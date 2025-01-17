迎蛇年盤點6大品牌乙巳蛇年生肖錶　璀璨光華碰撞傳統與時尚火花

揮別龍年，用雙手迎接嶄新的一年！2025將迎來農曆中的乙巳蛇年，蛇在十二生肖中排行第六，也被稱之為「小龍」，它是神話中龍的真實原型，不僅擁有智慧、新生和敏捷，也被認為是財富的象徵，雖然蛇的存在令人神秘及感到畏懼，卻也象徵著有強大的力量。

夾帶著這股強大的力量迎接新的一年，各個品牌也都陸續推出代表蛇年的生肖錶，本篇先介紹近期已推出的錶款，分別有：江詩丹頓、積家、百年靈、寶珀、寶璣以及海瑞溫斯頓。

Vacheron Constantin江詩丹頓Métiers d'Art藝術大師系列 中國十二生肖傳奇之蛇年腕錶

中國十二生肖傳奇之蛇年腕錶。直徑40mm粉紅金錶殼、鉑金錶殼／時間及日期顯示／2460 G4自動上鏈機芯，動力儲存40小時／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水30米／各限量發行25只（Vacheron Constantin）

江詩丹頓今年煥新推出Métiers d'Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇之蛇年腕錶，呈現手工雕刻與琺瑯彩繪工藝的精妙交融。品牌自製2460 G4機芯以精湛製錶技藝成就裝飾巧思，錶盤上獨特的視窗佈局令品牌工藝大師得以盡展藝術創想。兩款新作分別以粉紅金和鉑金材質打造，限量各25枚。

手工雕刻大師以恰到好處的力度悉心雕琢出靈蛇的鱗紋和岩石的斑駁紋路，整個工序歷時三天。（Vacheron Constantin）

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錶盤中，一條靈動的眼鏡蛇栩栩盤繞於嶙峋岩石上。這一微型藝術傑作由兩片金質鑲貼圖案組成。首先由手工雕刻大師在粉紅金或白金材質錶面，以恰到好處的力度悉心雕琢出靈蛇的鱗紋和岩石的斑駁紋路，整個工序歷時三天。隨後由琺瑯彩繪大師運用微縮繪畫和氧化著色工藝，進一步凸顯出圖案紋理和浮雕效果，琺瑯彩繪大師先以大明火琺瑯工藝，在錶盤上繪製出漸變色調的背景圖案，隨後運用日內瓦傳統微繪琺瑯技法，以霧面琺瑯釉彩勾繪出繁茂的植物紋樣，並在表面覆以一層透明釉層，展現出江詩丹頓的精湛工藝。

Jaeger-LeCoultre積家Reverso Tribute琺瑯蛇年紀念腕錶

翻轉系列琺瑯蛇年紀念腕錶。45.5 x 27.4mm 18K玫瑰金錶殼／時間指示／822型手動上鏈機芯，動力儲存42小時／藍寶石水晶鏡面／防水30米（Jaeger-LeCoultre）

繼虎年和龍年紀念腕錶後，積家推出此系列的第三款生肖作品，輕輕翻轉錶殼，盤踞於18K金質祥雲之間的手工鐫刻靈蛇矚目迷人，在亮澤的黑色大明火琺瑯背景襯托下栩栩如生。蛇身的拋光錶面和鱗甲的微小細節皆以黑色銠金屬手工勾勒，與捕捉並折射光線的噴砂質感雲朵形成鮮明對比，光影流轉間更顯靈動。

雕刻大師運用「模雕」工藝，使用了10種不同大小的鑿刀逐步雕鑿金屬，為突顯設計的立體層次感。（Jaeger-LeCoultre）

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為突顯設計的立體層次感，雕刻大師運用名為「模雕」（Modelled Engraving）的工藝，並使用10種不同大小的鑿刀逐步雕鑿金屬，耗費80小時方完成這道工序。除了錶背以外，在新款錶盤上覆以亮澤的黑色大明火琺瑯，錶盤採用此系列標誌性的裝飾藝術風格設計，簡約優雅，搭配刻面鑲貼時標、軌道式分鐘刻度及太子妃式指針，突顯亮黑色背景的精緻美感。

