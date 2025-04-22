9款經典飛行錶推薦　從IWC的Top Gun到浪琴林白　軍風與實用兼備

飛行錶（Pilot’s Watch）原是專為飛行員設計的腕錶，獨特的設計語言與實用功能使其成為鐘錶界的經典類別。這類腕錶的誕生可追溯至20世紀初，當時航空技術迅速發展，飛行員需要在駕駛艙內依然清晰可讀的計時工具。因此，飛行錶通常擁有大尺寸面盤、對比鮮明的時標與指針、超強夜光，以及易於操作的大型錶冠，以便飛行員戴著厚重手套也能迅速調校時間。

時至今日，飛行錶已成為精準、耐用與自由翱翔精神的象徵，即便大多數人不需要飛行錶來導航或計時，其軍事風格與豐富歷史，仍吸引著無數鐘錶愛好者與收藏家。本文將列舉九款代表性飛行錶，探討飛行風格的設計語彙，一窺這類錶款的魅力。

風格1：清晰易讀――IWC大型飛行員系列Top Gun 海軍空戰部隊腕錶43

IWC大型飛行員系列Top Gun 海軍空戰部隊腕錶43。直徑43mm黑色氧化鋯陶瓷錶殼／時間指示／82100自動機芯，儲能60小時／藍寶石水晶鏡面／防水100米／參考價 HKD 72,500

+ 4

一講到飛行錶，大部分人想到的就是像上圖IWC萬國錶這種清晰易讀的儀表風格，它沒有多餘的設計，也很適合日常配戴；是很受歡迎的飛行錶類型之一，經典設計自然並不少見，連百達翡麗也有這類飛行錶。

IWC Top Gun大型飛行員系列43腕錶，以堅固的黑色氧化鋯陶瓷製成錶殼，具有高耐磨性和抗腐蝕性，適合極端環境使用；與早期飛行錶一樣，錶殼裡以軟鐵內殼保護機芯，隔絕磁場干擾。面盤設計簡潔易讀，夜光時標和指針確保在黑暗中清晰顯示時間。12個時標皆塗有夜光塗料，並以紅色Top Gun字樣顯示其軍事背景。底蓋刻有經典的Top Gun標誌及飛機圖案，增添軍事感。內部搭載IWC的82100自動機芯，配備Pellaton自動上鍊系統，並將相關零件改為黑色陶瓷，提升耐久性。錶冠與底蓋採鈦金屬製成，皆為旋入式設計，保證高度防水性。

風格2：飛行導航功能――浪琴林白時角導航腕錶

1930年代生產的浪琴Lindbergh Hour Angle林白「時角」導航腕錶。

現今比較知名的飛行錶，大多是在1930年代中期以後才出現，例如IWC的第一款飛行錶就是在1936年問世。在繼續往下講之前，小編簡單說一下最早的飛行錶可以追溯到1904年卡地亞為飛行員Alberto Santos-Dumont打造的錶款，也就是Santos腕錶的前身。

到了1929年，第一個飛越大西洋的美國飛行英雄查爾斯•林白設計了一款結合六分儀與航海概念的腕錶，隨後交付浪琴合作生產，於1931年作出「時角」導航腕錶；飛行員可以藉此自行判斷其所在的地理位置。這款成了功能性飛行錶的名作，後來浪琴還在20、21世紀之交，作了一些復刻版本。

風格3：復古軍風計時碼錶――BREGUET Type XX Chronographe 2067

BREGUET Type XX Chronographe 2067飛返計時碼錶。直徑42mm不鏽鋼錶殼／時間指示，日期，飛返計時功能／728自動上鍊機芯，動力儲存60小時／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水100米／另附NATO織物錶帶／參考價HKD 150,100

+ 14

復古和軍風是現在很受歡迎的元素，曾為空軍飛行員裝備的飛行錶，自然是很好的復刻項目。例如寶璣BREGUET就把上個世紀為法國空軍生產的飛行錶與民用版本（上圖）重新設計，在原作基礎中融入現代審美，並更換為更精密可靠的現代機芯。這也是業界常見，而且受錶友們歡迎的作法。值得特別說明的是，為滿足飛行時的快速計時需求，計時款飛行錶都設計成飛返計時功能！

Type XX 2067錶款的外觀是延續1950、1960年代的民用款Type XX 腕錶，與原作最大的不同之處，在於錶款的四點與五點鐘位置新增了日期窗，雖然有些錶友認為影響整體美感，但是站在實用性方面來說，這個位置也是比較適合安置日期窗的地方，同時避免數字過小的設計，也是很好的。

風格4：復古融合時尚色彩――BLANCPAIN Air Command飛返計時碼錶

BLANCPAIN Air Command飛返計時碼錶。直徑42.5mm 鈦金屬錶殼／時間指示、飛返計時／F388B自動上鍊機芯，動力儲存50小時／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水30米／參考價HKD 171,000／全球限量200只

從歷史汲取靈感的錶款，幾乎各家都有，寶珀BLANCPAIN Air Command飛返計時碼錶也是如此，而這款在用色方面比寶璣更大膽，除了霧面軍綠色面盤的限量版之外，還有藍色太陽放射紋的版本，且都用23級鈦合金錶殼，既保留了原作的基本造型，同時在材料和機芯方面升級很多。Air Command飛返計時碼錶有42.5毫米和36.2毫米兩種錶徑，適配不同手腕尺寸！為了讓小針盤在面盤上維持完美比例，兩種錶徑裝載了不同大小的機芯，足見寶珀的用心。

風格5：機身蒙皮波紋――ZENITH Pilot Big Date Flyback大日期飛返計時飛行員腕錶

ZENITH Pilot Big Date Flyback大日期飛返計時飛行員腕錶；直徑42.5mm 不鏽鋼錶殼／時間指示，大日期，飛返計時功能／El Primero 3652型自動機芯，動力儲存約60小時／藍寶石水晶鏡面／防水100米／專賣店限定／參考價HKD 90,300

