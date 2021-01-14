Omega新版本Speed Master　經典月球腕錶配全新機芯成強中之最？

Omega的成名作Speed Master系列一直是品牌的招牌，月球錶名字由來相信你都知道，是由於原版本曾經陪過太空人漫步月球而來。

設計靈感取材自編號為ST 105.012的第4代月球錶，此款式曾於1969年被太陽神11號 (Apollo 11)的太空人在月球上佩戴。(圖片來源：Omega)

今次全新款式的設計靈感取材自編號為ST 105.012的第4代月球錶，此款式曾於1969年被太陽神11號（Apollo 11）的太空人在月球上佩戴。

新作共有8個款式，當中包括了不銹鋼錶款、18K Sedna金錶款、以及18K Canopus金等錶款。(圖片來源：Omega)

這款向太空時代致敬的腕錶加入多個特色細節，包括經典的不對稱錶殼、梯台式邊緣錶面、雙斜邊錶蓋、著名「Dot over Ninety」刻度，以及經電鍍處理的鋁質錶圈上，與「70刻度」斜對角的圓點。

腕錶加入多個特色細節，包括經典的不對稱錶殼、梯台式邊緣錶面、雙斜邊錶蓋、著名「Dot over Ninety」刻度。(圖片來源：Omega)

此外，光面鏈帶採用每排五片的拱形錶節設計。而跟以往的月球錶一樣，鏈帶配有經條紋緞面打磨的全新錶扣，上面飾有光面的Omega標誌。

參照3861機芯的頻率，錶面的分鐘軌道分為三節，而不是以往款式的五節設計。(圖片來源：Omega)

外表可以讓你慢慢研究，但新作最厲害之處，是其裝配了Co-Axial Master Chronometer 3861機芯。這枚全新機芯能確保月球錶即使在高達15,000高斯磁場的極端環境下亦不會受到影響。此外，腕錶亦獲得瑞士鐘錶業界最嚴格的Master Chronometer認證，能確保其精確度、性能及防磁效能均達到最高標準。

新作最厲害之處，是其裝配了Co-Axial Master Chronometer 3861機芯。(圖片來源：Omega)

參照3861機芯的頻率，錶面的分鐘軌道分為三節，而不是以往款式的五節設計，這正是品牌對精確度嚴格要求的另一例子。

光面鏈帶採用每排五片的拱形錶節設計。而跟以往的月球錶一樣，鏈帶配有經條紋緞面打磨的全新錶扣，上面飾有光面的Omega標誌。(圖片來源：Omega)

這枚新作共有8個款式，當中包括了不銹鋼錶款、18K Sedna金錶款、以及18K Canopus金等錶款，全部都有Omega 5年保養服務，你會是喜歡哪一款？又還是「我全部都要晒」？