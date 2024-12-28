ROLEX勞力士正裝腕錶恆動1908型　18K黃金與經典設計延續優雅風格

作為一個腕錶品牌來說運動類專業性腕錶與正裝腕錶是不可缺少的兩個品類，或許一些品牌在定位上對於男性腕錶與女性腕錶做出了側重與選擇，品牌可以沒有男性腕錶或者沒有女性腕錶，但是如果只有正裝腕錶或只有運動腕錶絕對是無法長久持續下去的。即使是一個在全世界範圍內都最出名最優秀的勞力士也同樣需要生產一些正裝腕錶來保證整個品牌的平衡，同樣也是防止因消費者多樣化需求無法滿足而喪失目標客戶。

勞力士恆動1908型18K黃金腕錶（腕表之家提供）

就比如說勞力士在運動腕錶（或者專業腕錶）領域是整個製錶品牌中的翹楚，在擁有如潛航者型、探險家型、迪通拿等眾多家喻戶曉的運動腕錶系列的同時，也會擁有日誌型、星期日曆型、已經停產的切利尼型、恆動1908型等以基礎款式和簡約設計的經典類非專業款的腕錶。

但是不管是日誌型還是星期日曆型，這些基礎功能類腕錶雖然可以被當做正裝錶，但是又因為鋼鏈的運動特徵和設計的問題總會讓人覺得不夠「正裝」，唯有在2020年推出最後一款並在2023年徹底宣告停產的切利尼型才具備正裝錶的全部特質。而剛剛提到的恆動1908型是自2023年以來勞力士推出的、接棒切利尼系列成為專為正裝腕錶領域打造的全新系列。

同樣都是專為正裝錶打造的系列，切利尼與恆動1908兩個系列的差別究竟在哪呢？勞力士做正裝錶的真的可以嗎？優勢在哪裏呢？這應該是大家對於勞力士正裝錶領域的最大的幾個疑問。

下面就以勞力士恆動1908型18K黃金腕錶（型號：m52508-0006）為例一起品鑑一下這個新系列的獨特之處。

早在1953年勞力士就已經推出了切利尼系列正裝錶款式，以專業性腕錶或運動腕錶而著稱的勞力士所呈現的正裝錶使用更加纖薄的尺寸與厚度，用更簡潔和優雅的設計，手動機芯呈現出一點都不勞力士的勞力士正裝錶，也因為不夠勞力士使得切利尼在勞力士整個品牌中的人氣並不高。

在超越半個世紀的過程中切利尼系列從復出到最終宣告停產，緊接恆動1908系列誕生於世，承載着與切利尼系列一樣的正裝錶的路徑，但設計理念和機芯構造等均是完全不一樣的呈現。所以各位喜歡切利尼系列的錶友不用過度擔心這個系列就因此被恆動1908系列所取代，在未來切利尼系列依舊可能再次面世，畢竟這種情況在勞力士的長久歷史之中出現過。

就像這個系列的名字一樣「恆動1908型」，包含的是對於漢斯·威爾斯多夫在1908年對於品牌名稱「Rolex（勞力士）」命名的致敬，各種以年代所命名的錶款或系列都可以體現品牌的重視程度，以勞力士商標註冊年份所命名，那麼重視程度可以說是顯而易見。而「恆動」也就是勞力士引以為傲的自動上鍊機械機芯的技術成就。

這款恆動1908型18K黃金腕錶的外觀設計源於勞力士上個世紀50年代中期至60年代初期打造並生產的18K黃金手動上鍊6512腕錶，採用經典的6點位的小三針佈局搭配放射性線形時標。貴金屬錶殼、皮質錶帶、三角坑紋外圈等特徵在一定程度上與切利尼的設計相似，同樣使用39毫米的錶徑也是正裝腕錶的黃金錶徑。光滑圓潤的內圈搭配的三角坑紋外圈也比日誌型等外圈更加窄密，也更加提升了細節精緻度和辨識度。

