CARTIER風格美學｜一文看懂卡地亞四大設計理念　貫穿七大代表作

CARTIER卡地亞是珠寶界知名度最高、歷史最悠久的品牌之一，也是最受貴族明星喜愛的珠寶品牌。更是少數同時具備珠寶和鐘錶設計能力，並締造了一系列傳奇設計的品牌。

卡地亞擅長將前衛大膽與典雅風範相融合，旗下Tank、Trinity、Juste un Clou、Santos de Cartier、LOVE、Panthère美洲豹還是Ballon Bleu系列，所有作品均遵循簡潔線條、精確造型、和諧比例、堅持細節等四大設計原則。無論高級珠寶還是腕錶系列，卡地亞都能本著出色的製作工藝、專業技術和獨特風格，讓簡潔明晰的俐落線條，傳遞著專屬其品牌的高貴價值。卡地亞的精湛工藝，孕育自獨特創意與卓越工藝的不斷交流。從頂級珠寶到腕錶傑作，從大師工藝到訂婚戒指，世代工匠、設計理念、珍貴材質與最終作品透過工藝環環相扣緊密連結。

其實卡地亞不只是貴族的珠寶，更是時尚界的選擇，像是全世界最具影響力的電影獎項奧斯卡金像獎頒獎典禮、康城電影節，入場必走的星光大道紅毯一向都是珠寶華服的競技場。這些走向國際舞台的大牌男女明星之中，對佩戴卡地亞情有獨鍾者不在少數，唯有設計獨特的卡地亞，才能與禮服相稱。

圖解CARTIER四大設計理念，細看內文欣賞7大代表之作（點擊放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：一次看懂CARTIER卡地亞經典設計】