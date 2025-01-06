2025腕錶流行趨勢展望　小尺寸、貴金屬還是碳纖維能帶領新熱潮？

若問時下名錶流行趨勢是什麼，相信每個人心中都有各自的答案。要從眾多回答裏歸納共性，想必黃金、碳纖維、小尺寸、運動風、矽游絲的出現頻率一定很高。

下面就結合這些關鍵詞，展望2025年腕錶流行趨勢。

Omega歐米茄海馬系列300米潛水錶（型號210.30.42.20.06.002）

Omega歐米茄海馬系列300米潛水錶（型號210.30.42.20.06.002）（腕表之家提供）

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雖然正裝錶依舊有着難以撼動的地位，但不可否認的是，近年潛水錶、飛行錶、豪華運動錶等運動風產品，在新品裏所佔比重逐步攀升。作為運動錶的常青樹，誕生於上世紀50年代的潛水錶，歷經半個多世紀依然熱度不減。回顧2024年，浪琴傳奇潛水員39、豪利時Aquis、泰格豪雅Professional 300、帝舵碧灣、歐米茄海馬300米、百年靈超級海洋、勞力士深潛型、雅典錶DIVER、寶珀五十噚等多款著名系列，相繼更新了產品線。展望2025年，運動風格尤其是潛水錶的持續火爆，也就成為了大概率事件。

Rolex勞力士深潛型18K金款（型號136668lb）

Rolex勞力士深潛型18K金款（型號136668lb）（腕表之家提供）

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自2022年以來國際金價持續上漲，受此影響也帶動了「金錶熱」。2024年從百萬級高奢品牌，到十萬級豪華品牌，相繼推出了金質（含黃金、白金與玫瑰金）腕錶。甚至部分以往不曾採用18K金的的系列，2024年也開始嘗試進軍金錶市場，其中就有玩家耳熟能詳的勞力士深潛型。作為深潛型（DEEP SEA）脱離海使型（Sea-Dweller）晉升獨立系列後推出的首款產品，這枚18K金腕錶將系列的奢華程度推上新高。若無意外金錶的熱度，還將在2025年繼續保持下去。

TAG Heuer泰格豪雅競潛Professional 300腕錶（型號WBP5110.FT6257）

TAG Heuer泰格豪雅競潛Professional 300腕錶（型號WBP5110.FT6257）（腕表之家提供）

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小尺寸腕錶復興亦是近年流行趨勢之一。歷經十餘年崇尚大錶徑的流行風尚後，如今越來越多的玩家意識到，腕錶的佩戴舒適性往往比「辨識度」更重要。因此2024年推出的不少腕錶，均有縮減尺的跡象。如TAG Heuer泰格豪雅競潛300米腕錶，錶徑由前代43毫米縮減至42毫米、Blancpain寶珀五十噚新增42.3毫米非限量款5010等。

Tissot天梭PRX系列碳纖維腕錶（型號T137.907.97.201.00）

Tissot天梭PRX系列碳纖維腕錶（型號T137.907.97.201.00）（腕表之家提供）

第三個流行趨勢便是碳纖維腕錶的普及。憑藉輕盈、韌性強、耐腐蝕以及獨特的紋理質感，碳纖維受到了眾多現代風格名錶的青睞。曾幾何時，碳纖維腕錶一度是高奢品牌的專屬，Richard Mille理查米爾、Audemars Piguet愛彼、Hublot宇舶、Ulysse Nardin雅典都是該領域的佼佼者。如今隨着技術成熟，碳纖維腕錶已下探至萬元級，正如2024年天梭PRX系列發布的碳纖維腕錶，真正將此材質「大眾化」。

延伸閱讀：Rolex勞力士全黃金Deepsea 322克重量級還備3900米防水奢華非凡（點擊連結看全文）

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IWC葡萄牙系列航海精英月相潮汐腕錶（型號IW344002）

IWC葡萄牙系列航海精英月相潮汐腕錶（型號IW344002）（腕表之家提供）

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最後一個趨勢是矽游絲陣營的壯大。相較傳統金屬遊絲，矽游絲最大優勢便是防磁，在電子設備磁場干擾頻繁的今天，其重要性不言而喻。受制於專利，長期以來矽游絲都被Swatch斯沃琪集團、Rolex勞力士與Patek Philippe百達翡麗壟斷；隨着專利保護期解除，意味着今後所有品牌均可使用此技術。

Sea-Gull海鷗錶大國工匠系列璣鏤紋矽游絲陀飛輪機械腕錶（型號518.57.8841）

Sea-Gull海鷗表大國工匠系列璣鏤紋矽游絲陀飛輪機械腕錶（型號518.57.8841）（腕表之家提供）

2024年IWC萬國錶推出的葡萄牙系列航海精英月相潮汐腕錶，首次使用配置矽游絲的82836型機芯；與此同時，國產品牌海鷗錶也研發了首款自主矽游絲機芯ST8260。

可以預見的是，在2025年將會有越來越多的品牌加入矽游絲機芯陣營，您又是否對明年的新品充滿期待呢？

延伸閱讀：ROLEX Sea-Dweller潛水錶霸主地位終結 如今系列定位更顯尷尬？（點擊連結看全文）▼▼▼

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