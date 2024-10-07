勞力士Day-Date與Sky-Dweller　奢華複雜功能巔峰較量收藏家必看

勞力士腕錶按風格分類，可劃為「經典」與「專業」兩大主題。所謂「專業」指的是運動風格腕錶；而「經典」即正裝錶，這些作品多採用儒雅的設計風格，融入貴金屬或鑲鑽工藝，以彰顯奢華氣息，正如著名的星期日曆型（Day-Date）腕錶。

不過隨着被譽為勞力士「最複雜功能款」的縱航者型（Sky-Dweller）問世，星期日曆型或許不再是唯一選擇。

星期日曆型Ref.128395tbr-0020（腕表之家提供）

從歷史沉澱來看，星期日曆型無疑有着深厚的底藴。早在上世紀50年代，首款星期日曆型腕錶就已宣告誕生。在各路廠商均以超複雜功能為指引時，勞力士在旗艦系列主打「星期」與「日曆」兩項基礎功能，致力於將腕錶的實用性發揮到極致。

扇形星期視窗（腕表之家提供）

星期日曆型腕錶，扇形星期視窗位於12點位、3點位日曆窗上方設「小窗凸透鏡」，可將日曆放大約2.5倍，提高讀取效率。此外系列還採用三角坑紋錶圈（部分除外），該設計最初以功能型為導向，如今美學價值更勝一籌。以上種種，共同構成了星期日曆型的辨識度要素。

小窗凸透鏡（腕表之家提供）

星期日曆型以多樣的材質、盤面和尺寸著稱，全系腕錶以貴金屬（18K、鉑金）打造，部分型號融入稀有材質錶盤及鑲鑽工藝，可謂將「奢華」二字發揮得淋漓盡致。另一方面，得益於影視作品的影響，星期日曆型一度成為勞力士腕錶的代名詞，不少玩家對「大金勞」的刻板印象，正是源自於此。

星期日曆型「拼圖面」（腕表之家提供）

如今的星期日曆型，更是以極具創意的外觀，嘗試擺脱「成熟穩重」的標籤，向年輕消費者示好。2023年系列新增「拼圖面」錶盤，由多塊不同顏色的區域組成，每塊拼圖的邊緣均以18K金勾勒，富有層次感。本作將星期顯示區域替換成了快樂（Happy）、永恆（Eternity）、感恩（Gratitude）、和平（Peace）、愛（Love）和希望（Hope）；與此同時，日曆也以流行表情EMOJI呈現，不論哪天佩戴者均能感受到美好的寓意。

縱航者型Ref.336935-0004（腕表之家提供）

再來看看縱航者型的表現。相較於拗口的官方譯名，國內玩家更習慣性把它稱為「天行者」。比起歷史悠久的星期日曆型，這個於2012年發布的系列顯得十分年輕。儘管如此，縱航者型在勞力士眾多系列中的地位卻非同一般，通過「沙羅年曆」與RING COMMAND系統的結合，成為目前品牌的複雜功能之最。

沙羅年曆（腕表之家提供）

勞力士腕錶向來以簡約耐用、性能可靠著稱，以往的複雜功能款，僅限於雙時區、月相、計時等。直到2007年，遊艇名仕型II的問世才打破了這一局面：其獨創的RING COMMAND系統可使外圈與機芯聯動，讓外圈成為開啟複雜功能的核心組件。2012年，勞力士將RING COMMAND代入新作：縱航者型。不同於遊艇名仕型II專門為該系統打造的外圈，縱航者型巧妙地將著名的「三角坑紋外圈（狗牙圈）」融入RING COMMAND系統，首次賦予三角坑紋外圈使用意義。

星期日曆型 VS 縱航者型（腕表之家提供）

若要論奢華程度，縱航者型的表現卻稍遜一籌：縱航者型使用純色（黑、金、藍）太陽紋盤面，搭配棒形時標及指針；錶殼除18K金材質外，另有「間金」及完全蠔式鋼型號，不具備鑲鑽版本。尺寸方面，縱航者型僅提供42毫米款一種選項，而星期日曆型提供包括36與40毫米在內的多種選擇。一個是歷史悠久、知名度極高的經典系列；一個是初露頭角、以精密複雜著稱的後起之秀，對此您更傾向於哪款呢？

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