ROLEX勞力士Day-Date 36　52顆鑽石搭18K永恒玫瑰金　顏值一絕

在腕錶之家的腕錶庫裏，勞力士的熱度一直都是穩居第一的寶座；論壇裏的打卡作業也可謂是「如火如荼」，借用錶友的一句話「沒有一勞永逸，只有多勞多得」。

勞力士的魅力不用多說，一直都自帶流量；對於多數人來說，能擁有一塊勞力士很好，能擁有一塊星期日曆型最好，而隨著年齡的增長，大家對DD的喜愛一定會愈發強烈。這篇文章主要和大家一同感受一下，勞力士在3月份日內瓦錶展期間推出的星期日曆型，配色不僅令人眼前一亮，功能上也是相當「抗打」(型號：m128345rbr-0068）。

腕錶實拍：

ROLEX勞力士Day-Date 36（腕表之家提供）

這隻錶是勞力士星期日曆型36新款之一，36毫米的蠔式錶殼，戴在腕間一點也不會大，中層錶殼以整塊18k永恆玫瑰金鑄造而成，保證腕錶能有出色的耐用和磨光度，即使佩戴年限變長，腕錶也依然能呈現出光澤感。

ROLEX勞力士Day-Date 36（腕表之家提供）

錶圈上鑲嵌了52顆圓形鑽石，因為鑽圈的加持，在外觀設計上，也更加的華麗。鑲嵌使用的是爪鑲，鑽石也是圓形明亮式切工，這種最經典跟常見的組合，能最大程度的凸顯鑽石璀璨火彩。

ROLEX勞力士Day-Date 36（腕表之家提供）

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這隻令人無法忽視的盤面，是綠色的砂金石盤，仔細看，更像是翡翠綠的色調，要比普通的綠色錶盤視覺看上去更加優雅，更覆有層次感。 天然綠色砂金石盤面，帶有天然雜質紋理，仔細看錶盤它還帶有一些坑點，跟不少品牌使用的玻璃砂金石，有所不同。

ROLEX勞力士Day-Date 36（腕表之家提供）

新品的盤面設計部分也更加出色，18k玫瑰金製成的時標，同樣也鑲有鑽石；盤面3點鐘位置設有勞典型的小窗凸透鏡，具有放大日曆的效果，方便佩戴者讀取日曆，12點位設有星期顯示窗。

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錶殼側面設有勞力士標誌的旋入式錶冠，錶冠頂部鐫刻有品牌標誌性王冠標識。這種旋入式錶冠具備雙鎖釦雙重防水系統，牢固旋緊於錶殼，使腕錶的防水性能達到100米。

新款星期日曆型 36 搭配的是三格實心鏈節元首型錶帶，錶帶配備優雅的隱蔽式摺疊皇冠帶扣，錶帶內嵌勞力士設計並獲得專利的陶質組件，佩戴起來也更柔韌耐用。

將腕錶翻轉過來，旋入式底蓋，內部搭載的是勞力士3255型機芯，提供70小時的動力儲備。勞力士超卓天文台精密時計的平均誤差為每日正負兩秒以內，勞力士所追求的精準度遠高於瑞士官方天文台認證精密時計的標準；防水深度100米，同時勞力士的防水蠔式錶殼也給予了機芯最佳防護。

總結：都說喜歡勞力士的錶友，最後都繞不開一塊DD，女性也是一樣。這篇文章推薦的勞力士星期日曆型錶款，不僅囊括了勞力士一切的經典元素（至少勞力士自身這樣認為）；而且整錶在顏值方面，也可以堪稱一絕！

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