Rolex勞力士GMT-Master II間金款顯貴不顯俗　奢華與實用兼得

近些年腕錶市場上有幾個風潮，其中之一就是金錶的再次復興。提到金錶就不得不提我們大名鼎鼎的「金勞」，這可是人盡皆知的奢華典範，甚至可以大膽一點說在目前45至60年齡段的成熟男性中沒有哪一位不想擁有一隻「金勞」。

Rolex勞力士GMT-Master II（腕表之家提供）

近幾年金錶的風潮也是在年輕群體中呼聲不斷升高。但是純金版勞力士的確昂貴，不是一般人可以負擔得起的。就拿去年3月份的上市的GMT全金皮蛋圈（型號：m126718grnr-0001）來說也是高達近34萬。

如果想買金勞卻因為種種壓力不能擁有，不如看看間金勞，就比如這款與GMT全金一同面世的GMT間金皮蛋圈（型號：m126713grnr-0001）腕錶，價格連同時間推出的同系列全金版的一半都不到，但也是一樣的奢華。

勞力士絕對是那種將自己最優秀和最受歡迎的錶款發揮至極致的製錶品牌，所以觀察勞力士的歷史可以發現不管是1945年創造的日誌型，1963年誕生的迪通拿，1955年問世的GMT型，並於1982年更新為格林尼治（GMT）型II系列⋯⋯它們都在誕生之初便受到大眾的歡迎，並歷經一次次的革新而走到了今天，且依舊是大家夢寐以求的。經典的造型加以各種顏色的搭配，都使得大眾在選擇自己理想的錶款時都能找到鍾意的。

Rolex勞力士GMT-Master II（腕表之家提供）

間金材質的腕錶市面上有很多品牌都有，但是金與蠔式鋼的金鋼組合只有勞力士才有。勞力士也深知蠔式鋼對於品牌的獨特性，並與金進行組合不僅新穎而且也能在性能優越的同時增添一種優雅與高貴的氣質。因此，早在1933年勞力士就已經將這種金鋼材質「Rolesor」註冊為商標。

Rolex勞力士GMT-Master II（腕表之家提供）

GMT間金款可以說是在近幾年錶友圈中呼聲十分高漲的，畢竟自從系列前作的間金款GMT Ref.116710LN「小綠針」已經在2019年停產，不知道勞力士是不是聽到了這樣的呼聲而終於推出了第三款間金款式的GMT腕錶。以五珠鏈、金色GMT指針、灰黑雙色陶質24小時刻度字圈的搭配全新回歸。外圈、上鍊錶冠及錶帶中央鏈節均以黃金鑄造，而其餘部分如中層錶殼、錶殼底蓋及錶帶兩側鏈節則以蠔式鋼鑄造。

Rolex勞力士GMT-Master II（腕表之家提供）

一體成型的Cerachrom灰黑雙色陶質24小時刻度字圈，雙向旋轉外圈獨具辨識度。但是這樣低調的配色或許在一部分期待間金GMT的錶友心中這樣的搭配有點太過於低調和無趣，但是在我看來只有這樣深色沉穩的配色才能更好地突顯間金的特殊性以及美觀性。試問除了這樣黑灰的配色之外還有那種顏色能夠讓人一眼就能看到腕錶上金燦燦的光輝呢？

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雖然勞力士的高科技Cerachrom陶質字圈大家已經屢見不鮮了，但是這種一體成型的陶質外圈以及陶質字圈再被重點提及幾百次都不為過。不僅不怕剮蹭更不受環境影響且不怕腐蝕。在這款雙向旋轉外圈以及Cerachrom灰黑雙色陶質24小時刻度字圈中使用模鑄刻度與數字以 PVD（物理氣相沉積工藝）鍍膜技術鍍上黃金，在陶瓷圈一騎絕塵的勞力士從來沒輸過。上半部分代表夜間時間，下半部分代表日間時間的雙向旋轉外圈，外圈的齒輪邊不僅成為了勞力士的標識之一也能幫助佩戴者輕易調節。

錶盤為經典黑色漆面呼應黑灰色字圈，搭配特大指針和三角形箭頭的GMT指針，以及經典且簡潔的時標。為了確保夜間的讀時方便還塗有勞力士獨有的Chromalight夜光顯示技術。3點位的小窗凸透鏡是勞力士的另一個經典元素，也方便快速讀取日曆。搭配快調瞬跳日曆裝置也更加便於調校。18K黃金GMT指針搭配金黃色的「GMT-Master II」字樣，在黑色盤面之上更顯突出和美觀，也與整枚腕錶更加有一體性。

作為經典的GMT腕錶所具備的防水性能是必須的，100米的防水性能由蠔式錶殼密封式守護。具有三重防水系統的三扣鎖上鍊錶冠，錶冠護肩與中層的整塊實心蠔式鋼錶殼融為一體，整體腕錶都為3285機芯提供最佳的守護。

3285型機芯由品牌2018年推出，搭配勞力士專利Chronergy擒縱系統、藍色 Parachrom 遊絲、Paraflex 專利緩震裝置，不受高強度磁場、溫度、震動等問題干擾。具備超卓天文台認證和瑞士官方精密時計測試中心（COSC）認證，平均誤差為每日正負兩秒以內。此外，進行配備的自動上鍊系統為腕錶提供優越的效率，每小時 28,800 次（4 赫茲），動力儲備約70小時。

品牌為這款間金GMT腕錶搭配的是紀念型五格鏈節錶帶，並配備勞力士設計並獲得專利的蠔式保險扣。這種紀念型錶帶最初應用於1945年的日誌型系列腕錶中，而後逐漸應用於其他系列錶款。

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