【鐘錶】MB&F最新怪奇創作　眼球形座檯鐘分分秒秒𥄫實你

手錶的英文是「Watch」，同樣有「看」的意思。眼見MB&F最新的作品「Orb」，不禁引起人無限聯想，到底是你看著錶？還是錶看著你？

Orb座鐘極簡約的結構是由四片翅鞘組成，這四片翅鞘不僅可以張開，還能像變形金剛般轉動。(圖片提供：MB&F)

Orb座鐘極簡約的結構是由四片翅鞘組成，這四片翅鞘不僅可以張開，還能像變形金剛般轉動，以各種姿勢撐起Orb座鐘。將其全部收起來，白色版本的型態就完全變成一個眼球般。你也可以選擇為其張開一、二或三片翅鞘來支撐，甚至讓四片翅鞘完全張開，變化出不同的造型。

除了白色版本之外，也有推出純黑眼球，感覺更加怪異。(圖片提供：MB&F)

此精巧座鐘最初是一個實心鋁塊，經仔細挖空後成為渾圓球體。接著切製出翅鞘構造，並在上方塗覆多層漆藝，漆藝經窯燒硬化，形成無比光亮的表面。翅鞘是利用扭矩鉸鍊與主結構接合，所以開合時可以固定在任何角度。完全合起時，因為翅鞘尖端內側均裝配迷你磁鐵，所以能密合為光滑球體。

精細的機械結構是令到MB&F更具魅力的重大要素。(圖片提供：MB&F)

驅動此先進機制的美麗機芯出自L’Epée 1839，具備整點報時功能並提供八日動力儲存。與MB&F x L’Epée大部分時鐘不同的是，Orb的機芯完全隱身，從外面無法看見。不過，只要你探頭細看，仍然能夠窺見機芯內部奧妙。

完全合起時，因為翅鞘尖端內側均裝配迷你磁鐵，所以能密合為光滑球體。(圖片提供：MB&F)

全新的整點報時功能是採用類似L’Epée 1839古董攜帶式座鐘的機制研發而成。機芯配置兩個發條盒，一個驅動時間，一個驅動整點報時，需個別上鍊。整點報時功能不是只在整點時發出一聲鐘聲，而是如教堂鐘聲般，幾點就敲響幾聲。按下鐘體側邊按鍵即可重複鐘聲；也可依需求開啟或關閉報時。