但是除了上述的致敬與相似之外其餘都是獨屬於恆動1908的全新嘗試。大小錶盤的兩個刻度圈均使用軌道式設計，也使整體更加復古。雖然沿用了經典的線形立體時標，但是3、9、12點位使用阿拉伯數字時標，這點在勞力士所有產品中是獨特的。

除此之外還有一點可以說是最為特別的存在，時針上的圓環不再如同其他系列一樣被「奔馳」標誌所填滿，反而僅僅是一個鏤空的圓環。典雅的白色錶盤搭配18K金打造的錶殼、時標、指針、標誌等，整體更顯華貴。6點位的小秒盤最下方的小皇冠標誌也是最新一代勞力士機芯的強有力證明。光是錶盤的設計在一定程度上就已經可以改變大家對於勞力士的固有印象，但是真正的變化還在後面。

勞力士恆動1908型18K黃金腕錶（腕表之家提供）

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正裝錶最大的特點是什麼？是整個盤面要儘可能的精簡，不需要過多的功能。最重要的一點是要薄。在市面上勞力士的大多數款式的厚度都在12毫米以上，而勞力士也從未追求過薄度的降低。但是在恆動1908系列中勞力士一改這些「守則」，選擇將薄度儘可能降低到9.5毫米。側面依舊是經典的蠔式殼樣式，但因不到10毫米的薄度，以及全方位拋光的錶殼也更顯整體温潤高貴。

或許有人會問只是更改了盤面的一些細節設計又何必重新啟用一個系列，繼續使用切利尼不行嗎？自然是不行的。切利尼本身人氣低迷的原因不僅僅是因為不夠勞力士，而是勞力士僅僅是將蠔式運動機芯加入了切利尼系列腕錶之中，也因此使得厚度與錶殼的適配等方面處處受限。而恆動1908系列的誕生不僅僅是將切利尼的手動上鍊機芯變更為自動上鍊機芯，勞力士甚至精心的為這個全新的系列量身定製了一款全新的Cal.7140機芯。

將Chronergy擒縱系統和Paraflex避震器應用於4.05毫米的機芯之中，甚至還配備了從未在男性腕錶中出現的 Syloxi 硅遊絲，在防震與防磁的性能上絕對出色。擺頻28800次/時，66小時的動儲能力以及具備有超卓天文台認證，每天誤差+2/-2秒，整體十分優越。但值得注意的是，這款勞力士的正裝錶並未採用特殊的防水設計，也就是說沒有勞力士專有的蠔式錶殼，所以僅具備有50米的防水能力，但是對於正裝腕錶來說已經足夠了。

在2023年以前勞力士百餘年的歷史中只有一款腕錶使用了透底設計，那就是切利尼王子。而2023年開始的日內瓦錶展上這個全新的恆動1908系列開始使用透底系列，同時冰藍迪通拿也是首次應用了透底設計，雖然引起了不小的爭議，但是勞力士的透底設計必將不斷出現在我們的視野之中。

通過透底設計能夠輕鬆觀察到內部機芯的細緻打磨效果，甚至在看不見的機芯內部也均經過細緻打磨。18K黃金製成並採用鏤空和拉絲處理的自動陀絕對精緻，上層夾板採用日內瓦條紋裝飾，下層夾板使用珍珠紋裝飾，夾板邊緣倒角處理，發條盒上使用放射紋裝飾，寶石軸承邊緣使用黃金套筒⋯⋯多種的打磨裝飾以及拉絲等效果絕對夠用心。

勞力士恆動1908型18K黃金腕錶（rolex）

有一個細節不知道大家有沒有注意到，恆動1908系列的這個首款腕錶的錶殼厚度為9.5毫米，而內部量身定製的機芯厚度僅為4.05毫米，也就是說如果在未來加入月相等複雜功能也綽綽有餘，這也許就是勞力士專為全新的正裝錶系列專門設計一款機芯的原因之一吧。而對於勞力士未來的品牌走向也能猜到會加重在正裝腕錶領域的側重，畢竟專業時計領域走了這麼多年對勞力士來說也該有些新的挑戰了！

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