Breitling百年靈復仇者B01計時碼錶44赤蛇限量版

復仇者B01計時碼錶44赤蛇限量版。直徑44mm 精鋼錶殼／時間指示、計時碼錶、日期窗／百年靈01自動上鏈機芯，動力儲存70小時，瑞士官方天文台（COSC）認證／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水300米／參考價HKD 58,000／全球限量200只（Breitling）

若想要挑選氣勢強悍一點的腕錶的話，百年靈這款復仇者B01計時碼錶44赤蛇限量版肯定幫你加了不少分，張揚犀利的眼鏡蛇元素和醒目大膽的配色，彰顯佩戴者的個性與顯著風格。全新腕錶一如既往的富有個性的外觀，44毫米偏大的尺寸更顯整體的霸氣。形如〝手榴彈〞的凹槽錶冠、寬大的方形計時按鈕，以及錶圈上凸起的握把圖案，都便於飛行員佩戴手套即可操作；清晰易讀的特製阿拉伯數字時標，則源自航空母艦甲板上的鋼印數字；搭配針扣的軍隊風皮革錶帶；300米的防水性應對任何環境需求皆遊刃有餘。

錶底一條盤踞的鮮紅色蛇身，彷彿穿過錶身從正面蜿蜒而出。（Breitling）

腕錶盤面整體鋪以百年靈的醒目黃色，極具品牌標誌性。3、6、9點位置的計時小錶盤均采用黑色，以Black Rehaut唱片紋理提升層次質感。一條鮮紅色線條勾勒的眼鏡蛇呼之欲出，頭部正面呈直立狀、頸部擴張著展示自身的強大與無畏。而計時長針的設計則形似蛇口吐出的信子，精準捕捉分秒流逝。細看之下，30分鐘和12小時累進盤的指針及部分邊緣，以及錶帶上的縫線都以鮮紅色進行呼應。〝黃黑紅〞三種色彩的組合，令整枚腕錶更有氣勢，不容忽視。

Blancpain寶珀Villeret中華年曆腕錶蛇年限定版

Villeret中華年曆腕錶。直徑45.2mm 鉑金錶殼，大明火琺瑯錶盤／時間指示、傳統中國曆法顯示（十二時辰、十二生肖、農曆月份及日期顯示。五行、天干及閏月顯示）、陽曆顯示、月相顯示／3638自動上鍊機芯，動力儲存7日／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水30米／限量50只（Blancpain）

2012年，Blancpain首開全球先河，推出跨越東西方的Villeret中華年曆腕錶，將複雜的中華年曆與公曆日期和月相結合。在2025年木蛇年首次展示這隻經過重新設計的動物，將綠色大明火琺瑯錶盤與45.2毫米鉑金錶殼結合。新款腕錶搭載3638機芯及其464枚組件，其複雜機械裝置超越萬年曆，媲美三問報時裝置，它誕生自Le Brassus的大複雜功能工作坊，經過五年的研發，它擁有三發條盒，可提供七天的動力儲存。

在22K白金擺陀中出現的蛇形圖案是以磨砂精工修飾，栩栩如生。（Blancpain）

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在這款2025中華年曆腕錶的22K白金擺陀中，出現的蛇形圖案是以磨砂精工修飾，彷彿栩栩如生。此日曆腕錶由四根指針負責走時，配備兩個視窗。這些指針在3點鐘位置提供與陰陽相結合的五行資訊（與天干地支相關），在9點鐘位置提供中華日和月，在12點鐘位置提供中華雙時辰資訊。視窗則在9點鐘位置提供有關中華閏月的資訊，並在12點位置顯示當前農曆年的生肖。除了鉅細靡遺的日曆資訊之外，還添加了指示公曆日期的蛇形指針以及6點鐘位置的Blancpain標誌性月相。

