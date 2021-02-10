2020新冠疫情下瑞士手錶出口額大降21.8%　為金融海嘯後最低數字

根據瑞士鐘錶工業聯合會（FH）最新公佈的資料，瑞士手錶於2020年12月份的出口下降幅度持續放緩，出口額比起2019年同期略降2.5％，出口數量也降低12.9%，不過這些都是2020年疫情爆發以來表現相對亮眼的數字了。放眼整個2020年，瑞士手錶的整體出口額下降多達21.8％！全年的出口額僅170億瑞士法郎，寫下近年新低紀錄。

瑞士鐘錶工業聯合會公佈了瑞士手錶於2020年的表現，按圖查看詳細分析：

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2020年對瑞士手錶產業來說是個難忘的一年，年度出口數字創下近年的低谷，所幸市場低迷的情況有倒吃甘蔗的跡象，愈接近2020年尾聲，瑞士錶出口的下跌幅度愈平緩，而在該年比較明顯的變化就是中國市場躍居為瑞士錶出口的第1大國，在全球各地主要市場幾乎都是大幅滑落的情況下，疫情較早受到控制的中國市場回溫的速度也比別人快，年度結算該地市場的出口額相較2019年反而上漲了20%之多，在一片慘澹的全球市場中，中國市場的崛起可說是瑞士手錶產業最大的收穫。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：2020瑞士手錶出口額大降21.8% 金融海嘯以後最低數字】