真力時ZENITH把飛行錶DNA轉化成Pilot系列，延續品牌自1904年起作為專業飛行錶先驅的地位。Pilot Big Date Flyback搭配立體橫向條紋的藍色面盤，時標與指針覆有SuperLuminova夜光塗層。橫向條紋設計呼應古董飛機機身蒙皮的紋理。機身蒙皮有多種樣式，ZENITH也曾採用過其他型式，各有特色。內在搭載El Primero 3652高振頻機芯，具備60小時動力儲存及「人工地平儀」風格的自動盤。

同場加映：勞力士2024年Daytona利曼100停產 Yacht-Master II亦退出舞台（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

風格6：飛行計算滑尺――SINN經典飛行計算尺計時碼錶903 St II

SINN經典飛行計算尺計時碼錶903 St II。直徑41mm 不鏽鋼錶殼／時間指示、計時碼錶／LJP L110導柱輪計時自動上鍊機芯，動力儲存60小時／防水200米／約HKD 37,000

看到這經典的飛行滑尺面盤，想到百年靈BREITLING Navitimer是很正常的事。話說回來，SINN使用這個面盤是合法的，話說1970年代起，SINN就取得百年靈Navitimer部分設計的使用授權，這款錶圈配備的對數刻度計算尺，能夠精確計算時間、距離、油耗等數據，與其說滿足飛行的專業需求，不如說實現了男人的飛行夢！

此外，Sinn 903 St II使用高性能的陶瓷夜光元件，它們經過特殊處理，將發光顏料精確融入混合陶瓷模具中，而能以「夜光塊」的方式成型，進而實現極高的發光強度。內載LJP L110導柱輪計時機芯，大型藍色導柱輪很有可看性。

風格7：緊急救難功能――BREITLING Emergency II Starlux Airlines Edition

BREITLING Emergency II Satrlux Airlines Edition緊急求救腕錶星宇航空特別版。直徑51mm DLC鈦金屬錶殼／時間指示、日期與星期顯示、雙頻發射搜救定位裝置、倒數計時器、第二時區顯示、鬧鐘／76型石英機芯，COSC瑞士天文台認證／藍寶石水晶鏡面／防水50米／約HKD 147,000／限量發行10只

百年靈授權SINN使用飛行滑尺的設計，自身的Navitimer仍不間斷生產，至今仍是品牌的支柱之一。不過，若說到更現代化的飛行裝備，百年靈還有獨一無二的救難錶，除了星宇聯名限量版之外，也有常規版本。它不但具備多種顯時、計時、鬧鐘……等電子錶常見的模式，最大特色是搜救定位功能，雙頻發射器包含406兆赫頻率全球衛星搜救系統，全性更高，訊號傳送更為全面，同時大幅降低發送錯誤訊號次數，增加救援成功的機率。萬一出事，真的可以救人一命！

風格8：機械高度計――ORIS ProPilot Altimeter高度測量腕錶

ORIS ProPilot Altimeter高度測量腕錶；直徑47mm碳纖維錶殼、PVD鈦合金錶圈／時間指示，日期窗，高度測量功能／Oris 793自動上鍊機芯，動力儲存56小時／藍寶石水晶鏡面，鈦合金底蓋／防水100米／參考價格HKD 52,000

+ 2

專業功能取向的飛行錶還有豪利時ORIS ProPilot Altimeter高度測量腕錶，它是為直升機飛行員所作，一般民用直升機的飛行高度約4000米內，而這款腕錶的測量高度為6000米（上一代4500米），已能滿足絕大多數直升機飛行使用。此外也很適合用於登山配戴。操作十分方便，只要透過四時錶冠就能完成設定，之後機械裝置會隨氣壓變化顯示當地高度。通常這類錶款搭配手動上鍊機芯以減少厚度，ORIS則是從技術上削減整體厚度，並保留實用性更高的自動上鍊。錶徑雖然不小，但碳纖維錶殼與鈦合金錶圈讓這款腕錶並不沉重。

風格9：飛行儀表再創作――BELL & ROSS BR-03 Horizon

BELL & ROSS BR-03 Horizon。直徑41mm黑色陶瓷錶殼／時間指示／BR-CAL.327自動上鍊機芯，54小時動力儲存／藍寶石水晶鏡面／防水100米／限量999只／參考價HKD 33,900

從起源來看，飛行錶屬於工具性儀表，在偏重功能的框架下，外型設計受到了限制。不過，機械錶其實已經變成風格與賞玩的物件，飛行錶也能跳脫功能取向而成為創作的載體；這方面柏萊士BELL & ROSS就是很好的範例。

BR-03 Horizon腕錶是一款以飛行儀表板元素為靈感的創新設計，它的概念源自於人工地平儀，這是飛行儀表中用來顯示飛機與地平線相對位置的工具，幫助機師判斷飛行器的俯仰或偏航角度。BELL & ROSS藉由這一概念，將地平儀的設計轉化為腕錶中的時間顯示功能，讓這款手錶不僅具備實用性，也富有飛行文化的象徵意義。

本篇從最基本的飛行錶形象，講到1930年代以來的特殊功能性設計、外型風格變化等等。小編寫完都想戴上飛行錶翱翔天際了。

同場加映：ROLEX 5款絕版Daytona手錶最新行情 勞力士白迪熊貓近月稍有回升（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

延伸閱讀：ROLEX Sea-Dweller潛水錶霸主地位終結 如今系列定位更顯尷尬？（點擊連結看全文）▼▼▼

+ 12

【本文獲「iWatcHome城邦國際名表」授權轉載。】