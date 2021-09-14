H. Moser & Cie.簡約萬年曆神作　疾速者設計重出江湖震撼眼球

看圖說故事，你說眼前的這枚腕錶說得上複雜嗎？這當然是跟你開玩笑，有留意錶壇的你又怎會不知道，H. Moser & Cie.看似簡單的作品，其實內藏世界上最複雜的萬年曆系統？

驟眼看來，Streamliner Perpetual Calendar不過就是一枚基本的三針日期腕錶，殊不知原來竟然是隻萬年曆。(圖片提供：H. Moser & Cie.)

創立自1828年的瑞士獨立錶廠H. Moser & Cie.，猶如擁有高超武藝的獨行俠一樣備受追捧，以60人員工自家研發出14款原廠自製機芯，每年只以極少產量1,500枚腕錶而吸引著大家的眼球，早前推出新作Streamliner Perpetual Calendar（疾速者萬年曆腕錶）值得成為品牌的話題之作，接下來我們就來細看這經典又創新的傲人作品。

透過藍寶石水晶底蓋，你可以清晰見到HMC 812機芯非常現代化的表面修飾。(圖片提供：H. Moser & Cie.)

是的，2005年H. Moser & Cie.首次推出Perpetual 1，在大部分人眼中，這枚簡單的機芯頂多就是一枚日期大三針，但在幾支最基本的指針底下，卻原來藏有萬年曆那極之豐富繁雜的資訊。這枚橫掃錶壇各大獎項的傳奇之作，在今年配上了新面貌回歸，成為了你眼前的Streamliner Perpetual Calendar。

四年才一次的閏年，錶廠說沒需要把這資訊放在錶面令顯示變得複雜，所以你要翻到底面才看得到。(圖片提供：H. Moser & Cie.)

Streamliner其實只是去年推出的全新系列，但其受歡迎的程度卻相當驚人。今次新作內配上HMC 812手動上鍊機芯，與HMC 341機芯有著相同的優點，但增加了直驅式中央秒針，再透過小巧的紅白兩色中央指針指示月份。HMC 812具備168小時動力儲存，其指示器位於錶盤10點鐘位置。4點鐘位置設有大尺寸日期顯示窗，以兩個重疊的圓盤連接運作組成，一個顯示1到15，另一個顯示16到31。

去年才推出的Streamliner疾速者電光藍飛返計時碼錶（圖片提供：H. Moser & Cie.）

「閃曆」機制讓日期於午夜零時瞬間變換，並可在任何時間向前或向後調整。閏年調校器位於機芯側，而透過藍寶石水晶底蓋，你可以清晰見到HMC 812機芯非常現代化的表面修飾，搭配傳統的Moser水平雙條紋，擺輪橋板、傳動輪系、發條盒及擒縱夾板覆以碳灰色PVD塗層。主夾板經過微噴砂處理，並飾有碳灰色鍍銠塗層。

指針上嵌飾含有Super-LumiNova夜光物料的創新陶瓷基底材質Globolight。(圖片提供：H. Moser & Cie.)

它所擁有的圓滑曲線，呼應著系列名稱由來──1920年代和1930年代最早的高速火車。腕錶採用直徑42.3毫米不鏽鋼枕形錶殼，防水性能深達120米。位於4點鐘位置的偏心錶冠飾有「M」字，錶盤上方覆以微弧形藍寶石水晶鏡面。這些線條延伸至一體式不鏽鋼鏈帶，順著手腕優雅彎曲。特殊的鏈節設計確保即使戴在纖細的手腕上也能完美服貼，戴上手極為舒適。所有鏈節以鉸接方式相連，帶有柔和的波浪形狀，並經過拋光和垂直拉絲的表面處理。錶圈飾以太陽放射紋，錶殼則是結合磨砂和拋光表面處理，側面採用鏤空和磨砂處理。

特殊的鏈節設計確保即使戴在纖細的手腕上也能完美服貼，提升了其日用性。(圖片提供：H. Moser & Cie.)

在代表性的煙燻錶盤邊緣，環繞著紅色及白色外側分鐘軌道，同時亦測量中央秒針的運行。製錶廠選擇以立體弧形指針指示小時和分鐘，並分為兩個部分，其中在指針上嵌飾含有Super-LumiNova夜光物料的創新陶瓷基底材質Globolight。

最後，藉著此令人驚艷的新作推出之際，我們也有一些關於品牌及作品的問題，藉此機會請得品牌的CEO Edouard Meylan為大家解答。

可以解釋一下大眾最喜歡H. Moser & Cie.的核心理念？

我們嘗試將傳統製錶工藝與現代風格相結合，不斷帶來驚喜和創新。傳統、極簡主義、低調、優雅、細節感是我們DNA的關鍵元素。還帶著一絲性感！

「Streamliner」是對二、三十年代第一批高速火車的參考，其原因是？

因為「Streamliner」是關於曲線和流動性的。最初的高速火車喚起了圓潤的空氣動力學曲線，與Streamliner系列完美配合。這對我們來說是一個顯而易見的選擇。

品牌在2020年推出Streamliner系列之前，一直在打造皮革錶帶的正裝腕錶，能否分享一下推出該品牌首款鍊帶腕錶的想法？

帶有錶鍊的鋼製腕錶代表了製錶業中最受歡迎的細分市場之一。對我們而言這是必須的。自2013年我們接管公司以來，我們一直在籌備這個項目。而我們則用了5年多的時間來開發Streamliner系列。

腕錶代表時間。在你看來，最永恆的設計元素是甚麼？

一些不同和獨特的東西。只有具有標誌性的設計元素才會留在記憶中。

你認為是次新作會在香港或亞洲流行嗎？

我希望新作能夠在全世界取得成功。 Streamliner系列甫推出之初立即大受歡迎，而Perpetual Calendar機芯則是我們的暢銷產品。我們將這兩個標誌混合在一起，誕生了新作，現在看來市場反應極為積極。

能否談談你對香港或亞洲腕錶市場趨勢的看法？

對自主品牌的需求正在增加。通過我們從線上和線下銷售來看，過去18個月亞洲和香港對我們產品的需求增加。我們希望通過開設更多H. Moser & Cie.專門店和一些高質量的銷售點來加強我們的影響力。此外，我們將於10月6日推出配備新機芯的新產品。一枚具有冒險精神的手錶⋯⋯敬請期待。

能否介紹一下品牌精湛的工藝細節，當中甚麼元素最吸引收藏家？

H. Moser & Cie.是一家真正獨立的瑞士腕錶製造商。我們的手錶是100%瑞士製造的。系列中有15種機芯，全部是內部機芯或與三問錶或計時碼錶等合作夥伴共同開發。還藉著我們的姊妹公司Precision Engineering AG，我們掌握游絲、擒縱結構和調節結構的生產。對於我們的概念腕錶，我們希望讓作品自己來表達，讓腕錶本身成為我們突出專業知識的一塊畫布，展示腕錶背後的工藝匠人，而不僅僅是透過品牌Logo。我們還想證明即使沒有Logo，真正的奢侈品也是可以識別的。如果要說我們的標誌就是煙熏錶盤、錶殼形狀和機芯。腕錶收藏家向來對此很感興趣。

最後能否分享一下Streamliner對你的意義是？