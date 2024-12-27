農曆新年｜盤點五大乙巳蛇年特別版腕錶　尖端工藝詮釋靈蛇生肖

【農曆新年/蛇年】聖誕剛過農曆新年將至，錶迷每年這個時刻期待著各大品牌會如何發揮匠心打造專屬的賀年生肖腕錶。中國傳統的十二生肖除了是靈氣動物，也各具有象徵意義，即將到來的乙巳蛇年，蛇有著智慧、靈動、重生與蛻變的意義，向來會幻化符號圖案融入工藝品當中，接下來看看今年有哪些不容錯過的蛇年腕錶。

圖片來源：HUBLOT

HUBLOT Spirit of Big Bang 乙巳蛇年黑色陶瓷腕錶

瑞士高級製錶品牌HUBLOT自2016年起每年都會推出一款特別版Spirit of Big Bang系列來慶賀中國農曆新年，擅長以前衛現代設計來演繹生肖的象徵意義，今年推出的乙巳蛇年黑色陶瓷腕錶，以精湛工藝呈現精美蛇形圖案，分別在錶盤、錶殼及錶帶中融入蛇元素，包括在標誌性鏤空錶盤之上，採用尖端鐳射技術以鍍金雕刻的蛇形圖案栩栩如生，在欣賞計時機芯之時伴隨著靈蛇纏繞其中，蜿蜒遊走的精心佈局別具衝擊力。

圖片來源：HUBLOT

此外，另一大焦點落在黑色酒桶形錶殼，搭配鐫有蛇鱗紋理的旋入式陶瓷錶圈，蛇鱗紋理一路從錶圈再蔓延至錶帶，設計的一體性乾淨利落，黑色橡膠錶帶以整塊橡膠製成，並採用創新的浮雕工藝呈現出獨特天鵝絨質感，微微折射出迷人光澤別具魅力，新作僅限量推出88枚，在專賣店、授權零售商及官方電商管道有售。

圖片來源：IWC

圖片來源：IWC

IWC柏濤菲諾月相自動腕錶37蛇年特別版

農曆是按月亮的月相周期來安排的曆法，來到農曆新年又怎少得一枚月相腕錶，IWC萬國錶今年繼續沿襲悠久傳統，以僅推出500枚的全新限量版迎接農曆新年。柏濤菲諾系列（PORTOFINO）自1984年起一直是品牌經典優雅的代表，新作採用直徑37毫米的精鋼錶殼和酒紅色錶盤，位於12點鐘的月相顯示以精準見稱，僅在122年後才會偏離實際的月球軌道一天。在酒紅色的簡約背景上金色的月亮和星星精緻又醒目，與鍍金指針及時標完美融合，在腕錶背面還隱藏著一枚蛇形的鍍金擺陀呼應新年。新作配有兩款錶帶，分別為黑色或酒紅色的小牛皮錶帶，均配備蝴蝶式折疊錶扣可以讓佩戴者快速更換。腕錶搭載IWC自家製的32800型自動上鏈機芯，動力儲備長達五天。

圖片來源：Franck Muller

Franck Muller Silhouette CX Snake

新年錶向來都是發揮創意的機會，今年Franck Muller甚至推出一款從未出現過的錶殼形狀，全新的限量版傑作Silhouette CX Snake結合靈蛇的魅力與品牌的創新技術，由18K玫瑰金精心打造，設計靈感來自蛇的蜿蜒流動與優雅形態，錶殼以綿延起伏的不對稱曲線為設計，以未完全展露其首尾的方式隱約地呈現出靈蛇的輪廓。品牌向來以標誌性的錶殼聞名於世，是次新作的錶殼設計由Curvex CX所演變，而Curvex CX本身又是對Vanguard與經典Cintrée Curvex的現代演繹，以致新作達到一種非傳統又傳承優良基因的設計美學，創造出富有動感且優雅的視覺體驗，呈現出嫵媚的靈蛇柔軟動作。

