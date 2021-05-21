手錶排行榜｜瑞士鐘錶銷售排名Top20　Rolex居首　這品牌穩步上升

ROLEX勞力士過去幾年都是錶壇裡面賣最好的品牌，2020年受到COVID-19新冠肺炎疫情影響，對於Rolex勞力士的銷售表現會不會造成衝擊和影響呢？

肯定是會有影響的，根據外媒的報導，2020年勞力士手錶的產量比起前一年減少了14萬只（降幅達19%），全年僅生產81萬只手錶，不過由於錶壇各家品牌同樣也都受到新冠肺炎影響，所以勞力士的年度銷售成績依舊是最好的品牌。

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最近摩根士丹利（Morgan Stanley）和瑞士LuxeConsult公司聯合發表一份瑞士鐘錶業的估算財報，內容指出勞力士2020年整年的銷售額約達44.2億瑞郎，相較2019年的銷售額雖然降了14%，但在疫情衝擊下還能有如此成績著實令人感到驚豔，而這和勞力士將每款錶的售價平均調整約5%也有間接相關。不止如此，勞力士2019年的銷售額預估佔整個鐘錶市場的22%，結果來到2020年該品牌的重要性不減反增，該份財報指出2020年勞力士銷售額佔錶壇的比例再度上升，來到24.9%、將近1/4的比重。

2020年被新冠肺炎一攪局，瑞士鐘錶業整體的營收估計減少了1/3之多，先前瑞士鐘錶工業聯合會（FH）公布的資料也顯示，2020年瑞士手錶的整體出口額亦下降達21.8％。顯見這場世紀災難對錶壇的影響有多巨大。

過去四年瑞士鐘錶業銷售排行榜單變化，首三位沒改變，但這品牌排名一直上升（按圖細閱）↓↓↓

至於2020年錶壇銷售榜的前三名除了勞力士依舊穩佔第一之外，二、三名也延續2019年的排行，分別由Omega歐米茄和Cartier卡地亞奪下。其中歐米茄的銷售額達到28億瑞郎，看起來有比2019年更好，但是他們的銷售量也從2019年的70多萬只降至50萬只。而卡地亞倒是有點奇特，因為他們2019年的銷售量為41萬只，到了2020年反而賣出49萬只，銷售量反而是進步的，但該品牌每只錶的平均售價卻也下降30%，因此銷售額並沒有隨之超越2019年。

值得一提的是，2020年瑞士錶壇銷售排行前十名的品牌銷售量多半是數十萬只的水準，唯有浪琴表和天梭2020年的銷售量分別達到150萬只和240萬只的境界，當然和2019年比這樣的銷售量數字也是在往下掉，只是在疫情肆虐下，仍能賣到超過百萬只以上的品牌還讓人感到不容易，不過在相對高的銷售量背後反映的也是必需靠降低售價來達到吸引人的目的，如2020年浪琴表手錶的平均售價為1,313瑞郎、天梭手錶的平均銷售價格為415瑞郎，這些數字比起2019年同樣是在下修。

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