3款18K金與綠盤頂級搭配腕錶　極致美感奢華哪款是你終極夢想？

如果問腕錶中最經典最高級最顯貴的款式是什麼，一定絕大部分的錶友都會異口同聲地說「綠金（金錶殼+綠盤）」，絕對沒有其他款式能夠比金燦燦的錶殼上搭配翠綠或墨綠色的錶盤更加讓人沉醉了！

不過，當我們看到價格的時候又會完全清醒，畢竟這種最佳搭配以及貴金屬材質的加持往往還只出現在品牌最經典的腕錶款式上，三重「buff」的疊加也使得價格直線上漲，不斷朝着我們買不起的方向飛升。但是如果一生只能擁有一款錶，可能絕大多數錶友也都會選擇「綠金」的最高配置，畢竟經典真的不過時！

而2024年這一年中出現的眾多錶款中「綠金」的高配置依舊出現了幾款新作，不僅滿含驚喜，更是在有足夠的預算時值得入手的「人生腕錶」！

Vacheron Constantin江詩丹頓縱橫四海系列4520V/210R-B967

Vacheron Constantin江詩丹頓縱橫四海系列4520V/210R-B967（腕表之家提供）

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產品型號:4520V/210R-B967 官網公價:CHF60,500 含稅（約520,000港元） 腕錶直徑:41毫米 錶殼厚度:10.69毫米 機芯類型:自動機械 機芯型號:5100 錶殼材質:18k粉紅金 防水深度:150米

腕錶點評：說起綠金配色，頂級顏值還是江詩丹頓大獲全勝，也因此綠金錶中大家的情錶基本上也都集中在這個品牌。而2024年江詩丹頓縱橫四海系列自動上鍊腕錶（型號：4520V/210R-B967）首次採用深綠色色調的錶盤，再搭配上18K 5N粉紅金錶殼，絕對奢華也絕對優雅。

與被藍盤「統領」的縱橫四海系列不同，深綠色的錶盤呈現比以往更為高級和內斂的氣質，也難怪被錶友喜愛。41毫米的錶徑，10.69毫米的厚度，整體保證優雅和舒適的同時也保證了性能與配置的最大化。

深綠色漆面錶盤，日期視窗位於3點鐘位置，旭日紋緞面拉絲底面，帶有環形緞面拉絲內分鐘刻度圈，天鵝絨般光滑外分鐘刻度圈。18K金鑲貼時針、分針和時標，覆有藍色Super Luminova®夜光塗層，甚至不用上手都能感受到如此的極致美感。

內部搭載江詩丹頓自行研發製造的5100自動上鍊機械機芯，配備22K金質擺陀，飾以該系列標誌性的風向玫瑰羅盤圖案，每小時振動28,800次，可提供約60小時的動力儲存。此外，防水深度可達150米。

Rolex勞力士星期日曆型系列m228348rbr-0045

Rolex勞力士星期日曆型系列m228348rbr-0045（腕表之家提供）

產品型號:m228348rbr-0045 官網公價:HK$518,100 腕錶直徑:40毫米 機芯類型:自動機械 機芯型號:3255 錶殼材質:18k黃金 防水深度:100米

腕錶點評：除了江詩丹頓還有一個品牌在綠金配色上同樣做到了極致，就是我們錶友最愛的勞力士。能夠買到一款綠金配色，甚至如果還能鑲鑽的款式的話那也可以「一勞永逸」了。

在2024年勞力士新推出的這款星期日曆型系列m228348rbr-0045腕錶就恰好滿足了上述的一切特性。僅以貴金屬鑄造的星期日曆型是勞力士品牌中的高端系列。

40毫米的18K黃金材質的蠔式錶殼，搭配漸變綠盤面，以及鑲鑽外圈，整體奢華程度都不用細說。盤面與一般綠盤不同，漸變綠漆面工藝的錶盤從中央向邊緣黑色細膩過渡和擴散，再搭配上太陽射紋裝飾更加尊貴。

外圈鑽石的鑲嵌也極為嚴謹，從寶石的高度、方向、規律性、堅固度、比例等方面都細心刻畫。12點位的扇形星期全寫的窗口再加上3點位的小窗凸透鏡放大日曆窗已成為勞力士DD的標誌之一。

搭載的是勞力士3255型自動上鍊機械恆動機芯，具有約70小時的動力儲備，擁有每天平均正負兩秒內的精確度，以及勞力士超卓天文台精密時計認證的保證。

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TUDOR帝舵碧灣系列M79018V-0006

TUDOR帝舵碧灣系列M79018V-0006（腕表之家提供）

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產品型號:M79018V-0006 官網公價:￥262,800 腕錶直徑:39毫米 錶殼厚度:12.7毫米 機芯類型:自動機械 機芯型號:MT5400 錶殼材質:18k黃金 防水深度:200米

腕錶點評：帝舵在2024年出了一款品牌有史以來最貴的一款腕錶，公價高達25萬4800，但是又憑藉太過於豪橫的配置和材質再一次俘獲了眾多錶友的心。

帝舵碧灣1958型18K金腕錶（型號：M79018V-0006），18K金的錶殼和實心錶鏈的奢華程度不言而喻，再加上綠盤，整體綠金配色正是眾多腕錶中的「天花板」配置。錶殼和實心錶鏈經過全磨砂處理，呈現大面積拉絲的優雅質感。

錶盤上金綠色的盤面搭配使用白色立體時標與經典的雪花指針，並覆蓋有夜光塗層。18K黃金單向旋轉外圈，搭配啞光綠色陽極氧化鋁60分鐘刻度字圈，以及鍍金數字及刻度，整體和諧也更顯奢華。

透明底蓋的設計在帝舵碧灣系列中並不常見，但依舊具備有200米的防水能力。內部搭載的是帝舵原廠MT5400型機芯，並配備有硅遊絲，振頻28800VPH，具備有瑞士官方天文台認證，每日誤差在在-2至+4秒之間，以及70小時的動儲能力。性能、走時、顏值、用料……處處奢華頂級到品牌之最，入手絕不出錯。

結語：其實金錶與綠盤的頂級搭配，再加上大多數都以18K金的豪華加持下，往往顏值極高的同時價格也是特別的高。不管是經典簡單又是江詩丹頓縱橫四海系列中的首款深綠錶盤的綠金款腕錶，還是一如既往奢華豪橫搭配鑽石表圈的勞力士星期日曆型，又或者是有史以來最貴的帝舵腕錶，這些都做出了一種極致的美感與奢華。

或許有人會覺得這個價格買帝舵不如買其他高奢品牌，但是我們可以換個思路考慮一下，帝舵這種品牌有史以來價格最高的錶款，一定不管是機芯性能或者材質用料等方面都做到了品牌之最，如此看來也是同樣值得購買的。

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