雪佛蘭福特野馬眼鏡蛇三大經典跑車　化身腕上復古超級大作

喜歡機械腕錶的男人，很多也同時是經典汽車狂迷。1960年代是美國經典跑車的黃金時代，當時汽車文化三大標誌：雪佛蘭科爾維特跑車（Chevrolet Corvette）、福特野馬（Ford Mustang）和眼鏡蛇跑車（Shelby Cobra）至今仍然是許多人夢寐以求的神作。

雪佛蘭科爾維特跑車（Chevrolet Corvette）、福特野馬（Ford Mustang）和眼鏡蛇跑車（Shelby Cobra）至今仍然是許多人夢寐以求的神作。(圖片提供：Breitling)

通曉男性品味的Brietling最近就為了向1960年代的經典跑車致敬，推出Top Time經典汽車膠囊系列。三款賽車計時腕錶跳脫傳統，靈感源自剛才提及的三巨頭。

紅黑色調的Top Time系列Chevrolet Corvette腕錶，錶款承襲自1960年代中期Corvette C2車型的醒目設計，車迷通常稱此車款為「魔鬼魚」（Sting Ray）。(圖片提供：Breitling)

其中紅黑色調的Top Time系列Chevrolet Corvette腕錶，錶款承襲自1960年代中期Corvette C2車型的醒目設計，車迷通常稱此車款為「魔鬼魚」（Sting Ray）。

綠棕色調的Top Time系列Ford Mustang特別版，其靈感源自1964年一款以創紀錄的速度研發而成的汽車，此車款開拓出精巧而又價格實惠的新型跑車。(圖片提供：Breitling)

綠棕色調的Top Time系列Ford Mustang特別版，其靈感源自1964年一款以創紀錄的速度研發而成的汽車，此車款開拓出精巧而又價格實惠的新型跑車。

最後一款藍棕色調的Top Time系列Shelby Cobra特別版，錶款的創作素材蒐集圍繞著Shelby Cobra眼鏡蛇跑車，這款汽車由傳奇美國賽車手Carroll Shelby專為1960年代的競賽而創作，車型結合經典的英國底盤設計與美國賽車的精秒裝置和工程設計。錶款影射其獨樹一幟的飾漆之一：藍白賽車條紋。

藍棕色調的Top Time系列Shelby Cobra特別版，錶款的創作素材蒐集圍繞著Shelby Cobra眼鏡蛇跑車。(圖片提供：Breitling)

Chevrolet Corvette和Ford Mustang錶款配備42毫米錶殼，搭載經瑞士官方天文臺（COSC）認證的百年靈25型機芯，此自動上鏈1/8秒計時機芯可提供約42小時的動力儲存。兩款腕錶均配備測速刻度和三個對比鮮明的黑色小錶盤，錶盤12點鐘位置均飾有汽車標誌。

三大名車化身腕錶，你又是否一眼就認得出來？(圖片提供：Breitling)

Top Time系列Shelby Cobra腕錶採用40毫米的略小尺寸，搭載經瑞士官方天文臺（COSC）認證的百年靈41型機芯，此自動上鏈1/4秒計時機芯可提供約42小時的動力儲存。錶款配備白色測速刻度和兩個對比鮮明的白色小錶盤，此外，6點鐘位置飾有Cobra眼鏡蛇跑車標誌。