1961年首創，靈感源自腕錶的機刻雕花。

宮廷式圖騰裝飾是一項極為精細的手工技藝，工匠大師通過雕刻刀的刀尖在金質表面逐行刻畫出深淺不一、參差交錯的線條。從而形成不規則卻自然流暢的紋理。

每一根線條走向的微妙變化都需要金工大師豐富的經驗來把控。此外，也因為每一位工匠的力道、角度和技法上存在細微差別，因此世界上沒有一件完全相同的宮廷式圖騰裝飾。

宮廷式圖騰裝飾的出現，打破了此前以錶面平整光滑為美的裝飾傳統，也使得黃金在高級珠寶腕錶中從以往作為寶石底座的「配角」成為視覺主角。

伯爵Limelight Gala系列腕錶

伯爵Limelight Gala系列腕錶是宮廷式圖騰裝飾的最好體現之一。例如，在白色珍珠貝母錶盤上鐫刻宮廷式圖騰裝飾圖案。這相當考驗功力，因為珍珠母貝質地很脆，在其上雕刻金紋，力度、角度都需要有所調整，甚至一次呼吸都有可能對錶盤造成影響，需要十分的小心和十分的耐心。

2023年，是Limelight Gala系列誕生50周年，伯爵推出這款全新Limelight Gala作品，錶盤和錶鏈上全部使用18K玫瑰金宮廷式圖騰裝飾。戴在手上就像一條金質緞帶。黃金水平凹槽紋路可以折射出更多的光線，加上由鑽石裝飾的不對稱表耳，當之無愧的「Limelight」！

琺琅工藝，也是伯爵引以為傲一項絕活。

2024年，為慶祝中國農曆新年，伯爵與當今最著名的琺琅工藝大師Anita Porchet合作，推出全新騰龍·鳴鳳限量版系列高級珠寶腕錶。

38毫米18K白金或18K玫瑰金錶殼，搭配由白色和灰色珍珠母貝打造的錶盤。「騰龍」與「鳳凰」圖案以金工鐫刻勾勒出巨龍鱗片和鳳凰羽翼，通過微繪琺琅、掐絲琺琅等藝術工藝為其增添色彩。

在普遍的認知中，微繪琺琅被認為是琺琅工藝中最難的一種。我們在圖片上看到的錶盤，有放大的效果，實際上，能在錶盤上操作得空間十分有限。有些顏料直接用指甲當作調色盤，可見用料的力度很小，是名副其實的「微繪」。

上色工序難，燒製琺琅的工序也難。尤其對於這種有多種顏色的燒製，必須以「局部描繪-燒製」循環往復，因為若要一次性上色後再去統一燒製，很容易出現過度混色的現象，從而讓圖案變得模糊不清。

而且琺琅在燒製過程中，每一次進爐都是一次風險，若在燒製過程中錶盤出現龜裂或產生氣泡等情況，那麼就意味着燒製失敗。因此對琺琅工匠的技術和經驗有着嚴格的要求。但即便是最有經驗的琺琅大師，也不能保證零誤差。

一種琺琅工藝就要如此勞神費力，彙集了微繪琺琅和掐絲琺琅兩種琺琅工藝的騰龍·鳴鳳限量版系列高級珠寶腕錶要考慮得方面就更加繁複，製作難度也更高。

無論是金工工藝，還是琺琅工藝，伯爵在「藝」上的完成度和完美度，其作品足以說明一切。

喬治-愛德華·伯爵先生說的「永遠比要求的做得更好」，全新AUC超薄陀飛輪腕錶將這句話鐫刻在錶背。瓦倫汀·伯爵先生說「 做前所未有之事」，全新Polo系列鏤空陶瓷腕錶說到做到。伊夫·伯爵先生說「我們不生產腕錶，我們只創造腕錶。」眼前這些全新的伯爵作品，是最好的說明。

還記得伯爵150周年主題嗎？「過往與當下交融碰撞，讓華彩綻放」。

在我看來，這是一場關於時間的交融。但又不止於時間的維度。過往，是伯爵150年來積累的經驗；是傳統的材質材料；是那些帶有突破意義的伯爵初代作品。當下，是新的思維模式、新的藝術形式；是更先進的機器；更多樣的材質；更多變的市場需求。150年裏，伯爵從來沒有丟下過往，也從來沒有止步當下。