延伸閱讀：Blancpain五十噚深潛器全陶瓷腕錶 低調風格優秀內蘊魅力無法擋（點擊連結看全文）

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Breguet寶璣Classique 7145 Lunar New Year 2025腕錶

Classique 7145 Lunar New Year 2025腕錶。直徑40mm 18K玫瑰金錶殼／時間指示／502.3DR自動上鍊機芯，動力儲存45小時／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水30米／參考價HKD 588,200／全球限量8只（Breguet）

寶璣的最新力作Classique 7145 Lunar New Year 2025腕錶淋漓展現精美的金質鐫刻工藝，運用淺浮雕技法將錶盤幻化為美輪美奐的微型雕塑。每個圖案均由工匠大師手持纖細鑿子和刻刀，在顯微鏡下悉心勾繪雕刻。手工雕刻是製作流程中最精細的工序，能刻畫出細緻入微、栩栩如生的細節。最後，零件經過清潔和拋光，展露每個鐫刻圖案的層次感和光澤，彰顯寶璣的精湛製錶工藝。

每個圖案均由工匠大師手持纖細鑿子和刻刀精心雕刻出來。（Breguet）

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刻繪靈蛇及其處之環境的每個細節後，再為錶盤覆以黑色塗層，營造鮮明的對比效果，隨後是手工機刻雕花和拋光，為刻畫栩栩如生的茂葉，錶盤塗覆半透明微繪塗料，在營造深淺綠調的同時，保留鐫刻工藝的精髓，確保錶盤風格和諧一致。寶璣鏤空指針在小時刻度圈上掠過低調的圓形金質時標。金質擺陀綴以手工機刻雕花麥穗圖案，502型機芯厚度僅為2.40毫米，是現在市場上極為纖薄的量產機芯之一。

Harry Winston海瑞溫斯頓Moments系列2025蛇年限定腕錶

Moments系列2025蛇年限定腕錶。直徑36 mm（左）白金錶殼（右）玫瑰金錶殼／時間指示／HW2010自動上鍊機芯，動力儲存40小時／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水30米／各限量8只（Harry Winston）

自 2016 年開始，海瑞溫斯頓每年皆會推出一款獨一無二的生肖腕錶，2025 年為蛇年，海瑞溫斯頓推出兩款獨特的限量款腕錶臻品，分別配有18K玫瑰金與18K白金錶殼。錶殼的風格華麗，鑲嵌著海瑞溫斯頓鑽石，而錶盤上裝飾著一條迷人的漆藝靈蛇。各限量發行8枚。錶殼特點在於錶冠的正午時分處，鑲嵌一顆璀璨迷人的白色珍珠。

為使盤繞的靈蛇更富紋理質感，蛇身在塗覆上半透明的紅漆之前，先行雕刻出一系列飾紋。（Harry Winston）

錶盤中描繪了一幅充滿想像力的景象，一條和藹、略帶羞澀的靈蛇從豐茂植被後探出頭來。兩款腕錶臻品以相同景緻，不同金屬色澤描繪晝夜風情；玫瑰金款代表白晝，色調明亮、充滿活力；而白金款以沉穩色調展現夜晚。白晝款採用淺綠色的珍珠母貝為襯，一條艷紅的靈蛇盤踞於層疊綠葉之後。為使盤繞的靈蛇更富紋理質感，蛇身在塗覆上半透明的紅漆之前，先行雕刻出一系列溝紋。紅漆上並點綴著金色花紋直至頭部，讓人聯想到蛇的鱗片。靈蛇以一對深藍色雙眼優雅地凝視著佩戴者。

以上是小編為大家整理的6款蛇年生肖錶，但在農曆年前勢必還會再推出一波，究竟還有什麼樣的蛇年腕錶出現呢？真是令人期待！

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