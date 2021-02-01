Arnold & Son萬年月相金牛腕錶　見證新一年努力追回去年成績

去年大家過得太差，今年會不會有機會讓我們把過去一年失去的都追回來？今年新年的生肖為牛，代表努力至上，Arnold & Son推出的一枚牛錶萬年月相正合時候。

錶盤上的金牛活力十足，上方的月相更加氣勢逼人。(圖片來源：Arnold & Son)

這款限量8枚的高精度月相腕錶，錶面飾以一頭壯碩金雕水牛。用上微型金雕工藝捕捉水牛的姿態，其身後映襯著的寶塔景致，則是採用金粉手繪而成。有趣在建築的窗櫺塗上了Super-LumiNova夜光塗料。因此每逢晚間，這些廟宇會從內部亮起燈火。

月亮採用珍珠母貝製成，表面陰影以手工繪製。(圖片來源：Arnold & Son)

金牛上方安置了一輪巨大明月，在寬闊的月相視窗中，一枚圓盤自行旋轉移動以呈現月齡變化。這枚月亮採用珍珠母貝製成，表面陰影以手工繪製，而且整體塗覆Super-LumiNova夜光塗料。在白天裡，月亮看似純白；到了暗處，它卻會由內而外煥發光芒，呈現出刻畫細膩的全新面貌。點綴月相轉盤的星座，也是採用相同的方式製作。

金牛身後映襯著的寶塔景致，採用金粉手繪而成。(圖片來源：Arnold & Son)

另一特別之處，是這款萬年月相腕錶選用鏡面赤鐵礦來打造錶盤。這種赤鐵礦呈現片狀，岩片擁有光滑閃耀的天然表面。赤鐵礦的鐵質成分會在純黑的礦石中，夾雜閃爍銀色的亮片。而同樣的閃爍效果也應用在雙面鱷魚皮錶帶上。錶帶外側為黑色，具亮片效果，並裝飾鉑金針腳縫線。

A&S1512機芯同樣是在瑞士拉紹德封製錶廠全程進行開發、製造、裝飾、組裝、調校和裝殼。(圖片來源：Arnold & Son)

與Arnold & Son所有機芯一樣，A&S1512機芯同樣是在瑞士拉紹德封（La Chaux-de-Fonds）製錶廠全程進行開發、製造、裝飾、組裝、調校和裝殼。這款機芯配備大型發條盒，振動頻率為3赫茲，可實現90小時的動力儲存。機芯還可顯示長達122年的精確月相，直到與夜空中的實際月相產生一天的誤差。