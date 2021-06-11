【斯文錶款】羅馬時標瀰漫文藝風格　三款2021年優雅斯文最新傑作

風格最重要的部分，其實就是細節。微細如時標所選用的，是無數字？是阿拉伯字？還是羅馬數字，出來的效果已經可以很不一樣。以羅馬數字作時標的作品，能夠單憑這些符號把斯文的氣息帶出，並流露出一份古典美感。以下介紹幾款出色的羅馬數字時標作品，會否是你那杯茶？

在經典的朗格大日曆顯示旁邊，錶盤上有鑲嵌於 3、6、9、12 時位置的羅馬數字。(圖片提供：A. Lange & Sohne)

朗格（A. Lange & Sohne）全新的Little Lange 1 Moon Phase以明亮的月夜為主題圖案。引人注目的實心銀錶盤上飾以閃爍的深藍色砂金石玻璃，銅色顆粒綻放璀璨光彩，令人聯想到星光熠熠的夜空。除了指針之外，鑲嵌於 3、6、9、12 時位置的羅馬數字，以及它們之間的星形小時刻度均採用 18K 鍍銠黃金。深色錶盤與大日曆顯示及飾有 628 顆繁星的 18K 白金月相盤遙相呼應。亮面深藍色皮革錶帶搭配閃亮物料，並配備實心 18K 白金錶扣，與腕錶的優雅外觀相得益彰。

Little Lange 1 Moon Phase採用偏心錶盤，配備大日曆顯示、動力儲備顯示、雙發條盒和三天動力儲備機芯。(圖片提供：A. Lange & Sohne)

卡地亞（Cartier）的作品系列中，Ballon Bleu可說是擁有最重要的位置，皆因這系列的作品銷售份額，竟然佔據了卡地亞全球業績達到40%，是品牌中最受市場歡迎的手錶系列。Ballon Bleu之所以有如此地位，其造型之獨特色功不可沒。錶橋護冠與藍色錶冠，加上猶如鵝卵石圓弧溫潤的蝶型錶殼形狀，加上軌道式分鐘刻度，還有相當重要的羅馬數字時錶，都是經典的一部份。2021年推出最新款式，包括有40mm這全新尺寸。

Cartier Ballon Bleu 40mm腕錶使用1847MC自動上鍊機芯。(圖片提供：Cartier)

紅色小盒裝上40mm錶徑的這枚Ballon Bleu，尖叫不再是女士們的專利。(圖片提供：Cartier)

康斯登（Frederique Constant）早前宣佈在精密計時領域發現了一項技術突破，並在其Slimline Monolithic Manufacture腕錶上重新定義了機械腕錶的調節原理，透過比大多數機械機芯快十倍的振頻速度，達到業界內少見的極高精準度。腕錶採用矽製振盪器，取代了多個零件，並消除了機械腕錶的許多主要缺點。因其獨特的設計和小巧的尺寸，革命性的高頻振盪器可輕鬆配合傳統的機芯尺寸；機芯搭載於直徑40毫米的錶殼內，錶盤上設有一個可以看到振盪器的鏤空視窗，展現出尖端技術。

Slimline Monolithic Manufacture腕錶上裝載的是康斯登第30枚自家生產機芯。(圖片提供：Frederique Constant)