H. Moser & Cie.終極限量版　Apple Watch外型卻配高級機械機芯？

2021新一年剛開始不久，筆者已經可以大膽選出本年度最佳腕錶作品。這腕錶的特別之處是甚麼？看圖你應該已經知道，就是其設計為「抄襲」回來，展現令人驚歎的幽默感。

黑色DLC塗層精鋼錶殼，配藍寶石水晶鏡面。(圖片來源：H. Moser & Cie.)

H. Moser & Cie.首枚推出的Swiss Alp Watch是在2016年，當時正值錶壇經歷石英風暴以來第二次最大的信心危機，因為智能手錶的出現，讓傳統歐洲錶廠再次思考自身價值問題。

HMC 324手動上鏈自製機芯每小時振動18,000次，動力儲存最少96小時。(圖片來源：H. Moser & Cie.)

與其左閃右避，不如正面抽擊，H. Moser & Cie.大模斯樣地推出和 Apple Watch一模一樣的設計，但卻用上高級腕錶才配使用的貴重材質，及最高規格的瑞士機械機芯，去說明高級腕錶和智能手錶，根本是徹底的兩回事。

偏心小秒針位於6時位置，以圓盤顯示。(圖片來源：H. Moser & Cie.)

覆以黑色 DLC 塗層的精鋼錶殼，搭載100%瑞士製造原廠機芯及最少96小時的動力儲存，這些都是基本表現。以目前已知最黑的人造物質Vantablack製成錶盤，連同黑色的時針及分針完美演繹腕錶的休眠面貌。

Swiss Alp Watch Final Upgrade 概念腕錶象徵 Swiss Alp Watch 系列的終結，限量50枚之後未來將停止生產。(圖片來源：H. Moser & Cie.)

Swiss Alp Watch Final Upgrade 最終升級版的神奇一筆，著墨於六時位置的小盤。那個其實是普通不過的機械小秒盤，只不過陰影圓盤被設計成彷彿程式正在Loading的造型，在錶盤上一直轉，開的這個玩笑完全體現出錶廠的幽默感。

手工縫製黑色鱷魚皮錶帶配黑色DLC不鏽鋼針扣。(圖片來源：H. Moser & Cie.)

幽默感是來自於才能加上自信，H. Moser & Cie.正是這方面的完美體現，大部分錶廠作品的錶盤上連牌子也看不到，不認識它又或者不認得它，絕對是你的問題。