在製作錶殼的過程中由於無法使用傳統的尺寸控制方法，所以組件必須經過特別工序來組裝，當中需要極高的精確度，確保機械強度、防水性能以及即使在不對稱的錶殼形狀下也能完美呈現的功能性。獨特的錶殼又影響著藍寶石玻璃鏡面，需要以先進的鑽石研磨和CNC技術形成其獨特的球形，才能與錶殼完美配合，並且從3點到9點、 6點到12點兩個方向彎曲，是為令人驚歎之工藝。最後在錶盤上的數字亦要經過精心排列和調整，以確保功能性與美觀的協調和諧，錶盤上的蛇形圖案採用複雜的雪鑲技術，深綠色的綠寶石被精妙地鑲嵌其中。這件創新的作品全球限量28枚，並且僅在亞太地區獨家發售，香港限量5枚。

圖片來源：Breguet

Breguet Classique 7145

以精湛複雜工藝而聞名的寶璣（Breguet）今年以金質鐫刻工藝來展現靈蛇的優雅氣質，新作Classique 7145運用淺浮雕技法將錶盤變成一件微型雕塑。美輪美奐的圖案以手工雕刻及機刻雕花製作，由工匠大師手持纖細鑿子和刻刀在顯微鏡下悉心勾繪雕刻，皆為細節注入匠魂。早在1786年品牌已引入全新工藝來製作銀質或金質機刻雕花錶盤，後來這些獨特細節紛紛成為了今天品牌的經典設計，是次新作所用的機刻雕花車床已有百年傳承，將鐫刻圖案的精準度控制在0.1毫米，線條和曲線都經過精心勾勒，絕對是藝術價值極高的工藝品。

圖片來源：Breguet

機刻雕花車床（圖片來源：Breguet）

零件經過清潔和拋光後展現出與別不同的層次感和光澤，彰顯出品牌的精湛工藝，新作所用的自家製機芯是厚度僅為2.40毫米的寶璣502型機芯，配備22K金擺陀和手工鐫刻機刻雕花圖案，從零件成型到最終組裝都在錶廠內完成，是為時間與精神煉成的大師之作，如此獨特的逸品全球僅限量8枚，稱得上為可遇不可求。

圖片來源：Vacheron Constantin

江詩丹頓Métiers d'Art中國十二生肖傳奇之蛇年腕錶

江詩丹頓（Vacheron Constantin）在亞洲地區為人所熟知，原來因為品牌早在19世紀已與中國結緣，品牌的珠寶時計在清朝時期已深受皇室歡迎，一系列精美的「中國時計」採用手工雕刻細節或琺瑯彩繪元素，並且特意賦予其出眾的防潮性能以適應東方氣候。品牌多年來都有靈感源自亞洲和中國的時計傑作，在12年前開始亦每年推出兩款限量版時計致敬中國傳統十二生肖的交替，今年的Métiers d'Art藝術大師系列中國十二生肖傳奇腕錶剛好來到新一輪循環。

圖片來源：Vacheron Constantin

蛇在中國傳統文化中既神秘又寓意祥瑞富足，向來備受重視，新作的錶盤上有一條靈動的眼鏡蛇栩栩盤繞於嶙峋岩石上，是由兩片金質鑲貼圖案組成的微型藝術，需要手工雕刻大師在粉紅金或白金材質表面上以恰到好處的力度雕琢出鱗紋和岩石的紋路，光是這個工序已歷時三天。及後，再由琺瑯彩繪大師以微縮繪畫和氧化著色工藝進一步突顯出圖案紋理和浮雕效果，新作分為粉紅金款及鉑金款，在粉紅金款中眼鏡蛇和岩石圖案以溫暖的赭色調呈現，後者則以沉穩的煤灰色為基調，兩者搭配棕色或藍色鱷魚皮錶帶，分別限量25枚。