TAG Heuer精選新年開運腕錶　金色榮耀到紅色活力　盡展非凡品味

隨著農曆新年即將到來，TAG Heuer 精選多款開運腕錶，帶來滿滿的祝福與新年美好寓意：從金色的榮耀寓意、紅色的活力祝福到經典限量的非凡品味，讓這款開運腕錶成為您新年開端的運勢象徵，無論是追求財富與成功，還是迎接新的挑戰與成就，TAG Heuer 都將成為您新的一年中最可靠的時光伴侶，為您打造獨一無二的腕間風采。

農曆新年即將到來，TAG Heuer精選多款開運腕錶，金色象徵著財富、成功與榮耀，佩戴金色系腕錶，象徵著事業與財運的蒸蒸日上。Carrera Chronograph黃金計時腕錶。直徑39mm 18K 3N黃金錶殼／時間指示、日期與計時功能／TH20-00自動機芯，儲能80小時／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水100米／參考價 HKD 179,950

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金色系腕錶｜以華貴耀金開啟成功之年

金色象徵著財富、成功與榮耀，佩戴金色系腕錶，象徵著事業與財運的蒸蒸日上，迎接不斷的突破與榮耀。TAG Heuer Carrera Chronograph黃金計時腕錶是以1960年代品牌致贈予冠軍賽車手的黃金特別版Carrera計時腕錶為原型所創作，腕錶不只是時計，更象徵了成就、勇氣，以及對卓越的不渝追求。採用奢華18K 3N黃金錶殼與錶面，盡顯佩戴者的尊貴氣質，無論在正式場合還是日常佩戴，都能展現佩戴者的優雅與自信。

Carrera Chronosprint x Porsche計時腕錶玫瑰金款。直徑42mm 18K 5N玫瑰金錶殼／時間指示，日期窗，計時功能／TH20-08自動上鍊機芯，動力儲存80小時／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水100米／參考價HKD 189.400

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融合了好運金與喜氣紅的玫瑰金錶款也是新年穿搭首選：TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche計時腕錶玫瑰金款搭配咖啡色皮革錶帶，展現出優雅經典魅力，錶面上許多紅色細節包括凸緣上的紅色線條、小錶盤上呼應保時捷儀表板的設計等，都為錶款增添傳奇911跑車神韻，以及搭載了獨一無二的變速計時功能，時髦好看又可炫技，必然是年節聚會上的矚目焦點。

延伸閱讀：TAG Heuer Carrera x Senna限量版陀飛輪計時腕錶 致敬車神冼拿（點擊連結看全文）

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Carrera Extreme Sport 陀飛輪計時腕錶玫瑰金款。直徑44mm玫瑰金錶殼／時間指示，陀飛輪，計時功能／TH20-09自動上鍊機芯，動力儲存65小時／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水100米／參考價HKD 350.000

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而喜歡率性型格的男士則推薦TAG Heuer Carrera Extreme Sport 陀飛輪計時腕錶玫瑰金款，集運動感與貴氣於一身，搭載玫瑰金錶圈與陀飛輪的華麗組合，絕對讓人無法移開視線。TAG Heuer Carrera日期 36 毫米自動腕錶紅銅面雙色半金款則是女士們的百搭正解，俐落造型兼具現代與經典風格，既適合正式場合也能輕鬆融入日常穿搭，尤其玫瑰金與精鋼雙色錶帶搭配散發著溫潤光澤的紅銅錶面，帶來「紅」運當頭的好運勢，提升新年氣場與魅力！

紅色系腕錶｜紅紅火火點燃新年好運勢

紅色是農曆新年中最具象徵意義的顏色，代表著熱情、希望與活力。選擇紅色系腕錶，不僅能增添新年的喜氣，更能帶來滿滿的正能量，激勵自我在新的一年中勇敢迎接每一個挑戰，開創全新的未來。TAG Heuer Monaco鏤空計時腕錶粉紅款，以前衛的鏤空設計和獨特的粉紅色錶盤，突破傳統的設計界限，將現代感與創新風格完美結合。

Carrera Chronograph Extreme Sport計時腕錶 熾焰橘款。直徑44mm 鈦金屬錶殼，陶瓷錶圈／時間及日期顯示、計時碼錶／TH20-00自動上鍊機芯，動力儲存80小時／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水100米／參考價HKD 67.950

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這款腕錶不僅富有獨特前衛魅力，還能彰顯佩戴者的自信與非凡品味，無論男性或女性都能輕鬆駕馭，展現個人風格。而TAG Heuer Carrera Extreme Sport 計時腕錶熾焰橘款，以熾焰橘色錶盤搭配運動風格設計，充滿動感與挑戰精神，象徵著新的一年勇敢追求夢想，無所畏懼，並在每一個新的挑戰中脫穎而出。還有隨著粉紅芭比狂潮備受注目的TAG Heuer Carrera 日期36毫米自動腕錶粉紅面款，代表著女性力量和自由，更別具獨特魅力和吸引力，將優雅與活力完美結合，絕對是新春時尚穿搭的點睛配件。

Carrera 計時腕錶銀面款。直徑39mm 精鋼錶殼／時間及日期顯示、計時碼錶／TH20-00自動上鍊機芯，動力儲存80小時／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水100米／參考價HKD 54.750

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低調的品味人士則推薦TAG Heuer Carrera 計時腕錶銀面款，錶盤以黑白對比設計呈現「熊貓面」經典造型，有著簡潔俐落的設計風格，深受腕錶玩家們的青睞。尤其黑色小錶盤上的紅色指針格外顯眼，為腕錶帶來畫龍點睛的一抹活力衝勁。

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