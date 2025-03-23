OMEGA全新海馬Planet Ocean世界時區腕錶　陶瓷設計無懼600米深海

【OMEGA】歐米茄創新的Worldtimer世界時區腕錶正式加入海馬Planet Ocean系列。自 2017 年以來，這款迷人的時計深受品牌愛好者青睞，成為 Aqua Terra 150米 系列中的經典之作。如今，這項精湛工藝與機械美學經過全新演繹，化為大膽前衛的陶瓷設計，為熱愛探索世界的腕錶鑑賞家帶來兩款極具魅力的選擇。

海馬Planet Ocean世界時區腕錶。直徑45.5mm 陶瓷錶殼，DLC黑色錶圈／時間指示、世界時間顯示／8938自動上鍊機芯，動力儲存60小時，大師天文台認證／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水600米／參考價HKD 117,000（omega）

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延續 Planet Ocean Deep Black 的標誌性風格，全新 45.50 毫米腕錶採用黑色陶瓷 [ZrO2] 拉絲錶殼，搭配黑色陶瓷錶圈，並運用雷射蝕刻技術雕刻出拋光立體的潛水刻度，彰顯歐米茄對細節工藝的極致追求。

5級鈦金屬錶盤透過雷射蝕刻與清漆工藝，呈現從北極俯瞰地球的景致，而環繞地圖的24小時刻度，以夜間與白晝區分。（omega）

當然，世界時區腕錶最引人矚目的亮點，莫過於錶盤中央的地球景象。此設計運用 5 級鈦金屬錶盤，透過雷射蝕刻與清漆工藝，細膩呈現從北極俯瞰地球的壯麗景致，將世界的輪廓生動展現。環繞這幅地形圖的是 24 小時刻度，以夜間與白晝區分，設置於耐磨的碳纖維水晶下方。錶盤外圈則採用 DLC 黑色調，搭配雷射蝕刻並拋光的蜂巢紋理，呈現極致細膩的視覺效果。

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錶盤外圈則採用DLC黑色調，搭配雷射蝕刻並拋光的蜂巢紋理。（omega）

兩款獨特風格分別為：

● 綠松石色款：清漆細節採綠松石色點綴，指針與時標填充白色 Super-LumiNova 超螢光塗層，搭配黑色結構橡膠錶帶，並飾以綠松石色縫線，折疊錶扣則採陶瓷與陶瓷化鈦金屬製成。

● 灰色款：整體清漆細節呈現低調灰色，指針與時標填充歐米茄全新灰色 Super-LumiNova 超螢光塗層，搭配同款黑色結構橡膠錶帶，但內襯為灰色。

憑藉歐米茄海馬Planet Ocean世界時區腕錶，能隨時掌握全球各地的時間。錶盤外圍標示著世界主要城市，讓佩戴者輕鬆讀取多個時區的晝夜變化，其中包括歐米茄瑞士總部的所在地比爾（BIENNE, GMT+1)，彰顯品牌深厚淵源。

搭載8938 同軸擒縱大師天文台認證機芯，並具600米防水性能。（omega）

這兩款時計皆搭載8938 同軸擒縱大師天文台認證機芯，透過藍寶石水晶玻璃底蓋可一覽其精湛機械之美。作為Planet Ocean系列的全新成員，此款腕錶具備 60 巴 (600 米 / 2000 呎) 防水性能，讓佩戴者能夠探索更深邃的海洋世界。

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