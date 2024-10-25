Cartier獵豹系列腕錶　從埃及神話到現代珠寶的跨世紀時尚象徵

一直以來，獵豹與人類有着緊密的聯繫。在人類最早的美索不達米亞文明裏，就出現了人牽着系項圈獵豹的圖案。在早期的埃及，獵豹是著名的「貓女神」（MAFDET），是皇權的象徵。

MAFDET是古埃及的女神，她經常被描繪成一隻獵豹或貓的模樣（腕表之家提供）

如今，獵豹走進珠寶腕錶世界，成為這裏的常駐嘉賓。110年前，獵豹元素第一次出現在卡地亞腕錶的設計中。

1933年，卡地亞迎來被譽為「獵豹女士」的貞·杜桑，路易·卡地亞先生任命其為創意總監。1948年，由貞·杜桑女士設計的第一枚裝飾以獵豹造型的胸針誕生。

從那以後，獵豹開始在卡地亞珠寶和腕錶作品上盤踞、跳躍，象徵獨立優雅和自由堅定的女性魅力。如今，獵豹成為卡地亞標誌性動物形象，在珠寶腕錶世界的歷史上留下不可磨滅的印記。

1983年，卡地亞正式推出Panthère de Cartier獵豹腕錶，它是第一款可以作為珠寶佩戴的卡地亞腕錶，也是彙集了所有卡地亞標誌性設計元素的腕錶。2024年，Panthère de Cartier卡地亞獵豹系列推出了全新作品，繼續升華與放大獵豹的魅力。

腕錶實拍：

卡地亞獵豹系列大號錶款

新尺寸+經典設計

全新Panthère de Cartier卡地亞獵豹系列腕錶大號錶款（腕表之家提供）

Panthère de Cartier卡地亞獵豹系列第一次推出寬大的尺寸。全新大號錶款直徑42 X 31毫米，厚度6.71毫米，是卡地亞獵豹家族裏體型最大的一隻。

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在我看來，42毫米的全新尺寸讓所有女性都有機會擁有一隻更具存在感的卡地亞獵豹。在它之前，獵豹系列最大的是中號款（直徑37毫米），如今大號錶款的出現無疑豐富了該系列的尺寸選擇。

全新Panthère de Cartier卡地亞獵豹腕錶大號錶款延續了獵豹系列的所有標誌性元素。腕錶使用方形錶殼搭配圓潤的邊角，搭配較薄的錶殼，整體簡潔、柔美，呈現出一種正式感。

黃金款的八角形錶冠上鑲嵌了一顆凸圓形藍寶石，這是卡地亞一貫的堅持——貴金屬錶款的錶冠上以貴重寶石裝飾。

Panthère de Cartier卡地亞獵豹腕錶有很多兼具實用和美學的設計細節。例如，表圈上的八枚外露鉚釘，一來，大膽展現出腕錶上向來被隱藏的部分。二來，起到了固定的作用。

採用曲線設計的錶殼側面也是如此，在錶冠的一側尤為明顯，線條如同獵豹背部結構，極具曲線感。而另一方面，這種曲線設計也是為了更好地貼合手腕。

新作延續卡地亞經典制表元素（腕表之家提供）

銀色錶盤搭配羅馬數字時標、分鐘軌、劍形藍鋼指針，隱秘標識......這些不僅是Panthère de Cartier卡地亞獵豹系列的標誌性設計，更是伴隨着最早的卡地亞腕錶推出而問世的設計元素，至今仍然應用在卡地亞製表作品中。

對於卡地亞來說，腕錶的一切都始於設計，因此我們可以感受到卡地亞腕錶的造型是外放的、是顯而易見的。但有意思地是，卡地亞習慣將繁複的工藝隱匿於無形，這些工藝雖不顯山露水，但至關重要。比如指針烤藍工藝，或是（在另一款新作上的）鑽石鑲嵌工藝，等等。

卡地亞獵豹系列大號錶款（腕表之家提供）

指針使用藍色處理工藝，最早源自瑞士山區的製表傳統，以避免指針因天氣影響而出現鏽蝕。卡地亞將這項傳統工藝保留並傳承至今，打造藍鋼指針需要將指針放入温度超過300攝氏度的烤爐中，經過精確到秒的時間計算，才能令指針呈現出帶有金屬光澤的藍色。

製作指針需要超過20項工序，並藉助捶打、切割和拋光等10多種不同工藝。每一根指針都逐一挑選和配對，以避免同一枚腕錶中的藍色指針出現色差。

如今，藍鋼指針並非罕見之物，但只有高級腕錶中才會使用到指針烤藍工藝。

Panthère de Cartier卡地亞獵豹系列腕錶搭配一條黃金錶鏈，鏈帶結構設計得極其柔軟靈活。錶鏈整體經過拋光，散發出金屬光澤，戴在手上如同一條金質手鍊，很難不令人傾心。

