IWC首度製作藍色陶瓷錶殼支持體育慈善基金　錶背鐫刻小朋友畫作

「體育的力量足以改變世界」，由奧運會引發對於生命、對於社會的巨大影響力至今仍然讓很多人緊密追隨。IWC對此一直都深表認同，這也就為甚麼品牌自2006年起，每年均會推出一枚特別版腕錶，以表揚勞倫斯體育公益基金會的善舉。

錶帶、錶殼與及錶盤全部用上同一顏色的不同物料製作而家，絕非簡單。(圖片提供：IWC)

勞倫斯體育公益基金會目前於全球超過50個國家資助逾250個項目，藉著體育帶來社福改善，為全球兒童及青少年打造更美好的生活，以及遏止暴力、歧視和不幸。

藍色錶盤模擬駕駛艙儀表板的面貌，讀時清晰容易。(圖片提供：IWC)

Pilot自動腕錶「勞倫斯體育公益基金會」特別版 (型號IW328101) 是第十五枚基金會特別版腕錶。除了錶盤為基金會標誌性湛藍色外，腕錶也首次採用藍色陶瓷錶殼。

錶背圖畫來自哥倫比亞12歲的Melissa MejíaCastilla之手，題為「活得平安」(“Vivir en Armonía”)。(圖片提供：IWC)

陶瓷生產是一個由粉狀的氧化鋯與其他氧化金屬混合、塑形，再放進熔爐燒結的過程。製作彩色陶瓷於原材料的品質和純度要求均相當高。藍色錶盤模擬駕駛艙儀表板的面貌，讀時清晰容易；夜光塗層允許晚間讀時。IWC 32111型自製機芯運作精準。發條盒經改良，主發條提供五天動力儲備。軟鐵內殼保護機芯免受磁場效應影響。這枚充滿動感的Pilot腕錶配備藍色橡膠錶帶配織物內襯，限量750枚。

Inspiration 4 特別版Pilot腕錶支持全球首個全民用太空飛行任務。(圖片提供：IWC)

作為基金會特別版腕錶，錶背少不了歷史悠久的特別點綴：鈦金屬錶背鐫刻上IWC每年在基金會全球項目中舉辦的繪畫比賽的得獎之作。今年，作品來自哥倫比亞12歲的Melissa MejíaCastilla之手，題為「活得平安」(“Vivir en Armonía”)。

四款腕錶上除了有太空人的名字外，也寫上領導力、希望、慷慨和繁榮四個字眼。(圖片提供：IWC)

除了藍色陶瓷Pilot自動腕錶「勞倫斯體育公益基金會」特別版外，上月IWC亦為支持世界上第一個全民用太空飛行任務Inspiration4，設計並捐贈了一系列獨特的太空主題Pilot計時腕錶。同樣以陶瓷製成錶殼的白色腕錶將由四名參與這場旅程的太空人佩戴，之後進行拍賣，為聖猶大兒童研究醫院（St. Jude Children’s Research Hospital）籌集資金，同時推廣他們的工作。