Blancpain全新Villeret中華年曆腕錶蛇年限定版　這裡還藏著小蛇

Blancpain很高興推出全新Villeret中華年曆腕錶，慶祝2025農曆新年，明年1月29日，木龍將讓位給木蛇。連續十四年來，製錶廠透過一款紀念時計將東方和西方融為一體，體現該農曆新年生肖的色彩，將該生肖鐫刻在腕錶擺陀上。這款日曆腕錶以限量版發行，首次將鉑金錶殼與綠色大明火琺瑯錶盤相結合。

Villeret中華年曆腕錶。直徑45.2mm 鉑金錶殼，大明火琺瑯錶盤／時間指示、傳統中國曆法顯示（十二時辰、十二生肖、農曆月份及日期顯示。五行、天干及閏月顯示）、陽曆顯示、月相顯示／3638自動上鍊機芯，動力儲存7日／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水30米／限量50枚（Blancpain）

2012年，Blancpain首開全球先河，推出跨越東西方的Villeret中華年曆腕錶，將複雜的中華年曆與公曆日期和月相結合。2024年，進入第二個十二年週期，為此，製錶廠更新了12點視窗中出現的十二生肖設計。十二生肖隱喻玉皇大帝的傳說。因此，2025年木蛇年將首次展示這隻經過重新設計的動物，將綠色大明火琺瑯錶盤與45.2毫米鉑金錶殼結合。

腕錶搭配綠色大明火琺瑯錶盤，錶盤中有顯示中華年曆與公曆日期。（Blancpain）

蛇以其直覺和洞察力而聞名，它現身在這款2025中華年曆腕錶的22K白金擺陀上，並採用磨砂精工修飾。我們的Métiers d'Art工坊為這隻爬行動物注入生命力，栩栩如生的造型由我們的工匠精心設計。傍著這隻生肖的是一顆天然紅寶石和註明「木」（乙）和「蛇」（巳）的漢字雕刻。

中華年曆腕錶搭載3638機芯及其464枚組件，其複雜機械裝置超越萬年曆，媲美三問報時裝置。它誕生自Le Brassus的大複雜功能工作坊。經過五年的研發，它擁有三發條盒，可提供令人讚嘆的七天動力儲存。其複雜性自錶盤上一目了然，千言萬語，蘊藏其中。然而，由於布局的巧妙設計，讀時仍然清晰。

12點視窗中為該年的十二生肖顯示。（Blancpain）

此日曆腕錶由四根指針負責走時，配備兩個視窗。這些指針在3點鐘位置提供與陰陽相結合的五行資訊（與天干地支相關），在9點鐘位置提供中華日和月，在12點鐘位置提供中華雙時辰資訊。視窗則在9點鐘位置提供有關中華閏月的資訊，並在12點位置顯示當前農曆年的生肖。除了鉅細靡遺的日曆資訊之外，還添加了指示公曆日期的蛇形指針以及6點鐘位置的Blancpain標誌性月相。

儘管有其複雜性，但憑藉錶耳下方的隱藏式調校器，中華年曆腕錶仍然易於使用。這些調校器由Blancpain於2005年全球首創並獲專利保護，只需指尖一按即可調校日曆顯示，無需額外工具。這些袖珍型調校器低調地隱身於錶耳下方，免除日曆腕錶側面常見的「凹槽」，同時又不影響手腕的舒適度。此外，如果佩戴者試圖在機械裝置自動更時之際調校日曆指示（這可能會導致機械損壞），完全沒事，因為機芯有安全設計。這款Villeret 2025中華年曆腕錶配有與錶盤顏色相襯的巧克力色短吻鱷魚皮錶帶，限量發行50枚。

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Villeret系列：雋永優雅與技術的兩全其美

Blancpain的故鄉Villeret是該品牌最經典的系列功成「名」就之地。其款式立足傳統，放眼未來，體現了其根源，並以其線條的樸素與純粹為特點，賦予雋永的優雅。Villeret系列採用標誌性的圓上有圓（double pomme）雙層錶殼，將Blancpain最新的研究成果融入其機芯的設計中。

Villeret中華年曆腕錶採用鉑金錶殼，並搭配標誌性的Double Pomme雙層錶殼。（Blancpain）

月相：Blancpain的門面

1983年，石英危機之後，Le Brassus製錶廠的這一標誌性複雜功能使Blancpain得以證明機械時計是非凡精湛工藝的見證者，還證明石英錶永遠無法取代複雜機械時計作品。自此，月相便成為機械製錶復興的象徵。令人過目難忘的Blancpain月相在中華年曆腕錶上登場。

曆法大師——Blancpain

日曆作為製錶廠DNA的關鍵組成部分，展現Blancpain在複雜功能方面的專業知識。石英危機後，全日曆腕錶於1983年捲土重來，為帶有日曆顯示的時計榮景揭開序幕。無論是週曆、簡易日期顯示、年曆甚至萬年曆，Blancpain創作日曆的能力登峰造極，以極致複雜的作品首開兩項世界先河：Villeret時間等式萬年曆腕錶和Villeret中華年曆腕錶。憑藉製錶廠在Villeret、Ladybird和五十噚等系列中對日曆機制靈活多變的應用，Blancpain成為一代日曆大師。

9點鐘位置為中華農曆的月份與日期，腊字下的視窗顯示閏月。（Blancpain）

矽革命

21世紀初，矽在製錶業掀起一場真正的革命，使時間測量得以突飛猛進。該材質富有彈性卻不變形、堅硬、輕盈且高度耐腐蝕，其出類拔萃之處在於其抗磁性，這一品質大受歡迎，可確保時計運行的良好精確度。上世紀1950年代的腕錶擺輪均配備了可能會受到磁性干擾的金屬彈簧，如今的Blancpain時計則使用矽游絲，這種裝置使得安裝藍寶石水晶底蓋成為可能，機芯的獨特結構也由此一展無遺。中華年曆腕錶的游絲也受益於該技術，不僅自豪地展示其機械裝置的臻美精工修飾，而且還享有該材質的卓越計時性能。

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