而且可能很多人不知道，Panthère de Cartier卡地亞獵豹系列腕錶的名字，正是取自其搭配的錶鏈所象徵的獵豹靈活敏捷的身姿。

Panthère de Cartier卡地亞獵豹系列腕錶的名字，正是取自其搭配的錶鏈所象徵的獵豹靈活敏捷的身姿。（腕表之家提供）

腕錶使用高效能石英機芯。生活防水深度約30米。官方售價231,000元。除了實拍圖中的黃金款，大號款還有間金款和精鋼款可選。

在全新Panthère de Cartier腕錶大號錶款身上，我同時看到了存在感、正式感和曲線感。她彷彿一位優雅的女士，成熟且自帶氣場。

卡地亞獵豹系列粒紋錶盤款與鑲鑽錶盤款

新裝飾+精緻風格

全新Panthère de Cartier卡地亞獵豹系列腕錶粒紋錶盤款（腕表之家提供）

自1983年誕生以來，Panthère de Cartier卡地亞獵豹系列被看作是珠寶腕錶的典範。在2024年全新作品中，當然少不了精緻的珠寶錶款。

實拍這款為玫瑰金材質（腕表之家提供）

全新Panthère de Cartier卡地亞獵豹系列腕錶粒紋錶盤款，採用小號尺寸，直徑30.3 X 22毫米，厚度6.05毫米，有黃金或玫瑰金兩種款式。新品最大的兩個特點，一是全新的粒面錶盤設計，二是全新的紋理錶鏈設計。我們一一來看。

先看錶盤，採用無羅馬數字時標設計，並且第一次在盤面上融入金色粒紋效果（之前有漸變錶盤或漆面錶盤）。整個錶盤除了時針和分針以及CARTIER標識外，沒有其他元素，可以讓視覺更加聚焦到盤面的紋理上。粒面自帶閃耀效果，與全新錶鏈相呼應。

再看錶鏈，卡地亞對玫瑰金（或黃金）錶鏈進行全新詮釋，對靠近錶殼的每一個鏈節進行紋理打磨和拋光打磨，呈現出混合效果。突破對錶鏈的傳統裝飾，增添了復古感，同時又很時尚。

腕錶八角形錶冠上鑲嵌了一顆圓形鑽石，搭配表圈上的鑽石，大大提升腕錶的閃耀度。

說到鑽石，另一枚全新Panthère de Cartier卡地亞獵豹系列腕錶鑲鑽錶盤款更有代表性。還記得我們在前文裏提到，卡地亞隱匿於無形的鑽石鑲嵌工藝，在這隻表上得以完美的體現。

可以看到，卡地亞通過鑽石鑲嵌代替經典的分鐘軌。不同於傳統的爪鑲或者包鑲工藝，卡地亞使用了此前品牌從未使用過的全新「Clou」鑲嵌工藝，通過4枚拋光螺釘固定每顆鑽石。鑽石由寶石鑲嵌師逐一手工鑲嵌。這種全新的鑲嵌可以有效地凸出鑽石部分，使其看起來更加閃耀。

全新錶盤上共鑲嵌了60顆鑽石，是Panthère de Cartier卡地亞獵豹系列有史以來製作的最複雜的錶盤。

左側兩款是中號尺寸；右側兩款是小號尺寸（腕表之家提供）

腕錶有中號和小號兩種尺寸，並分別配備黃金和玫瑰金兩種款式。實拍圖中這枚黃金款為中號，直徑36.5 x 26.7毫米，厚度6.8毫米。小號直徑為30.3 x 22毫米，厚度6.3毫米。

左圖為粒紋錶盤款；右圖為鑲鑽錶盤款（腕表之家提供）

全新Panthère de Cartier卡地亞獵豹系列腕錶粒紋錶盤款與鑲鑽錶盤款都具備約30米的生活防水性能。粒紋錶盤款官方售價219,000元。鑲鑽錶盤款官方售價223,000元（人民幣）（小號款）和260,000元（人民幣）（中號款）。腕錶雖然沒有限量，但一次性發售，算是另一種「限量款」。喜歡的朋友，抓緊入手，先到先得先享受。

Panthère de Cartier卡地亞獵豹系列腕錶（腕表之家提供）

總結：一百多年來，卡地亞始終以多種設計和精湛工藝打造獵豹的多面魅力。就Panthère de Cartier卡地亞獵豹系列腕錶而言，它讓人們感受到的是一種柔中帶剛的優雅——這本就是獵豹的樣子，面對生活的挑戰，練就出矯健身姿，強大的心臟，以及加速前進的能力。

同時，Panthère de Cartier卡地亞獵豹系列集時尚與功能於一身，它有珠寶的精緻，但依然也是一枚腕錶，可以清晰顯時讀時。無論黃金款、間金款還是精鋼款，都很時髦百搭，不難駕馭。上班通勤或是下班後的私人聚會，它都能掌控全場。

圖為品牌大使凡妮莎·柯比（Vanessa Kirby）佩戴Panthère de Cartier腕錶（腕表之家提供）

卡地亞很有意思，在設計腕錶時，從不預設佩戴者，因此可以投入更多精力在腕錶本身上，這也是為什麼每件卡地亞作品都獨具個性的原因之一。自己先優秀，就會吸引到同樣優秀的人，吸引力法則同樣適用於品牌和消費者之間。

我身邊有一位女性，我們因為工作相識，在面對多線任務時，她的工作狀態總是很穩，與她合作讓人感到踏實、靠譜。

她個子高高的，每次碰到她，總是穿一襲黑色，看起來特別酷。她很愛笑，笑的時候眼睛彎成月牙形，又讓人覺得很甜。我知道她有一些卡地亞單品，有一次見到她時問道：如果選一隻卡地亞的手錶，你會選哪一個？她沒說話，笑着把袖口捲起來讓我看，那是一枚小號款的獵豹腕錶。

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