塵封多年的手錶讓你一夜致富？美調：被遺忘的手錶價值600億美金

我們偶爾會聽到類似這樣的新聞：某某人在家中角落發現了一只年代久遠的手錶，結果一經鑑定它是數量稀少的真品，後來就以意想不到的高價賣出，讓原本的錶主一家從此過著幸福快樂的生活⋯⋯雖然曾有媒體指出發生這種因為家中找到塵封名錶然後一夕致富的機率其實很低，但最近英國知名二手錶商Watchfinder提出了一份報告，結論相當令人驚訝，因為他們指出，單單在美國而已，推估目前可能有價值加總達到600億美金的錶正處於這種被藏在家中卻沒被發現的情況！

Watchfinder 發出了一份聲明表示因為目前高級手錶市場正處於蓬勃發展期，許多手錶的轉售價值紛紛創下歷史新高，所以現在正是檢查家中手錶行情的最佳時機。在Watchfinder 所做的這份調查研究中，他們收集了來自全球共26,000名高級手錶擁有者的資料，結果裡面有高達42%表示他們不清楚自己擁有的手錶現在價值是多少，而且在同樣的一批受訪者中，裡面更有43%比例的人承認他們現在家中放著一只以上平常沒在戴的高級手錶。

Watchfinder 的總裁 Arjen Van de Vall 提到雖然全球有許多手錶玩家和收藏家都非常關注手錶的價值，但從調查報告中也顯示其實還有不少人不了解他們擁有的錶目前值多少錢。人們普遍會認為像是勞力士、PP或歐米茄等知名品牌的手錶可能值不少錢，但事實上還有一些規模較小、具有高工藝水準、但名氣不見得響亮的錶廠製作的錶同樣也具有高度收藏價值。

Arjen Van de Vall 舉例，例如1970年代相對便宜的卡地亞手錶，過去數十年來可能沒受到太多關注，但在近年因為它的稀有特性被珍視，導致手錶的價值水漲船高。「你可能從別人手中繼承了一只手錶，或者你有一只不再佩戴的手錶；我們會想鼓勵錶主多多了解它們的價值，不管手錶是要保留、出售或交換都好，只要交給二手錶專家鑑定過，他們可以快速提供一份概要的報價資訊給錶主參考，以利後續手錶的處理。」Arjen Van de Vall 補充說明道。

從圖表中可知在上個十年裡，Watchfinder的年營收不斷提高，年年創造新高。（圖片來源：Watchpro）

二手手錶的價值也同樣反映在 Watchfinder 的銷售狀況中，根據報告指出，過去十年來，Watchfinder 每年的營收不斷締造新高，雖然2020年受到新冠肺炎衝擊而有一定影響，但隨著目前高級手錶市場買氣又開始回溫，他們家的庫存產品後勢也頗被看好。

看到這裡，若你家中也剛好有一些手錶收藏的話，或許也該是時候拿出來好好瞭解一下它們目前價值的時候囉，搞不好它們的實際價值比你表面所看到的更高也不一定。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：是不是忘了家裡有幾支錶？美調查顯示約600億美金的手錶被遺忘忽視】