CARTIER卡地亞2021新款手錶藍氣球Ballon Bleu　5大亮點一文看清

CARTIER卡地亞旗下各系列腕錶作品都擁有自成一格的外觀造型，不同於多數品牌皆主打圓形錶殼設計，卡地亞腕錶乃是以多變風格聞名，例如Tank的矩形錶殼、Santos的方形錶殼、Drive的枕型錶殼和Clé的鮑魚殼等等，就連傳統的圓形錶殼也有像是Ballon Bleu de Cartier藍氣球這款人氣作品可以具體展示出卡地亞的創意美學，2021年藍氣球睽違一段時間後發表40mm錶徑的新作，品牌一方面將腕錶尺寸聚焦在當前市場的主流規格，同時也融入現代製錶科技，賦予腕錶更便利也更實用的佩戴效果。

一文看清Ballon Bleu de Cartier手錶5大亮點，獨特設計美學連英國凱特王妃、名人Johnny Depp和Usher都愛不惜手。（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 22

1. 致敬人類史上首個熱氣球發明

Ballon Bleu de Cartier系列的靈感源自1783年人類史上首個熱氣球發明，當時熱氣球外觀即呈現令人印象深刻的藍色背景搭配金色刺繡圖案，卡地亞自從2007年首度發表這款作品以來，便迅速以宛如一顆鵝卵石般的流線型3D立體錶殼打響名號，其無論正面或背面都呈現略帶圓弧的造形，再加上以「圓中帶圓」概念勾勒出的鏤空錶冠護橋以及錶冠頂部鑲嵌藍寶石等特色（直接讓人想起首個藍氣球的顏色），為傳統的圓形錶殼延伸出極具話題性與創意感的新思維，吸引許多愛錶人士的目光。自從藍氣球發表以後，許多國際名人如Johnny Depp、Usher甚至連英國凱特王妃等都紛紛成為這款錶的愛用者，由此可知錶款特色外型的獨到魅力。

2. 2021年藍氣球新增40mm自動上鍊款式

回顧藍氣球初次登場時便分別出齊大（42mm）、中（36.5mm）、小（28.5mm）等三種不同尺寸的錶殼，迄今十多年的時間，品牌也陸續開發出其他大小的變體如39mm、40mm、44mm甚至46mm都有，不論男性或女性都能在這系列中找到最適合自己手腕大小的作品。2021年卡地亞針對40mm這個近年市場風行的主流尺寸推出新款Ballon Bleu de Cartier，新款清一色都是大三針加日期功能，不過錶殼材質從入門的不鏽鋼、高級的K金再到K金鑲鑽款一應俱全，讓手上預算及喜好不同的愛錶人士能夠挑到自己理想的那隻錶。

同場加映：CARTIER風格美學｜一文看懂卡地亞四大設計理念 貫穿七大代表作（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 43

3. 改換自動機芯 實用性更上層樓

40mm的藍氣球雖然並非卡地亞首度開發的尺寸，不過值得注意的是，過往這種大小的藍氣球搭載的是430 MC手上鍊機芯，其功能僅為最基本的時、分二針，然而2021年全新出發的Ballon Bleu de Cartier 40mm則是換上了1847 MC自動機芯，不僅升級成不需佩戴者日日上鍊的自動上鍊系統、動力儲存為增至40小時，就連腕錶的功能性也擴增為大三針加日期組合，無形中提升了腕錶的佩戴實用性。

4. 捕捉到市場佩戴喜好的轉變

過去卡地亞便曾推出過搭載1847 MC的藍氣球，但它們往往都是尺寸再大一些的42mm版本，早個幾年當市場豐行大錶徑時，42mm是很剛好的大小，但在近年佩戴者追求戴得更穠纖合度的趨勢下，42mm不見得人人都能輕鬆駕馭，這時40mm的出現剛好補上了一塊重要拼圖，品牌在發表40mm的同時也還保留著42mm版本，如此一來系列作品的選擇性變得更豐富，關於這點市場肯定是樂觀其成。

同場加映：PATEK PHILIPPE｜百達翡麗4款全新Aquanaut水鬼腕錶 女士也有份（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 23

5. 加碼錶帶快拆系統

Ballon Bleu de Cartier 40mm除了改換自動機芯外，還有個革新之處即在於融入卡地亞近年新開發的錶帶快拆系統，無論皮帶或鍊帶，佩戴者都能靠自己輕鬆且快速地更換完成，賦予腕錶更能靈活轉換風格的益處。

2021年新尺寸的藍氣球在外觀看似不變中，實則蘊含了更便利、更實用也更符合當前市場所需的種種細節進化，40mm對於男、女性來說也算是比較中庸的大小——男性佩戴顯得斯文雅致、女性佩戴則是展現率性獨立個性；經過十多年的演進，藍氣球還是在不斷精進優化中，持續帶給市場更合時宜的產品內涵。

同場加映：CHANEL手錶｜香奈兒新推限量彩虹圈 J12 Electro系列寶石顯奢華（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 36

同場加映：Rolex改錶計劃】打造冰川感手錶 見證透明水晶Daytona的誕生（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 5

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2021年卡地亞藍氣球Ballon Bleu新款亮點一次看】